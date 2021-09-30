Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на то, как работают люди, и подняла требования к безопасности на новый уровень. Сокращение прямых контактов с другими людьми без ущерба для эффективности работы стало одной из самых актуальных задач. Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency, в которую входят серии P3010/3300, M6700, M7100, M6800/7200 и M7300, предоставляет пользователям эффективное, удобное и экономичное решение этой проблемы. Эти устройства подходят для всех типов потребителей, от домашних офисов до крупных предприятий и правительственных организаций, позволяя им печатать документы в надежной и безопасной среде.

Преимущества устройств:

Эффективная работа . Время – деньги, особенно когда речь идет о бизнесе, поэтому предприниматели не могут тратить много времени на печать. В связи с этим, скорость работы – важная характеристика принтера. Линейка Pantum 4S Efficiency обеспечивает превосходную скорость печати до 30-33 стр/мин (A4) и скорость сканирования МФУ 24 стр/мин (A4). Поддержка автоматической двусторонней печати и автоматической подачи документов (ADF) экономят время пользователей. Один принтер линейки Pantum 4S Efficiency, в среднем, подходит для использования группой из 5-15 человек. Дома и для малого бизнеса он может быть основным устройством печати, а крупным организациям пригодится для применения в отделах, рабочих группах и региональных офисах. Принтеры Pantum 4S Efficiency способны удовлетворить высокие потребности в печати различных типов документов без длинных очередей, благодаря чему удается избавиться от ненужного скопления людей. Даже если принтером пользуется несколько сотрудников, им не придется часто добавлять в устройство бумагу, поскольку емкость лотка Pantum в 250 страниц позволяет не беспокоиться об этом.

. Время – деньги, особенно когда речь идет о бизнесе, поэтому предприниматели не могут тратить много времени на печать. В связи с этим, скорость работы – важная характеристика принтера. Линейка Pantum 4S Efficiency обеспечивает превосходную скорость печати до 30-33 стр/мин (A4) и скорость сканирования МФУ 24 стр/мин (A4). Поддержка автоматической двусторонней печати и автоматической подачи документов (ADF) экономят время пользователей. Один принтер линейки Pantum 4S Efficiency, в среднем, подходит для использования группой из 5-15 человек. Дома и для малого бизнеса он может быть основным устройством печати, а крупным организациям пригодится для применения в отделах, рабочих группах и региональных офисах. Принтеры Pantum 4S Efficiency способны удовлетворить высокие потребности в печати различных типов документов без длинных очередей, благодаря чему удается избавиться от ненужного скопления людей. Даже если принтером пользуется несколько сотрудников, им не придется часто добавлять в устройство бумагу, поскольку емкость лотка Pantum в 250 страниц позволяет не беспокоиться об этом. Удобство использования . Благодаря установке драйвера в один шаг с интеллектуальным определением подключения к устройству, подготовка принтеров к работе максимально проста и занимает всего 3-5 минут. Кроме того, функции печати по Wi-Fi и печати с мобильного устройства (только для моделей с Wi-Fi) позволяют легко печатать файлы даже со смартфонов в различных форматах, включая Word, PPT и PDF, используя приложение Pantum или сервисы Mopria и AirPrint. Благодаря этому они могут быстро распечатать последнюю версию документа после редактирования, что особенно полезно, когда необходимо часто вносить изменения. Кроме того, многофункциональный лоток позволяет печатать на различных типах и размерах печатных носителей для использования на разных проектах. Поддержка Wi-Fi и USB сокращает время непосредственного контакта между пользователями и сокращает вероятность передачи вирусов.

. Благодаря установке драйвера в один шаг с интеллектуальным определением подключения к устройству, подготовка принтеров к работе максимально проста и занимает всего 3-5 минут. Кроме того, функции печати по Wi-Fi и печати с мобильного устройства (только для моделей с Wi-Fi) позволяют легко печатать файлы даже со смартфонов в различных форматах, включая Word, PPT и PDF, используя приложение Pantum или сервисы Mopria и AirPrint. Благодаря этому они могут быстро распечатать последнюю версию документа после редактирования, что особенно полезно, когда необходимо часто вносить изменения. Кроме того, многофункциональный лоток позволяет печатать на различных типах и размерах печатных носителей для использования на разных проектах. Поддержка Wi-Fi и USB сокращает время непосредственного контакта между пользователями и сокращает вероятность передачи вирусов. Экономичность. Помимо вышеперечисленных преимуществ, принтеры линейки Pantum 4S Efficiency также экономически выгодны, а это всегда важно для бизнеса. Необходимо не только смотреть на первоначальную стоимость устройства, но и на то. Во сколько обойдется его долгосрочное использование, включая потребление энергии, расходных материалов и других ресурсов. Таким образом, необходимо, чтобы долгосрочное применение техники было достаточно экономично. Сменный картридж высокой емкости (до 6000 страниц) с тонером обеспечивает более низкую стоимость печати одной страницу, что особенно выгодно при больших объемах документов. А раздельная конструкция блока барабана и картриджа с тонером не только позволяет экономить в долгосрочной перспективе, но и снижает количество отходов. Кроме того, режим сокращения углеродных выбросов автоматически регулирует плотность печати в соответствии с различными требованиями, что делает процесс более экологичным. Прочная металлическая рамка позволяет сэкономить на долгосрочном обслуживании техники, поскольку устройство не подвержено износу и может работать много часов подряд без снижения качеств.

Учитывая глобальную эпидемиологическую ситуацию, Pantum стремится сделать жизнь людей безопаснее благодаря своей продукции. В линейку 4S Efficiency входят экономичные, удобные и эффективно работающие устройства, подходящие для домашнего использования, малого, среднего и крупного бизнеса. Пользователи всегда могут доверять Pantum независимо от того, что происходит сейчас и будет происходить в будущем.