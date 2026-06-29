Индексная книга (каталог) CNews*
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Горелкин Антон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 118, упоминаний - 157
Горелкин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 29
|Хинштейн Александр 148 17
|Боярский Сергей 49 14
|Казарян Карен 84 12
|Волож Аркадий 268 9
|Пушков Алексей 12 8
|Мишустин Михаил 787 8
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Боярский Михаил 9 6
|Дуров Павел 329 6
|Кудрявцев Максим 43 6
|Бунина Елена 35 5
|Мизулина Екатерина 18 4
|Кулин Филипп 53 4
|Немкин Антон 52 3
|Тумусов Федот 9 3
|Мизулина Елена 24 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
|Худавердян Тигран 94 3
|Соколов Артем 56 2
|Иванов Владимир 68 2
|Абрамович Роман 47 2
|Яковицкий Алексей 23 2
|Даванков Владислав 15 2
|Ющенко Александр 29 2
|Демин Александр 10 2
|Комиссаров Алексей 26 2
|Бырдин Алексей 32 2
|Потанин Владимир 91 2
|Толстых Петр 3 2
|Мукабенова Марина 2 2
|Пискарев Василий 10 2
|Милонов Виталий 7 2
|Журавлев Александр 18 2
|Бойко Алексей 138 2
|Шицле Ярослав 30 2
|Курмаев Рустам 41 2
|Clegg Nick - Клегг Ник 11 2
|Кирьянов Артем 17 2
|Юнашев Александр 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.