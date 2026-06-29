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Индексная книга (каталог) CNews*
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Горелкин Антон

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store 1
10.06.2026 Детский бунт отменяется. В России внезапно разблокировали Roblox 1
07.05.2026 Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims 1
03.02.2026 «Российская Wikipedia» отказалась от анонимных авторов. Теперь только профессионалы с ИИ 1
29.01.2026 Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками 1
26.01.2026 В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад 1
12.01.2026 Власти отреклись от ГОСТа на видеоигры 1
25.12.2025 Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем 1
17.12.2025 От депутатов до артистов: «Дзен» стал рекомендовать мнения известных людей о новостях 1
04.12.2025 В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac 1
03.12.2025 В России перестала открываться игра Roblox 2
28.11.2025 В России официально началась блокировка WhatsApp 1
12.11.2025 Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны 2
29.10.2025 Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм 2
24.09.2025 Две трети блогеров после запрета рекламы в Instagram* переметнулись в Telegram 1
15.09.2025 Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард 1
03.06.2025 Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы 1
30.05.2025 В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт 1
05.05.2025 Блогерство в России стало официальной профессией 1
25.03.2025 Власти поручили создателям «Эльбруса» создать новый процессор для игровой консоли 1
14.03.2025 В России близится создание Министерства рекламы 1
06.03.2025 Россиянам заблокировали 2,5 миллиарда в американской криптовалюте 1
27.02.2025 Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России 1
25.02.2025 В Россию запретили завозить игровые консоли из Европейского союза 2
14.01.2025 Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube 1
26.12.2024 Российского «убийцу» Xbox и PS5 соберут на отечественных процессорах, которые не производятся в России – нет заводов 1
26.12.2024 Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик» 1
22.11.2024 В России запретили публиковать техническую информацию и даже статистику о VPN-сервисах 1
14.11.2024 Apple принудительно лишат монополии в России на магазины приложений и заставят установить RuStore на iPhone. Законопроект принят 1
11.11.2024 В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров 1
01.11.2024 iPhone для россиян всё? Власти хотят ввести заградительные цены, чтобы наказать Apple 1
09.10.2024 В России заблокировали мессенджер, применяемый для управления беспилотниками на СВО 1
23.09.2024 Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен 1
13.08.2024 iPhone и смартфоны Samsung, Huawei на грани исчезновения в России, магазины электроники на пороге массового закрытия. Всему виной один новый закон 2
06.08.2024 Сенаторы одобрили закон о внешнеторговых расчетах в криптовалюте 1
01.08.2024 В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу 3
25.07.2024 Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов 1
04.07.2024 Роскомнадзор: По нашему требованию Apple удалила 25 приложений VPN для iPhone и MacBook 1
25.06.2024 Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore 1

Публикаций - 118, упоминаний - 157

Горелкин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
Google LLC 12690 30
Telegram Group 2940 25
Meta Platforms - Facebook 4621 23
Apple Inc 13156 21
VK - Mail.ru Group 3602 15
X Corp - Twitter 2938 14
Ростелеком 10948 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Microsoft Corporation 25775 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
МегаФон 10742 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Sony 6739 5
Cloudflare 172 5
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 4
Samsung Electronics 11065 4
Huawei 4677 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
DigitalOcean 39 3
Roblox Corporation 96 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Selectel - Селектел 544 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 3
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 2
Meta Platforms 180 2
Рустам Курмаев и партнеры 35 2
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ЦИАН - CIAN 192 4
Naspers 85 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
IKEA - ИКЕА 171 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
iHerb - маркетплейс 17 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Wellington Management Group 9 2
Резонанс НПП 407 2
Naspers - Prosus Ventures 21 2
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 2
Газпром ПАО 1493 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 2
YouDo Web Technologies Limited 48 2
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 14 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 102
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 52
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Единая Россия - Политическая партия 321 30
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
АЮР - Ассоциация юристов России 51 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
Application store - магазин приложений 1463 14
Оповещение и уведомление - Notification 5945 14
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 11
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 8
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 89 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 6
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 5
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 29
Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 17
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Apple - App Store 3109 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 11
ByteDance - TikTok 355 10
Google Android 15244 10
Apple iOS 8583 10
FreePik 1841 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Rakuten Viber 665 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Много приложений - RuStore - Рустор 628 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 6
Discord 181 6
Google - Gmail 1021 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Linux OS 11533 4
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Google Global Cache 25 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕИС - Единая информационная система 8 3
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 3
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 3
МСОИ - Многофункционального сервиса обмена информацией - госмессенджер 13 3
Microsoft Windows 16882 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
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Кулин Филипп 53 4
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Мизулина Елена 24 3
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Иванов Владимир 68 2
Абрамович Роман 47 2
Яковицкий Алексей 23 2
Даванков Владислав 15 2
Ющенко Александр 29 2
Демин Александр 10 2
Комиссаров Алексей 26 2
Бырдин Алексей 32 2
Потанин Владимир 91 2
Толстых Петр 3 2
Мукабенова Марина 2 2
Пискарев Василий 10 2
Милонов Виталий 7 2
Журавлев Александр 18 2
Бойко Алексей 138 2
Шицле Ярослав 30 2
Курмаев Рустам 41 2
Clegg Nick - Клегг Ник 11 2
Кирьянов Артем 17 2
Юнашев Александр 2 2
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