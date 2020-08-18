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Pantum предлагает надежные решения для построения эффективного документооборота

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Чтобы построить эффективный документооборот, любой организации – от малого до крупного предприятия – необходимо предоставить своим сотрудникам оборудование, которое позволило бы ускорить процесс печати, копирования и сканирования документов и сделало бы работу с ними проще и удобнее. В ответ на такой запрос Pantum предлагает решения, максимально удовлетворяющие требования пользователей. МФУ серий M6700, M6800, M7100, M7200, M7300 обеспечивают эффективную работу с документами благодаря своей многофункциональности, высокой скорости печати и копирования, а также функции автоматической двусторонней печати. Фотобарабан и тонер-картридж можно менять по отдельности, что позволяет печатать экономичнее и соответствует экологическим требованиям.

Многофункциональные принтеры Pantum обеспечивают удобную работу с документами благодаря автоматической двусторонней печати, автоматической подаче документов (ADF), а также высокой скорости печати до 30-33 страниц А4 в минуту и скорости сканирования – до 24 страниц в минуту. Встроенная память от 128 до 256 МБ усиливает производительность устройств. Некоторые из МФУ указанных серий поддерживают высокоточную печать 1-пиксельных линий, что делает их находкой для дизайнеров и типографий.

МФУ серий M6700, M6800, M7100, M7200, M7300 поддерживают все типы подключений – беспроводное, через сеть и NFC (только для моделей с поддержкой Wi-Fi). Функция установки драйвера в один шаг позволяет подключить устройства всего 3-5 минут и управлять печатью с любого устройства. Благодаря многофункциональному лотку для бумаги, пользователи могут печатать документы различных форматов и размеров. Возможность беспроводной печати через Wi-Fi и мобильные устройства позволяет офисным работникам оперативно при помощи смартфона на платформе Android или IOS распечатать документ в различных форматах, включая Word, PPT, PDF, скачав приложение Pantum App, Mopria или AirPrint.

Функция сканирования и печати на USB-накопитель повышает эффективность работы устройства за счет сканирования бумажной копии на USB-диск и печати документов с USB-накопителя напрямую без подключения к компьютеру. Легко читаемый цветной сенсорный экран с диагональю 3,5 дюйма в серии M7300 делает работу с МФУ еще проще.

Ежемесячный рабочий цикл до 60 тыс. страниц гарантирует долговечное использование принтеров Pantum, а металлический каркас МФУ повышает надежность устройства. МФУ серий M6700, M6800, M7100, M7200, M7300 имеют отдельный картридж с тонером и фотобарабан, а также поддерживают режим экономии углекислого газа, что позволяет сократить количество вредных выбросов, снизить затраты на расходные материалы и сохранить экологичную среду в офисе. Вся продукция Pantum соответствует требованиям Директивы по ограничению содержания опасных веществ (RoHS).

МФУ Pantum серий M6700, M6800, M7100, M7200, M7300 компактны, а значит, их легко интегрировать в любое офисное пространство – от малых и средних предприятий до крупных организаций. Уровень шума принтеров Pantum не превышает 46 Дб, что сравнимо со спокойной беседой. Это помогает обеспечить комфортную и тихую рабочую среду в офисе.

Сегодня наблюдается устойчивая тенденция к электронному документообороту на предприятиях малого и среднего бизнеса. Тем не менее, зачастую пользователям необходимо иметь, в том числе и бумажные версии документов для максимальной эффективности рабочих процессов. В настоящее время Pantum получает сертификацию локальных операционных систем в России. Многофункциональные принтеры, такие как M7100DN и M7300FDN, уже получили официальный сертификат Astra Linux.

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