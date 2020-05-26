Pantum запустит две новые серии принтеров на российском рынке

Pantum объявил о запуске двух серий принтеров, разработанных специально для российских пользователей.

Недавно бренд представил новые цветные лазерные принтеры CP2200DW и CM2200FDW – решения со скоростью печати до 24 страниц в минуту, функцией «экономия тонера», автоматической двусторонней печатью, поддержкой Wi-Fi и возможностью печати с цифровых носителей. Согласно отчету IDC, продажи компании Pantum выросли в 2019 г. на 41%.

Во втором полугодии Pantum планирует запуск обновленных высокоскоростных однофункциональных и многофункциональных монохромных лазерных принтеров. Устройства со скоростью печати до 40 страниц в минуту обеспечат улучшенный пользовательский опыт с точки зрения эффективности, стоимости и удобства эксплуатации принтеров.

«Благодаря усилиям нашей команды по продажам и поддержке, которая собирает отзывы потребителей и передает их в отдел исследований и разработок, новые модели будут удовлетворять спрос целевой аудитории на экономически эффективные продукты и услуги. По оценкам компании, в настоящее время Pantum покрывает более 90% потребностей пользователей. Будь то устройства для дома, малых и средних предприятий, промышленного использования – предлагаемый модельный ряд включает в себя однофункциональные и многофункциональные принтеры, устройства с высокоскоростной двусторонней печатью, сетевые принтеры, принтеры с поддержкой Wi-Fi и другие типы моделей», – сказал Александр Кукин, заместитель директора по продажам компании Pantum.

В бюджетном сегменте Pantum предлагает устройства, которые подходят для использования дома, на малых предприятиях, предприятиях среднего и крупного бизнеса. Они отличаются удобством обслуживания и доступной ценой. Самыми популярными моделями Pantum в серии Simple & Smart стали однофункциональные и многофункциональные монохромные лазерные принтеры P2207, P2500W, M6500, M6500W и M6550NW.

Бюджетные модели Pantum завоевали популярность благодаря экономичности и удобству использования без ущерба качеству и эффективности печати. Скорость печати составляет 22 страницы в минуту, что подходит для ежедневной эксплуатации. Помимо доступной стоимости самих устройств принтеры Pantum позволяют экономить на расходных материалах благодаря большому среднемесячному объему печати и легко перезаправляемым экономичным картриджам. Удобство эксплуатации проявляется также в наличии таких функций, как возможность установки драйвера в один шаг, поддержка Wi-Fi и печать с цифровых носителей. Принтеры Pantum поддерживают любые типы подключения – через USB, сеть или Wi-Fi.

Для среднего и верхнего ценовых сегментов рынка Pantum предлагает доступные комплексные решения для печати. Такие модели подходят для средних и крупных предприятий в правительственной, финансовой, медицинской и других сферах, которые печатают большие объемы и ориентируются на экономичные устройства. Разрабатывая принтеры для этих сегментов рынка, Pantum стремится снизить стоимость печати страницы, увеличить емкость тонеров, срок службы оборудования и упростить обслуживание. Среди самых популярных продуктов этого типа – однофункциональные и многофункциональные монохромные лазерные принтеры серии Pantum 4S Efficiency, а именно P3300DN, M7100DN, M7200FDN, M7300FDW, и однофункциональные многофункциональные монохромные лазерные принтеры серии Pantum MAX, в частности, P3305DN, M7105DN.

Скорость печати у принтеров Pantum для среднего и высокого ценовых сегментов рынка составляет 30-33 страницы. Соединение с ПК – в несколько кликов мыши. Стабильная и бесперебойная печать, автоматическое устранение замятия бумаги обеспечивают простую, удобную работу. Экономическая эффективность достигается благодаря более доступной цене принтера по сравнению с устройствами той же категории, низкой стоимости страницы печати и сниженных затратах на техническое обслуживание. Экономить на обслуживании позволяет отдельный узел барабана, а также перезаправляемые картриджи с тонером, которые делают печать более доступной и экологичной. Принтеры серий Pantum 4S Efficiency и MAX соответствуют требованиям к функциональности и производительности. К одному принтеру могут быть подключены 5-15 пользователей одновременно. На крупных предприятиях устройство можно установить в отделах, рабочих группах и региональных отделениях.