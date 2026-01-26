Получите все материалы CNews по ключевому слову
TP-Link Tether
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
TP-Link Tether и организации, системы, технологии, персоны:
|СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
|Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.