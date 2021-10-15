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Горелкин Антон


15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 3
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 5
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 4
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 5
01.06.2021 Депутаты обязали Россию построить официальный измеритель интернет-ресурсов 1
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
26.03.2021 Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей 1
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 3
01.03.2021 Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда 1
31.12.2020 Россияне смогут запрещать властям работать с их данными 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 2
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
15.09.2020 Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения 1
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 2
27.08.2020 Дочка Мизулиной требует ограничить скорость для иностранных соцсетей и мессенджеров. Telegram снова в опасности 1
24.06.2020 Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире» 2
27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы 1
21.02.2020 Американцы расхватывают акции «Яндекса» 2
28.11.2019 Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум 2
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 2
18.11.2019 В «Яндексе» радикально меняется структура управления. Сбербанк теряет «золотую акцию» 6
11.10.2019 Акции «Яндекса» обрушились из-за нелепого законопроекта. Компания потеряла $1,5 миллиарда 6
26.07.2019 Власти запрещают иностранцам владеть «Яндексом» и Mail.ru 1
22.10.2018 Власти могут заблокировать «Яндекс.Новости» в России 2

Публикаций - 34, упоминаний - 66

Горелкин Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7198 16
Yandex - Яндекс 4106 12
Apple Inc - Эппл Рус 7750 7
VK - Mail.ru Group 2490 5
Facebook 3768 5
Twitter 2204 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 3
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 3
Microsoft Corporation 11226 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Telegram Group 702 2
Huawei 2736 2
Крок 1223 1
SEC Consult Services 931 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Epic Games 87 1
Fortnite 47 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Media Direction Group 3 1
Invesco 4 1
Wellington Management Group 6 1
Lastar 2 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Sony Music Entertainment 41 1
WCM Investment 3 1
EPIC Telecom Invest 73 1
Naspers 56 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 236 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 174 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 8
Президент Российской Федерации 1443 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 3
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Счётная палата РФ 462 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Единая Россия - Политическая партия 176 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 4
Руссофт - Russoft 254 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ЛДПР 69 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Apple - App Store 2198 5
WhatsApp Messenger 654 5
Apple iOS 5742 3
Google YouTube - Видеохостинг 1742 2
Google Android 10752 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Free MP3 Downloader 1 1
Music Downloader 1 1
Яндекс.Новости 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 40 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Apple Safari - Браузер 608 1
Huawei AppGallery 95 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Путин Владимир 1831 11
Волож Аркадий 181 7
Пушков Алексей 8 6
Бунина Елена 27 4
Хинштейн Александр 50 3
Худавердян Тигран 66 3
Чернышенко Дмитрий 234 2
Комиссаров Алексей 17 2
Ющенко Александр 25 2
Яковицкий Алексей 12 2
Соловьев Владимир 98 2
Толстых Петр 3 2
Мукабенова Марина 2 2
Тумусов Федот 7 2
Володин Вячеслав 62 2
Стребулев Илья 1 1
Пайкин Борис 1 1
Ryan Charles - Райян Чарльз 6 1
Мизулина Екатерина 8 1
Мизулина Елена 16 1
Фролов Александр 26 1
Лукьянов Роман 3 1
Садовникова Галина 4 1
Журавлев Александр 4 1
Пирожков Артур 1 1
Бронецкий Андрей 12 1
Васин Андрей 1 1
Гавришев Алексей 2 1
Абрамов Александр 6 1
Чувашов Алексей 1 1
Steve Jobs - Стив Джобс 711 1
Лугов Андрей 32 1
Касперская Наталья 199 1
Носков Константин 202 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Греф Герман 205 1
Собянин Сергей 211 1
Прибочий Михаил 34 1
Боярский Сергей 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 4
Нидерланды 984 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - Калининградская область 544 2
США - Атланта 50 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Мальта - Республика 69 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
США - Джорджия 38 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - Калининград 680 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Индия - Республика 2184 1
Ирландия - Республика 368 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 5
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 5
Пиратство - Авторское право 209 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
РИА Новости 654 5
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
Wikipedia - Википедия 284 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
Sputnik 10 2
Царьград - телеканал 7 2
Bloomberg 786 1
Ведомости 259 1
The Bell - Издание 34 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
ГБОУ школа № 57 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
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