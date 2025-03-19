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Свистунов Аркадий
|19.03.2025
|Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли 1
|06.08.2024
|Сенаторы одобрили закон о внешнеторговых расчетах в криптовалюте 1
Свистунов Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:
|TP-Link Tether 47 1
|Набиуллина Эльвира 97 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Бабич Иван 5 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Мишустин Михаил 686 1
|Силуанов Антон 66 1
|Горелкин Антон 97 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
|Канада 4903 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 1
|Южная Корея - Республика 6685 1
|Япония 13325 1
|Норвегия - Королевство 1804 1
|Новая Зеландия 719 1
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