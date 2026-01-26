TP-Link Tether

Разделы

СОБЫТИЯ

26.01.2026 Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж 1
03.10.2025 Крупный оператор дата-центров на свои льготы, предназначенные для ЦОДов, построил майнинговую ферму. Ведется расследование 1
15.08.2025 Россияне нынче в цене. США заплатят $6 млн за троих основателей российской крипобиржи 1
10.04.2025 Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей 1
17.03.2025 Интерпол перехватил криминальных активов на $400 млн 1
10.03.2025 Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи 1
06.03.2025 Россиянам заблокировали 2,5 миллиарда в американской криптовалюте 1
25.12.2024 «Лаборатории Касперского»: злоумышленники выманивают криптовалюту в комментариях под видео на YouTube 1
06.08.2024 Сенаторы одобрили закон о внешнеторговых расчетах в криптовалюте 1
16.04.2024 Инженера Amazon посадили за кражу $12 млн в криптовалюте 1
18.10.2023 Собрать деньги и исчезнуть: Почти половина криптовалютных ботов в Telegram - мошенники 1
08.02.2023 ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1
06.10.2022 Россиян отлучили от европейских криптокошельков 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
16.03.2021 TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото 1
25.01.2021 TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена 1
21.12.2020 TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото 2
24.09.2020 TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 1
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 2
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
20.11.2019 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
05.11.2019 Обзор смартфона Neffos X20 Pro 1
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6 1
16.11.2018 Eset нашла в Google Play приложения для кражи криптовалюты 1
31.07.2018 TP-Link начинет российские продажи игрового MU-MIMO роутера Archer C5400X. Цена 1
25.07.2018 Флагманский роутер TP-Link уже в продаже 1
24.07.2018 TP-link представил новый трехдиапазонный Wi-Fi-роутер Archer C4000. Цена 2
27.12.2017 InfoWatch представила дайджест главных утечек 2017 года 1
07.12.2017 Полюбившийся россиянам криптовалютный магазин обокрали на $60 млн 1
21.11.2017 Курс биткоина рухнул после кражи криптовалюты на $31 млн 1
02.11.2017 Роутер набирает скорость 1
29.08.2017 Скорость по всем частотам 1
28.08.2017 TP-Link представила премиум-роутер Archer C1200 среднего ценового диапазона 2
16.08.2017 TP-Link представила в России новые усилители сигнала стандарта АС 1
14.06.2017 TP-Link представила роутер для дома из премимум-линейки Archer C3150 1

TP-Link - ТП-Линк 218 21
Huawei 4270 5
Xiaomi 2016 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 4
Google LLC 12317 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 3
ZTE Corporation 776 3
ESET - ESET Software 1147 3
Telegram Group 2621 3
D-Link - Д-Линк Трейд 384 3
Coinbase 63 3
Tether Limited 2 2
MikroTik 44 2
Qualcomm Technologies 1915 2
MediaTek - Ralink 571 2
ZyXEL Communications 302 2
Trend Micro 629 2
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 82 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 2
SkyDNS - СкайДНС 37 1
TON Foundation 9 1
Netgear 240 1
Цифровые активы 149 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 1
Nvidia Corp 3762 1
Chainalysis 24 1
Just5 10 1
Mercusys 10 1
VeChain 4 1
NICE Systems 65 1
Elliptic 14 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Tornado Cash 3 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
CertiK 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5304 1
Amazon Inc - Amazon.com 3154 1
IFTTT - If This Then That 12 1
X Corp - Twitter 2913 1
Visa International 1976 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 1
Alpari - Альпари 66 1
Venture Capital 40 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
Appleby 3 1
Lockheed Martin 767 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Colonial Pipeline 34 1
Геометрия НПО 151 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 234 1
General Dynamics 57 1
RAND Corporation 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8277 1
НСПК - Национальная система платежных карт 904 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Альфа-Банк 1884 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
UPS 211 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
ПСБ - Промсвязьбанк 908 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3564 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1362 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 21 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 101 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Прокуратура Турции 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 187 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 163 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13035 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 20
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31923 18
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 566 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 17
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3800 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10355 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 14
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3317 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 12
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1130 12
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1056 11
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 66 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 10
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 10
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 752 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3729 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9418 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 9
Web Interface - Веб-интерфейс 1838 8
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 950 8
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 540 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3362 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 6
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 5
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 19
Google Android 14774 14
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 13
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 31 11
Apple iOS 8302 11
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 9
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 9 7
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 6
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 13 6
Tether Treasury 5 5
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 77 5
Broadcom NitroQAM 9 4
Omni Layer - Mastercoin - протокол 4 4
ZyXEL Keenetic 45 4
Garantex - криптовалютная биржа 12 4
MetaMask 15 3
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 3
ZTE MF - серия роутеров 28 3
Broadcom BCM chip 65 3
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 3
Xiaomi Mi Wi-Fi Router - Xiaomi ZMI MF 9 3
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 13 3
ASUS RT 22 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 3
Microsoft Windows 16405 3
Яндекс.DNS 17 3
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 3
Microsoft Windows BitLocker 939 2
D-Link Assistant 12 2
Bitfinex - криптовалютная биржа 14 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 185 2
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 2
Huawei B - серия роутеров 8 2
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 2
Omni - криптовалюта 91 2
Tron (TRX) - криптовалюта 6 2
ASUS AiMesh 5 2
Asus ROG RangeBoost 6 2
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 2
FreePik 1477 2
Stefanko Lukas - Štefanko Lukáš - Стефанко Лукаш - Штефанко Лукаш 30 2
Горелкин Антон 112 2
Набиуллина Эльвира 114 1
Асланян Ани 12 1
Алтухов Сергей 14 1
Емельянов Сергей 7 1
Попова Мария 141 1
Liu Albert - Лю Альберт 5 1
Potter Phil - Поттер Фил 1 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 1
Менделеев Сергей 4 1
Свистунова Ольга 28 1
Жабыкин Василий 1 1
Гулькин Павел 14 1
Павлов Никита 120 1
Liang Danny - Лянг Дэнни 1 1
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 1
Бабич Иван 5 1
Tether Tony - Тефер Тони 5 1
Ahmed Shakeeb - Ахмед Шакиб 2 1
Жартун Вадим 2 1
Cajee Raees - Каджи Раис 3 1
Miller Ryne - Миллер Райн 1 1
Свистунов Аркадий 2 1
Ozer Faruk Fatih - Озер Фарук Фатих 5 1
Бесчиоков Алексей 1 1
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 1
Бесчоков Алексей 1 1
Каравацкий Павел 1 1
Marshall Matt 4 1
Водясов Алексей 222 1
Аксаков Анатолий 160 1
Мишустин Михаил 749 1
Силуанов Антон 77 1
Кузнецов Александр 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 157985 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 5
Южная Корея - Республика 6873 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4108 3
Европа 24669 3
Финляндия - Финляндская Республика 3659 3
Германия - Федеративная Республика 12953 3
Казахстан - Республика 5830 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 2
Япония 13563 2
Беларусь - Белоруссия 6066 2
Канада 4992 2
Ближний Восток 3046 2
Украина 7805 2
Ирак - Республика 700 1
США - Вирджиния - Виргиния 276 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 64 1
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Восточный Тимор - Демократическая республика Тимор-Лоросае 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1158 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18749 1
Сингапур - Республика 1911 1
Индия - Bharat 5719 1
Европа Восточная 3124 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 1
Китай - Тайвань 4141 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Индонезия - Республика 1017 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Новая Зеландия 732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1773 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 229 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1171 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 161 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 26 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Bloomberg 1552 5
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11433 2
CoinMarKetCap 23 2
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
The Verge - Издание 597 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
Reddit 363 1
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
SimilarWeb 58 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
