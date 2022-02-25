Лазерные цветные принтеры Pantum CP1100 и CM1100 поступили в продажу в России

Компания Pantum, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лазерных принтеров и картриджей, представила цветные лазерные принтеры серий VIBRANT 18 CP1100 (CP1100/CP1100DW) и CM1100 (CM1100N/CM1100NW, CM1100ADN/CM1100ADW/CM1100FDW) в России. Принтеры поступили в продажу в январе по всему каналу продаж. Дистрибуция Pantum в России: OCS, Asbis, Merlion, Treolan.

Принтеры серий CP1100 и CM1100 подойдут для цветной печати документов частным лицам, небольшим офисам, малым и средним предприятиям. Возможности принтеров по достоинству оценят творческие студии, дизайнеры и художники с высокими требованиями к точности и качеству цветной печати.

Основные преимущества серий CP1100 и CM1100 – удобство и простота использования. Принтеры поддерживают печать с мобильного телефона (для моделей с Wi-Fi) и автоматическую двустороннюю печать. Одноэтапная установка драйвера позволяет быстро приступить к работе, а скорости печати 18 страниц в минуту (в формате А4) достаточно для повседневных задач. Серии CP1100 и CM1100 поддерживают разные варианты цветов и форматы бумаги, в том числе буклеты и плакаты. Прочная конструкция металлического каркаса гарантирует долгосрочное использование устройства. При печати принтеры работают тихо, а «бесшумный режим» дополнительно снижает уровень шума, чтобы не мешать сотрудникам в офисе.

Принтеры серии CP1100 и CM1100 поддерживают множество вариантов расходных материалов различной емкости по невысоким ценам. Когда стартовый картридж израсходован, пользователи могут приобрести черный картридж с тонером на 1000/2000/3000 страниц и цветной картридж с тонером на 700/1500/2300 страниц. Максимальная ежемесячная производительность принтера составляет 30000 страниц – ресурса хватит для всех повседневных задач.

Принтеры серий CP1100 и CM1100 поддерживают несколько специальных режимов печати. Когда цветная печать не используется, можно выбрать монохромный режим вывода и сэкономить на расходных материалах. Дизайнеры, которые заботятся о защите авторского права, оценят возможность печати водяных знаков.

Новая серия цветных принтеров VIBRANT 18 расширит ассортимент устройств Pantum для цветной печати в России. Благодаря сериям Simple & Smart, 4S Efficiency, VIBRANT 18 и другим компания Pantum может предложить российским пользователям широкий выбор принтеров для любых задач.