МТС открыла продажи роутеров Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro

МТС объявляет о старте продаж новых интерьерных роутеров Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro с поддержкой стандарта Wi-Fi 7, обеспечивающего широкое покрытие сети. Приобрести новинку уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покупателям доступны две версии устройства: базовый роутер и комплект для создания mesh-сети, включающий основной роутер и дополнительный репитер сигнала для расширенного покрытия.

«Мы фиксируем высокий интерес к Wi-Fi роутерам в наших салонах. Так, по итогам прошлого года их продажи увеличились на треть по сравнению с 2024 г. В первую очередь, новинка будет полезна владельцам больших квартир и домов. Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro избавит пользователей от «мертвых зон»: mesh-система создает единое бесшовное покрытие, а технология Wi-Fi 7 позволяет сигналу покрыть всю площадь, что не могут обеспечить стандартные роутеры», – сказала директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина.

Стоимость новинок в МТС: Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro — 16 999 руб.; Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro (комплект с репитером) — 24 999 руб.

Роутер поддерживает стандарт Wi-Fi 7 со скоростью до 3,6 Гбит/с и технологии MLO и 4K-QAM, обеспечивая высокую пропускную способность и стабильную работу даже при высокой нагрузке. Технология Huawei Wi-Fi Mesh+ обеспечивает широкое покрытие сети без слепых зон и бесшовный роуминг внутри одной Wi-Fi сети с минимальной задержкой при перемещении по дому.

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги
Цифровизация

Комплект с дополнительным репитером позволяет создать стабильное покрытие в помещениях площадью более 120 м², обеспечивая мощный сигнал в каждой комнате и устойчивое соединение даже в удаленных зонах квартиры или дома. Управление сетью осуществляется через приложение Huawei AI Life, где доступны функции родительского контроля, диагностики сети и персонализированные рекомендации по оптимизации.

В роутере реализована система охлаждения Shark Fin с разделением воздушных потоков для отвода тепла. Вентиляторы в Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro обеспечивают стабильную работу устройства даже при длительных высоких нагрузках.

