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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Горелкин Антон
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Публикаций - 34, упоминаний - 66
Горелкин Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7198 16
|Yandex - Яндекс 4106 12
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 7
|VK - Mail.ru Group 2490 5
|Facebook 3768 5
|Twitter 2204 4
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 3
|Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 3
|Microsoft Corporation 11226 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|Telegram Group 702 2
|Huawei 2736 2
|Крок 1223 1
|SEC Consult Services 931 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
|Epic Games 87 1
|Fortnite 47 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
|Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
|Путин Владимир 1831 11
|Волож Аркадий 181 7
|Пушков Алексей 8 6
|Бунина Елена 27 4
|Хинштейн Александр 50 3
|Худавердян Тигран 66 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Ющенко Александр 25 2
|Яковицкий Алексей 12 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Толстых Петр 3 2
|Мукабенова Марина 2 2
|Тумусов Федот 7 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Стребулев Илья 1 1
|Пайкин Борис 1 1
|Ryan Charles - Райян Чарльз 6 1
|Мизулина Екатерина 8 1
|Мизулина Елена 16 1
|Фролов Александр 26 1
|Лукьянов Роман 3 1
|Садовникова Галина 4 1
|Журавлев Александр 4 1
|Пирожков Артур 1 1
|Бронецкий Андрей 12 1
|Васин Андрей 1 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Абрамов Александр 6 1
|Чувашов Алексей 1 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 711 1
|Лугов Андрей 32 1
|Касперская Наталья 199 1
|Носков Константин 202 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Греф Герман 205 1
|Собянин Сергей 211 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Боярский Сергей 16 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
|РИА Новости 654 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|Wikipedia - Википедия 284 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
|Sputnik 10 2
|Царьград - телеканал 7 2
|Bloomberg 786 1
|Ведомости 259 1
|The Bell - Издание 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru