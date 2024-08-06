Сенаторы одобрили закон о внешнеторговых расчетах в криптовалюте

Сенаторы Совфеда России одобрили законопроект, который разрешает использовать цифровые валюты в качестве платежного средства во внешнеторговых операциях. Центральному банку (ЦБ) России уже в этом году предстоит создать специальную электронную платформу на базе национальной платежной системы, на которой будут проходить торги.

Криптовалюта во внешней торговле

Сенаторы одобрили законопроект №237585-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельный законодательные акты России». Документ в начале августа 2024 г. был опубликован на сайте правительства. Закон разрешает использовать цифровые валюты в качестве платежного средства во внешнеторговых операциях.

Авторы законопроекта, депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков, Аркадий Свистунов, Иван Бабич, Сергей Алтухов и Антон Горелкин, указали в пояснительной записке, что новый документ установит экспериментальный правовой режим, в рамках которого будут осуществляться торговые операции с использованием цифровой валюты.

Согласно информации из законопроекта, управлением и надзором над экспериментальным цифровым режимом будет заниматься ЦБ России при сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в вопросах противодействия отмывания доходов, противодействия терроризму, идентификации с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА), криптовалюты и валютного регулирования.

Unsplash - Traxer Совфед России одобрил закон о внешних расчетах в криптовалюте

В вопросах, возникающих при обращении цифровых валют, в том числе связанных с майнингом, ЦБ будет работать вместе Министерством финансов (Минфин) и с Росфинмониторингом страны. С ними ЦБ должен согласовывать регулирование отношений платежных агентов и субъектов национальной платежной системой.

ЦБ России к 1 сентября 2024 г. предстоит создать специальную электронную платформу на базе национальной платежной системы, на которой будут проходить торги, выработать правила ее работы и подготовить требования к ее оператору.

В итоге, согласно тексту принятого во втором чтении законопроекта, ЦБ сможет проводить три экспериментальных пилота с криптовалютой: по использованию цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам; по организации торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы; по созданию оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре национальной платежной системы (НПС).

Разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал еще в конце 2022 г. Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.

ЦБ и Минфин договорились о едином подходе

В 2023 г. ЦБ и Минфин России достигли договоренности по вопросу криптовалюты, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным платежам. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на совместном заседании комитетов по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 гг.

По словам Набиуллиной, ЦБ будет поддерживать использование майнинга и криптовалюты в рамках экспериментальных режимов, но только в тех отраслях, где будут защищаться права инвесторов, вкладывающих свои средства в подобные активы.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявлял, что ведомство выступает за регулирование сегмента криптовалют. На законодательном уровне следует запретить определенные операции и расчеты, а что-то — легализовать.

Минфин России поддержал внедрение международных расчетов в цифровых активах для любых отраслей без ограничений. В качестве сервисных центров для проведения сделок предложили Московская биржа (Мосбиржа) или СПБ Биржу. Правительство России осенью 2023 г. начало разрабатывать механизм проведения таких операций. Тогда же стало известно, что компании в России уже проводят трансграничные платежи с помощью криптовалют. Сделки осуществляются в ограниченном объеме для расчетов с недружественными странами (Япония, США, Республика Корея, Норвегия, Новая Зеландия, Канада).

Криптовалюта для расчетов с китайскими партнерами

Российские компании начали активно использовать криптовалюты для расчетов с китайскими партнерами, чтобы обойти финансовые ограничения. Об этом в мае 2024 г. писало агентство Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, два ведущих производителя металлов в России (их названия не раскрываются) начали применять криптовалюты, такие как стейблкойн Tether, для проведения трансграничных сделок.

ЦБ России сообщил банкам, что использование криптовалют разрешено только для международных переводов и что такие операции не должны широко рекламироваться. Источники среди топ-менеджеров компаний подтвердили, что криптовалюты помогают обходить сложности с расчетами, возникшие из-за усиления контроля китайских банков, опасающихся вторичных санкций США.

Проблемы с расчетами с Китаем обострились после того, как китайские банки ужесточили контроль над транзакциями, связанными с Россией, начиная с весны 2023 г. Некоторые китайские банки, такие как Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, приостановили все расчеты с российскими клиентами. Это связано с опасениями, что их деятельность может попасть под западные санкции.