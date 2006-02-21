Получите все материалы CNews по ключевому слову
OFDM OFDMA Orthogonal frequency-division multiplexing Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов
|21.02.2006
|
Nortel внедряет технологию HSOPA в стандарт 3GPP
Project, 3GPP) в рамках проекта дальнейшего развития стандартов беспроводных сетей (Long Term Evolution, LTE), Nortel получила одобрение на использование высокоскоростных технологий пакетного доступа OFDM и MIMO в своей технологии HSOPA. Ожидается, что с точки зрения конечных пользователей технологии HSOPA/LTE позволят операторам беспроводных сетей предоставлять услуги ’quadruple play&
|11.10.2004
|
Siemens начала поддерживать широкопролосную связь Flash-OFDM
sh-OFDM. По мнению многих экспертов, технология Flash-OFDM сможет конкурировать с Wi-Fi и 3G. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ортогональное частотное уплотнение) позволяет пер
|10.09.2004
|
3G остались считанные дни?
омпании Flarion, разработавшей технологию Flash-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff Orthogonal Frequency Division Multiplexing, скоростной доступ с малым временем ожидания и бес
|27.07.2004
|
Motorola добилась рекордных скоростей для OFDM
Компания Motorola представила результаты эксперимента по увеличению скорости передачи данных на основе технологии ортогонального частотного уплотнения каналов (OFDM). Как показало исследование, в беспроводнорй сети с полосой пропускания 20 МГц удалось достичь максимальной скорости передачи данных в 300 Мбит/с. Полевые тесты, проведённые специалистами
|19.11.2003
|
Alvarion выпустил радиомост на базе OFDM
апазоне 5,725-5,850 ГГц. По данным компании, мост, благодаря применению технологии уплотнения OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) и механизма исправления ошибок FEC (Forward Error
|12.02.2003
|
CEDICOM представляет беспроводные решения ALVARION на основе OFDM в диапазоне 5 ГГц
и сертифицированный ALVARION тренинг-центр, в рамках акции «Хорошие новости» представила новые решения ALVARION, предназначенные для организации сетей широкополосного беспроводного доступа на основе OFDM технологии – систему «точка – много точек» BreezeACCESS VL и систему «точка – точка» BreezeACCESS LB. Система BreezeACCESS VL, анонсированная ранее как BreezeACCESS HS, использует IP-ориен
|12.02.2003
|
CEDICOM представляет беспроводные решения ALVARION на основе OFDM в диапазоне 5 ГГц
|26.07.2002
|
Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик
обильной связи. Новостей немного и все они не совсем серьезные, кроме одной, вот этой: Компания Flarion предлагает альтернативную систему высокоскоростной мобильной связи. Она получила название flash-OFDM и базируется на технологии ортогонального мультиплексирования частотным делением (OFDM). При этом пиковая скорость загрузки данных на мобильный терминал может достигать 3 Мбит/с. Ср
|22.07.2002
|
JRC разработала 54 Мбит/c OFDM-устройство
проводную передачу данных с максимальной скоростью 54 Мбит/c в диапазоне до 2,4 ГГц. Представленное оборудование использует модуляцию на основе мультиплексирования с ортогональным разделением частот (OFDM), позволяющую прибегать к услугам многих провайдеров. Разработчики по требованию могут предоставить образцы нового устройства. Министерство общественного управления, внутренних дел, почты
|14.02.2001
|
Flarion успешно провела первые испытания технологии беспроводной связи flash-OFDM
Компания Flarion успешно провела первые полевые испытания новой технологии мобильного доступа в интернет flash-OFDM (прямоугольной частотной модуляции). Испытания проводились на частоте 700 МГц, на которую у компании есть экспериментальная лицензия. Разработка технологии flash-OFDM началась три г
|31.08.1999
|
Philips Semiconductors и Wi-LAN демонстрируют передачу сигнала IEEE 1394 с применением технологии W-OFDM
игнала по протоколу IEEE 1394 на частоте 2.4 ГГц с использованием новой технологии W-OFDM (Wideband Orthogonal Frequency Division Multiplexing) фирмы Wi-LAN. Данная технология позволяет модулир
