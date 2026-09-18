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В России открылся огромный завод автоматических коробок передач

В России начал работу новый завод Haval по производству автоматических коробок передач. Предприятие вошло в российский производственный кластер компании и стало первым в стране заводом такого масштаба, выпускающим автоматические коробки передач для легковых автомобилей. Площадь предприятия составляет 35 тыс. квадратных метров, а проектная мощность превышает 180 тыс. трансмиссий в год.

Развитие производства

В России открыли первый завод автоматических коробок передач, пишут «Ведомости». Трансмиссии будут выпускать по полному циклу, и они могут использоваться не только в автомобилях Haval.

В сентябре 2026 г. компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», российское подразделение китайского автоконцерна Great Wall Motor (GWM), ввела в эксплуатацию новый завод трансмиссий в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. Его мощность превышает 180 тыс. изделий в год.

Автоматическая коробка передач - это система, которая автоматически переключает передачи в автомобиле в зависимости от скорости и уровня нагрузки.

Предприятие занимает площадь 35 тыс. квадратных метров. Его мощность превышает 180 тыс. коробок передач в год. Агрегаты выпускаются по полному циклу - от термической и механической обработки ключевых компонентов до сборки готовых трансмиссий. Уровень автоматизации сборочного процесса достигает 86%, а отдельных производственных и логистических процессов - до 92%. На заводе создано около 500 новых рабочих мест.

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Haval в России
Салон Haval 7

Президент GWM Му Фэн (Mu Feng) отметил, что запуск нового завода - это не завершение строительства, а начало нового этапа в развитии и укреплении присутствия концерна в России.

Новый завод по производству трансмиссий станет частью более крупного комплекса Haval по выпуску автокомпонентов. Его строительство планируется завершить в 2027 г. Общая площадь будущего комплекса составит 130 тыс. квадратных метров. Для сравнения, сейчас территория основного производства компании в «Узловой» превышает 190 тыс. квадратных метров.

Оценка властей и инвестиции

Заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов подчеркнул, что мощности по выпуску трансмиссий могут обеспечивать потребности не только самого предприятия Haval, но и других участников рынка, писал CNews. Инвестиции в это производство составили около 30 млрд руб.

История локализации Haval в России

Haval выпускает автомобили в Тульской области по полному циклу (сварка - окраска - сборка) с 2019 г. За это время с конвейера сошло более 500 тыс. автомобилей. Текущая линейка включает шесть моделей: Haval Jolion, F7/F7x, Dargo, H3 и H7. Предприятие способно производить порядка 150 тыс. машин в год.

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В 2024 г. на территории основного производства открылся завод двигателей, а в августе 2025 г. - цех механической обработки деталей двигателей.

Обязательства по освоению производства двигателей и трансмиссий зафиксированы в специальном инвестиционном контракте, который Haval заключила с Правительством России в 2020 г. Тогда объем инвестиций был определен на уровне 42 млрд руб.

Значение локализации

Локализация ключевых узлов и агрегатов в России дает компании преимущество с точки зрения себестоимости продукции и укрепления позиций на рынке, отмечает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Местное производство упрощает поставки запчастей и позволяет лучше адаптировать модельный ряд к условиям эксплуатации в России.

Антон Денисенко

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