OFDM OFDMA Orthogonal frequency-division multiplexing Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


21.02.2006 Nortel внедряет технологию HSOPA в стандарт 3GPP

Project, 3GPP) в рамках проекта дальнейшего развития стандартов беспроводных сетей (Long Term Evolution, LTE), Nortel получила одобрение на использование высокоскоростных технологий пакетного доступа OFDM и MIMO в своей технологии HSOPA. Ожидается, что с точки зрения конечных пользователей технологии HSOPA/LTE позволят операторам беспроводных сетей предоставлять услуги ’quadruple play&
11.10.2004 Siemens начала поддерживать широкопролосную связь Flash-OFDM

sh-OFDM. По мнению многих экспертов, технология Flash-OFDM сможет конкурировать с Wi-Fi и 3G. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ортогональное частотное уплотнение) позволяет пер
10.09.2004 3G остались считанные дни?

омпании Flarion, разработавшей технологию Flash-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff Orthogonal Frequency Division Multiplexing, скоростной доступ с малым временем ожидания и бес
27.07.2004 Motorola добилась рекордных скоростей для OFDM

Компания Motorola представила результаты эксперимента по увеличению скорости передачи данных на основе технологии ортогонального частотного уплотнения каналов (OFDM). Как показало исследование, в беспроводнорй сети с полосой пропускания 20 МГц удалось достичь максимальной скорости передачи данных в 300 Мбит/с. Полевые тесты, проведённые специалистами

19.11.2003 Alvarion выпустил радиомост на базе OFDM

апазоне 5,725-5,850 ГГц. По данным компании, мост, благодаря применению технологии уплотнения OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) и механизма исправления ошибок FEC (Forward Error
12.02.2003 CEDICOM представляет беспроводные решения ALVARION на основе OFDM в диапазоне 5 ГГц

и сертифицированный ALVARION тренинг-центр, в рамках акции «Хорошие новости» представила новые решения ALVARION, предназначенные для организации сетей широкополосного беспроводного доступа на основе OFDM технологии – систему «точка – много точек» BreezeACCESS VL и систему «точка – точка» BreezeACCESS LB. Система BreezeACCESS VL, анонсированная ранее как BreezeACCESS HS, использует IP-ориен
12.02.2003 CEDICOM представляет беспроводные решения ALVARION на основе OFDM в диапазоне 5 ГГц

и сертифицированный ALVARION тренинг-центр, в рамках акции «Хорошие новости» представила новые решения ALVARION, предназначенные для организации сетей широкополосного беспроводного доступа на основе OFDM технологии – систему «точка – много точек» BreezeACCESS VL и систему «точка – точка» BreezeACCESS LB. Система BreezeACCESS VL, анонсированная ранее как BreezeACCESS HS, использует IP-ориен
26.07.2002 Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик

обильной связи. Новостей немного и все они не совсем серьезные, кроме одной, вот этой: Компания Flarion предлагает альтернативную систему высокоскоростной мобильной связи. Она получила название flash-OFDM и базируется на технологии ортогонального мультиплексирования частотным делением (OFDM). При этом пиковая скорость загрузки данных на мобильный терминал может достигать 3 Мбит/с. Ср
22.07.2002 JRC разработала 54 Мбит/c OFDM-устройство

проводную передачу данных с максимальной скоростью 54 Мбит/c в диапазоне до 2,4 ГГц. Представленное оборудование использует модуляцию на основе мультиплексирования с ортогональным разделением частот (OFDM), позволяющую прибегать к услугам многих провайдеров. Разработчики по требованию могут предоставить образцы нового устройства. Министерство общественного управления, внутренних дел, почты

14.02.2001 Flarion успешно провела первые испытания технологии беспроводной связи flash-OFDM

Компания Flarion успешно провела первые полевые испытания новой технологии мобильного доступа в интернет flash-OFDM (прямоугольной частотной модуляции). Испытания проводились на частоте 700 МГц, на которую у компании есть экспериментальная лицензия. Разработка технологии flash-OFDM началась три г
31.08.1999 Philips Semiconductors и Wi-LAN демонстрируют передачу сигнала IEEE 1394 с применением технологии W-OFDM

игнала по протоколу IEEE 1394 на частоте 2.4 ГГц с использованием новой технологии W-OFDM (Wideband Orthogonal Frequency Division Multiplexing) фирмы Wi-LAN. Данная технология позволяет модулир

OFDM и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4270 24
Intel Corporation 12569 21
Lenovo Motorola 3530 21
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 13
Cisco Systems 5231 13
Qualcomm Technologies 1915 12
TP-Link - ТП-Линк 218 12
Motorola Inc 1150 11
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 10
Samsung Electronics 10685 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 9
D-Link - Д-Линк Трейд 384 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1394 9
TI - Texas Instruments Incorporated 826 7
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 7
Siemens AG - Siemens Group 2633 7
Vodafone Group 1394 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 7
Netgear 240 6
Huawei Technologies 405 6
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 6
Microsoft Corporation 25309 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 6
Foxconn - Linksys 107 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 5
Renesas Electronics - Intersil 35 5
Седиком 21 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 5
ZTE Corporation 776 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 5
China Mobile 422 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 4
Nvidia Corp 3762 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 4
Qualcomm Technologies - Flarion Technologies 7 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14489 4
Xiaomi 2016 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3018 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 2
General Atomics 28 2
Parks Associates 24 2
Boeing 1020 2
Coca-Cola Company 260 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 74 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Новый век 27 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Некстер ИК 33 1
Arthur D. Little 14 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 1
ЦентрИнвестСекьюритис 11 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
First National Holdings 39 1
ICON Private Equity 15 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
Альфа-Банк 1884 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Альфа-Групп 731 1
UDR Inc 9 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 665 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 17 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 718 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1144 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 741 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 756 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 9
WiMAX Forum 68 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 5
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
WCA - Wireless Communications Association - Ассоциация Беспроводных коммуникаций 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 362 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 94
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13035 82
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 82
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 566 67
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 63
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9418 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 45
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 568 44
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 40
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 37
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 35
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 32
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 28
Пропускная способность - Bandwidth 1832 27
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 27
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 225 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 22
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 22
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1130 22
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 21
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3317 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 20
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1066 20
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 19
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3800 19
5G - пятое поколение мобильной связи 2378 19
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3057 11
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 9
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 7
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 13 6
TP-Link Tether 51 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 5
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 9 5
Google Android 14774 5
TP-Link Deco - серия роутеров 16 4
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 4
ASUS RT 22 4
Apple iOS 8302 4
Huawei Gigahome - Серия маршрутизаторов 5 4
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 3
Qualcomm Snapdragon X 95 3
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 174 3
Honor Router 6 3
Huawei AirEngine 12 3
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 16 3
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 3
ZyXEL Keenetic 45 3
Renesas Electronics - Intersil PRISM 5 3
Linux OS 10985 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
ZYXEL NebulaFlex - Коммутатор управляемый 13 3
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 2
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 2
Qualcomm Snapdragon 5G RAN - Qualcomm mmWave 5G NR 18 2
TrustZone VPN 12 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 2
Microsoft Windows BitLocker 939 2
D-Link Assistant 12 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
TP-Link Omada SDN 14 2
iPerf - кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа - генератор TCP, UDP и SCTP трафика 7 2
ASUS AiMesh 5 2
Trend Micro AiProtection Pro 4 2
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 157 2
Nokia Alcatel-Lucent Unlimited Mobile TV 4 2
Солонин Виталий 89 7
Caselitz Christoph - Казелиц Кристоф 6 3
Иванов Андрей 60 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Amon Cristiano - Амон Кристиано 15 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 33 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 2
Богатов Антон 79 2
Рязанов Денис 2 2
Рыбалко Станислав 9 2
Кочегаров Петр 10 2
Портной Сергей 9 2
Генина Надежда 6 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Bobier Joe - Бобье Джо 2 2
Меламед Александр 95 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Меламед Леонид 150 1
Сереченко Денис 13 1
Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
Попов Александр 54 1
Виноградов Александр 63 1
Новиков Александр 36 1
Анкилов Константин 116 1
Фрадков Михаил 160 1
Асланян Сергей 103 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Широкий Денис 20 1
Лисицин Евгений 20 1
Козлов Игорь 47 1
Исаак Мостов 9 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 1
Motley Sandra - Мотли Сандра 3 1
Андреев Роман 8 1
Wood Ben - Вуд Бен 18 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Сморгонский Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157985 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 28
Япония 13563 20
Европа 24669 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 13
Южная Корея - Республика 6873 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18749 7
Испания - Каталония - Барселона 748 7
Земля - планета Солнечной системы 10685 5
Финляндия - Финляндская Республика 3659 5
Индия - Bharat 5719 5
Япония - Канагава 33 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3300 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 4
Германия - Федеративная Республика 12953 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 4
Европа Западная 1492 4
США - Северная Каролина 322 3
Норвегия - Королевство 1833 3
Швеция - Королевство 3718 3
Канада 4992 3
Израиль 2785 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 3
Бельгия - Королевство 1172 3
Африка - Африканский регион 3576 3
Франция - Французская Республика 7991 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 3
Евразия - Евразийский континент 628 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 3
Германия - Бавария - Мюнхен 479 3
Нидерланды 3641 3
Люксембург Великое Герцогство 437 3
Швейцария - Женева 327 2
США - Флорида 774 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 7
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 4
Закон Мура - Moore's law 210 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1349 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 3
Английский язык 6883 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
The Register - The Register Hardware 1713 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6031 5
Computer Weekly 376 3
RCR News 107 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 2
Wired - Издание 271 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
9to5Google 57 1
EE Times 160 1
Mobiltelefon 8 1
New Scientist 1448 1
9to5Mac 70 1
MacWorld 134 1
NE Asia Online 313 1
allNetDevices 160 1
Сellular News 31 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11433 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 7
Dell'Oro Group 66 3
Gartner - Гартнер 3616 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Tolly Group 14 2
Juniper Research 551 2
Frost & Sullivan 206 1
CCS Insight 22 1
ZK Research 8 1
Synergy Research Group 47 1
S&P 500 562 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
MForum Analytics 20 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 1
StockCharts 19 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ABI Research 235 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 16
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 69 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 14 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 7 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CeBIT 612 2
Intel Developer Forum - IDF 278 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
Единый день голосования 139 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Qualcomm 4G/5G Summit 1 1
Земля из космоса 50 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

