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Huawei Seamless AI Life



28.12.2024 Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль 1
01.11.2024 Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году 1
09.08.2024 Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе 1
07.06.2024 Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6 1
27.05.2024 Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни 1
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
17.01.2024 Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж 1
27.01.2023 Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
25.02.2022 Huawei объявляет о начале продаж в России беспроводных роутеров WiFi Mesh 3 со скоростью передачи данных до 3000 Мбит/с 1
06.12.2021 Компания Huawei представляет роутер WiFi AX2 в России 1
06.08.2021 В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления 1
25.02.2021 Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае 1
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 1
12.10.2020 Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото 1
31.03.2020 Годовая выручка Huawei выросла на 19,1% и достигла 858,8 млрд юаней 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Huawei Seamless AI Life и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3933 13
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 5
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Xiaomi 1732 2
KPMG 256 1
Leica Camera 261 1
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 1
Huawei Audio Lab 1 1
Huawei Mobile Services 72 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
Mercusys 8 1
Google LLC 11775 1
Samsung Electronics 10254 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Tenda - Тенда Рус 13 1
Xerox 1139 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
HP Inc. 5685 1
Резонанс НПП 370 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 7
Микрофон - Microphone 2501 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
Наушники - Headphones 3999 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 5
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 154 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 5
Apple iOS 7809 5
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 13 4
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 45 4
Google Android 13994 4
Huawei HomeSec 4 3
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 50 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
ZyXEL Keenetic 36 2
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 33 2
BBK Realme Buds Air 15 2
Xiaomi Redmi Buds 11 2
ASUS RT 21 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 1
Huawei Mate - серия смартфонов 352 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 12 1
Huawei Petal Search 10 1
Honor SuperCharge 118 1
Huawei Petal Maps 3 1
Huawei Docs 2 1
Xiaomi Face ID - 3D Face Unlock 6 1
Huawei Vision - Смартфон 13 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 90 1
Huawei MatePad - серия планшетов 49 1
Huawei HiLink 13 1
Huawei Watch - Умные часы 90 1
Huawei Watch Fit 31 1
Huawei Video 5 1
Huawei HiCar 2 1
Huawei Sound - умная колонка 10 1
Huawei Horizon Digital Platform 3 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 51 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
TP-Link Tether 44 1
TrustZone VPN 12 1
BBK Realme Link 12 1
Huawei Gigahome - Серия маршрутизаторов 5 1
Xu Eric - Эрик Сюй 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Швеция - Королевство 3619 2
Индия - Bharat 5433 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Китай - Шанхай 787 1
Куба - Республика 362 1
Китай - Тайвань 3984 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Южная Корея - Республика 6646 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Слепые зоны 109 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Fortune Global 500 286 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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