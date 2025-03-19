Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171307
ИКТ 13342
Организации 10466
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25265
Персоны 73433
География 2774
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

Свистунов Аркадий


19.03.2025 Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли 1
06.08.2024 Сенаторы одобрили закон о внешнеторговых расчетах в криптовалюте 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Свистунов Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 105 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 951 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1229 1
Базальт СПО - BaseALT 670 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 49 1
Unsplash 882 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1652 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3374 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 542 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 499 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1479 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5105 1
TP-Link Tether 47 1
Набиуллина Эльвира 97 1
Алтухов Сергей 14 1
Бабич Иван 5 1
Аксаков Анатолий 155 1
Мишустин Михаил 686 1
Силуанов Антон 66 1
Горелкин Антон 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
Канада 4903 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Япония 13325 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Новая Зеландия 719 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 173 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7693 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8128 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5003 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 1
Bloomberg 1302 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще