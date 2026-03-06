Получите все материалы CNews по ключевому слову
Huawei WiFi роутер маршрутизатор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Huawei WiFi и организации, системы, технологии, персоны:
|Геометрия НПО 151 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
|Казаков Петр 1 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Сереченко Денис 13 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423676, в очереди разбора - 727143.
Создано именных указателей - 191275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.