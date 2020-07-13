Huawei представила роутер Huawei WiFi AX3 с Wi-Fi 6 Plus в России

Huawei представила на российском рынке новую серию роутеров Huawei WiFi AX3 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6, который обеспечивает значительное преимущество в скорости, покрытии сети и стабильности передачи данных. Новый роутер Huawei с Wi-Fi 6 Plus в сравнении с Wi-Fi 5 даёт дополнительную прибавку в скорости связи за счёт оптимизации взаимодействия между роутером и устройствами Huawei на уровне процессоров.

Новый стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) получил ряд улучшений, обеспечивающих более высокую скорость и производительность беспроводной сети. Благодаря высокому уровню модуляции 1024-QAM и полосе пропускания до 160 МГц скорость передачи данных увеличена до 3000 Мбит/с, что втрое превышает показатель Wi-Fi 5. Технология интеллектуального разделения частот OFDMA позволяет использовать ресурсы спектра несколькими устройствами одновременно. Это увеличивает пропускную способность роутера в четыре раза по сравнению с Wi-Fi 5, поддерживая подключение до 128 устройств на двух диапазонах. Кроме того, на две трети сокращаются задержки сигнала. Функция активации по требованию экономит до 30% заряда батарей всех устройств, подключенных к сети Wi-Fi.

В серию роутеров Huawei WiFi AX3 вошли две модели: с 4-ядерным и с 2-ядерным процессорами Gigahome с тактовой частотой 1,4 и 1,2 ГГц соответственно. Обе модели поддерживают скорость передачи данных до 2976 Мбит/с (574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц). Старшая модель оснащена 256 МБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 МБ, младшая имеет по 128 МБ ОЗУ и хранилища. Технология Wi-Fi 6 Plus, созданная Huawei на основе стандартов Wi-Fi 6, использует потенциал фирменных процессоров Gigahome, обеспечивая стабильную работу маршрутизатора при минимальной полосе пропускания 2 МГц. Это позволяет усилить мощность сигнала смартфонов до 6 дБ, улучшает его проникновение сквозь стены и значительно расширяет покрытие и ёмкость беспроводной сети.

Старшая модель серии Huawei WiFi AX3, оснащенная 4-ядерным процессором Gigahome, поддерживает технологию Huawei Share, которая позволяет подключать устройства Huawei с помощью касания NFC метки. Больше не нужно делиться паролем от Wi-Fi, достаточно одного прикосновения устройств Huawei к роутеру. Кроме того, более мощный процессор старшей версии поддерживает технологию защиты данных Huawei HomeSec. Независимая зона безопасности (доверенная среда исполнения TEE) встроена непосредственно в процессор, а режим TrustZone реализован на уровне микроядра. Это решение получило сертификат Eal Assurance Level-5 (EAL5) от всемирно признанной организации по сертификации ИТ-продуктов Common Criteria, что еще раз подтверждает гарантии безопасности финансового уровня.

В дополнение к фирменной динамической узкополосной технологии, 4-ядерная версия Huawei WiFi AX3 получила четыре независимых усилителя сигнала, что позволяет пользователям создавать распределённые mesh-сети из нескольких роутеров, расширяя таким образом покрытие в большом доме, офисном или производственном здании.

Благодаря этим особенностям новые роутеры станут надёжными связующими элементами в создаваемой Huawei интеллектуальной экосистеме 1+8+N, обеспечив быстрое, стабильное и безопасное подключение к домашним и корпоративным сетям с расширенным покрытием и интуитивно понятным управлением.

Устройство будет доступно на российском рынке в белом цвете. Предварительный заказ на роутеры Huawei WiFi AX3 стартует 30 июля 2020 года. C 6 августа устройства появится в продаже. Рекомендованная розничная цена зависит от характеристик продукта. Цена Huawei WiFi AX3 с 2- ядерным процессором составляет 3 490 руб., Huawei WiFi AX3 с 4-ядерным процессором 4 990 руб.