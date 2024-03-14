Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 145040
ИКТ 11428
Организации 9047
Ведомства 1427
Ассоциации 874
Технологии 3221
Системы 22607
Персоны 59969
География 2287
Статьи 1459
Пресса 1081
ИАА 650
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2344
Мероприятия 828

Совкомбанк Хоум банк БКИ Эквифакс Бюро кредитных историй Эквифакс Кредит Сервис

Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис


14.03.2024 ГК Softline помогла АО «БКИ СБ» повысить уровень защищенности мобильного приложения и веб-ресурсов

сть систем. Об этом CNews сообщили представители Softline. АО «БКИ СБ» является одним из крупнейших бюро кредитных историй России. К организациям банковского и финансового сектора предъявляются
17.10.2023 «Диасофт» поддержал новые форматы обмена данных с НБКИ RUTDF 5.0 и ОКБ UCH 3.4

С 1 октября 2023 г. меняются требования по взаимодействию банков с бюро кредитных историй (БКИ) в соответствии с указанием Банка России от 24.10.2022 N 6300-У.

03.10.2023 «Диасофт» поможет лизинговым компаниям автоматизировать обмен данными с БКИ

Продукт «Взаимодействие с БКИ» компании «Диасофт» поможет автоматизировать обмен данными с бюро кредитных историй (БКИ). Набор API и событий продукта «Взаимодействие с БКИ» позволяет л
18.04.2023 «Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ»

перевела его на микросервисную архитектуру. Продукт предназначен для автоматизации обмена данными с бюро кредитных историй, получения данных о кредитных историях (КИ) и другой информации о дейс
09.08.2022 РНКБ запустил автоматическую проверку судебных решений благодаря сервису БКИ «Эквифакс»

в неё механизм автоматизированного анализа исполнительных производств физических лиц, разработанный БКИ «Эквифакс». В рамках предоставленного сервиса для РНКБ стала доступна информация о сотнях
14.03.2022 «Сиссофт» и Axoft усилили инфраструктуру российского бюро кредитных историй с помощью UserGate

овали проект по внедрению программно-аппаратного комплекса UserGate в одном из крупнейших в России «Бюро кредитных историй Эквифакс». Об этом CNews сообщили представители Axoft. Для защиты ИТ-с
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс»

«РГС банк» одним из первых на рынке начал использование нового продукта «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс», позволяющего существенно повысить конверсию поданных заявок на кредиты в реал
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами

отъему денег у населения. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками бюро кредитных историй, заявляя, что неизвестные хотят взять кредит по их паспорту. «Аферисты
31.12.2019 БКИ «Эквифакс» рассказало о буме спроса на сервис кредитной истории

которые были внесены в закон. Уже в первый год их действия мы отмечаем позитивные перемены. Доступ бюро кредитных историй к системе аутентификации через учетную запись на сайте Госуслуги значи
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват

сториями более 1 млн жителей России. Содержащаяся в ней информация принадлежала, в большей степени, бюро кредитных историй «Эквифакс». Утечку обнаружил руководитель проекта Security Discovery Б
12.02.2019 «Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс»

отсутствии переобучения. Анастасия Мухачёва, риск-директор проекта «Совесть», отметила: «Информация бюро кредитных историй традиционно важна для участников финансового рынка при принятии решени
05.02.2019 На портале госуслуг доступны сведения о месте хранения кредитной истории

Узнать список бюро кредитных историй (БКИ) можно на портале госуслуг, при этом неограниченное количество ра
11.01.2019 БКИ «Эквифакс»: В России отмечается рост объема автокредитования

Портфель автокредитов в России по итогам ноября 2018 составил 683 млрд рублей Согласно данным БКИ «Эквифакс», в ноябре 2018 года было выдано автокредитов на общую сумму 55,2 млрд рублей,

21.11.2018 «Газпромбанк» внедрил скоринговую модель 4Score от БКИ «Эквифакс»

ю тройку крупнейших банков страны, запустил в эксплуатацию скоринговую модель 4Score, разработанную БКИ «Эквифакс». Продукт является системой скоринговых оценок, состоящей из четырех одновремен
31.08.2018 «Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс»

«Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс». Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика
14.05.2018 Банк «Открытие» внедрил эксклюзивный скоринг БКИ «Эквифакс»

Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию кастомизированные скоринговые модели БКИ «Эквифакс», разработанные с учетом индивидуальных потребностей и новой кредитной политики
10.11.2017 Kviku реализует инструмент анализа заемщиков на базе продуктов БКИ «Эквифакс»

9%, что является одним из лучших показателей среди других МФО на российском рынке.Внедрение решений БКИ «Эквифакс», таких, как сервис FPS (Fraud Prevention Service) позволит заметно улучшить эф
29.08.2017 R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»

, использующие систему, имеют возможность в более удобной форме собирать данные для двух крупнейших бюро кредитных историй — НБКИ и «Эквифакс».Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сер
08.06.2017 «Ренессанс Кредит» повысил защиту от кредитного мошенничества за счет сервиса БКИ «Эквифакс»

ъявил о начале интеграции в свою систему обработки кредитных заявок сервиса FPS.Bio, разработанного БКИ «Эквифакс». Как рассказали CNews в банке «Ренессанс Кредит», основная задача сервиса закл
25.07.2016 Mail.Ru Group и «Эквифакс» разработали предиктивную модель оценки кредитных рисков для банков

Mail.Ru Group и бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» объявили о создании инновационного продукта
29.05.2015 «1С-Рарус» открыл микрофинансовым организациям доступ к БКИ банка «Русский Стандарт» и «Специализированного Кредитного Бюро»

азработку дополнительных продуктов. Ранее компания уже выпустила дополнения, обеспечивающие связь с бюро кредитных историй «Эквифакс» и НБКИ.
26.08.2014 Система Contact запустила идентификацию клиентов онлайн-сервиса БКИ «Эквифакс»

Платежная система Contact и бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» предоставили клиентам возможность пройти пр
04.09.2012 «Бинбанк» присоединился к системе противодействия мошенничеству FPS

Компания «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй, подписала соглашение с «Бинбанком» о присоединении банка к системе пр
09.02.2012 «Альфа-Банк» подключился к системе предотвращения кредитного мошенничества от «Эквифакс»

о присоединении в феврале 2012 г. к сервису предотвращения мошенничества, разработанному компанией «Эквифакс». Принцип работы системы Fraud Prevention Service (FPS) основан на сравнительном ана
09.01.2012 «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок от «Эквифакс»

011 г. банк «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок SmartDecision от бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз». Об этом говорится в совместном сообщении к
12.12.2011 «ОТП Банк» присоединился к Fraud Prevention Service для борьбы с кредитным мошенничеством

е противодействия мошенничеству Fraud Prevention Service (FPS) компании «Эквифакс Кредит Сервисиз», бюро кредитных историй России. По данным «Эквифакс», в настоящее время FPS уже оперирует обез
18.10.2011 «Яндекс.Деньги» открыли онлайн-идентификацию через бюро кредитных историй

ла о том, что платежная система «Яндекс.Деньги» договорилась о сотрудничестве с крупнейшим в России бюро кредитных историй - «Эквифакс». Теперь пользователи, которые хоть раз брали кредит в бан
20.08.2009 БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро

нужно экономике, чтобы скорее справиться с кризисом», - сказал Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз». Разработка скоринговых моделей была выполнена на специализиро
05.04.2007 ИБ «КИТ Финанс» внедрил модуль «Взаимодействие с БКИ»

. На следующих этапах проекта в банке «КИТ Финанс» будет реализована выгрузка данных в национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Северо-Западное бюро кредитных историй (СЗБКИ). Решени
16.08.2006 Из банков "утекла" БД российских заемщиков?

Предложения о покупке БД заемщиков поступили по электронной почте нескольким бюро кредитных историй и банкам, сообщает "Коммерсант". В предлагаемых для ознакомления образ
31.03.2006 "Промсвязьбанк" строит хранилище данных

ила первый этап создания в АКБ «Промсвязьбанк» корпоративного хранилища данных на платформе RS-DataHouse. В начале марта введено в промышленную эксплуатацию бизнес-приложение «RS-DataHouse:Внутреннее БКИ», которое обеспечивает выполнение банком требований Федерального закона «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 № 218-ФЗ (в редакции от 21 июля 2005 г.) и взаимодействие подразделений бан
21.02.2006 R-Style Softlab: новое банковское решение

ми бюро, участником которых он является. Вступившее в силу 19 января 2006 г. Положение о госреестре бюро кредитных историй (БКИ) разрешило наиболее острый вопрос, препятствовавший развитию инст

Публикаций - 215, упоминаний - 325

Совкомбанк и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 736 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11055 13
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 632 12
SAS Institute 942 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8466 11
Neoflex - Неофлекс 199 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 705 10
МегаФон 7962 10
Experian 79 10
Oracle Corporation 6541 10
Ростелеком 10811 9
IBM - International Business Machines Corp 9358 9
Microsoft Corporation 24158 7
7728 7
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 6
Meta Platforms - Facebook 4377 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1420 5
1С-Рарус 856 4
Oracle Siebel Systems 505 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 206 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1038 4
Google LLC 11450 4
InfoWatch - Инфовотч 970 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 4
VisionLabs - ВижнЛабс 210 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1587 4
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 30 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 355 3
SAP CIS - САП СНГ 851 3
Oracle - Sun Microsystems 2210 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 57 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 328 3
Yandex - Яндекс 6587 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 132 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 3
SAP SE 5134 2
SAP KXEN 14 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6647 17
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 13
FICO 48 12
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 12
Почта Банк 427 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 7
FF Group - Federal Finance Group 23 6
ВТБ - ВТБ24 662 6
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 211 6
Открытие ФК - Банк Открытие 527 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2651 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1058 5
Русский стандарт Банк 414 5
ПСБ - Промсвязьбанк 801 5
МКБ - Московский кредитный банк 543 4
Открытие ФК - Бинбанк 210 4
Интеррос - Росбанк АКБ 610 4
GreenMoney - ГринМани 5 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 4
Qiwi 980 4
QIWI Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 140 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1053 3
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 26 3
Роснефть НК - нефтяная компания 505 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 3
ГПБ - Газпромбанк 1028 3
Experian Interfax 3 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 470 3
Альфа-Банк 1693 3
Совкомбанк ПАО 244 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 3
Совкомбанк Совесть 270 3
Интеррос - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 3
Denum - МигКредит МФО 16 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 947 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 62 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк 53 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4372 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3178 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10672 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2682 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3142 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 714 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1140 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3525 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2840 5
Федеральное казначейство России 1659 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2960 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5138 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1281 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2261 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 387 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 310 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1020 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 873 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1765 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2585 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1027 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 937 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 987 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 325 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4743 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 296 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5508 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 139 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 177 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 86 1
СФР - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 71 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 190 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 136 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 1
Петербургский метрополитен ГУП 130 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 305 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 4
АФТ - Ассоциация Финтех 114 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 87 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 8 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28489 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59960 63
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4502 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6692 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10031 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45358 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9159 31
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4648 30
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1046 29
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6194 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10424 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14877 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24275 27
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 265 27
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 209 25
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11112 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22902 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6005 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8816 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27942 17
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 4032 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5823 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4215 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10111 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16151 15
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 445 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11784 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23495 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19620 13
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 684 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11889 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3745 13
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2301 12
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1722 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2147 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4159 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9798 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13582 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12284 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2883 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4685 19
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 8
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 35 7
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 187 7
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 294 7
Google Android 13485 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 436 6
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 941 6
Apple iOS 7411 5
НБКИ AFS - Anti-Fraud Service - межбанковская система по противодействию кредитному мошенничеству 5 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 200 5
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Кредитная история онлайн 4 4
Microsoft Office 3579 4
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Dynamics 1168 4
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 127 4
Microsoft Dynamics CRM 536 4
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 94 3
Oracle Java - язык программирования 2912 3
FICO Blaze Advisor 7 3
Equifax - 4Score 3 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 71 3
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3905 3
NVision Барьер 611 3
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 45 3
Linux OS 9225 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 28 2
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 2
Diasoft FA# Retail 11 2
Torch - Браузер 21 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 289 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 804 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 699 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 286 2
Лагуткин Олег 19 19
Викулин Александр 17 17
Аюпов Артём 7 5
Оганесян Ашот 113 5
Дробышевский Михаил 53 4
Конева Елена 5 4
Стятюгин Роман 34 4
Аксаков Анатолий 142 4
Волков Алексей 47 3
Макеев Алексей 19 3
Батин Борис 13 3
Панкратов Валерий 33 3
Иванов Алексей 117 3
Шадаев Максут 837 3
Френкель Лев 51 3
Смирнов Александр 68 2
Благирев Вячеслав 15 2
Лола Алексей 7 2
Ткачёв Роман 27 2
Потапенко Андрей 27 2
Лазебный Антон 10 2
Александрович Артур 4 2
Корнеев Сергей 84 2
Костюкевич Виталий 3 2
Козырев Алексей 297 2
Афанасьев Денис 65 2
Карпов Иван 77 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Дубровский Юрий 9 2
Шашкин Алексей 25 2
Артюхов Анатолий 5 2
Широкий Денис 20 2
Степанов Антон 62 2
Гольдберг Юлий 23 2
Арлазаров Владимир 207 2
Ханин Александр 49 2
Борочкин Андрей 4 2
Коптелов Андрей 109 2
Скоробогатова Ольга 50 2
Тулубьев Павел 21 2
Россия - РФ - Российская федерация 134748 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41130 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51105 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13819 13
Европа 21443 9
Казахстан - Республика 5310 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3667 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6947 4
Украина 7455 4
Испания - Королевство 3666 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2966 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16181 4
Италия - Итальянская Республика 4283 3
Беларусь - Белоруссия 5295 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1755 3
Германия - Федеративная Республика 12425 3
Грузия 1173 3
Азия - Азиатский регион 5311 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13950 3
Россия - СФО - Новосибирск 4015 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1445 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16431 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1190 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2500 3
Франция - Французская Республика 7703 2
Канада 4790 2
Австрия - Австрийская Республика 1290 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 693 2
США - Джорджия 325 2
США - Джорджия - Атланта 253 2
Бразилия - Федеративная Республика 2297 2
Польша - Республика 1910 2
Малайзия 841 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1102 2
Япония 13139 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1517 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 2
Таджикистан - Республика 833 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1355 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45606 175
Кредитование - Сrediting - Заём 6408 144
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22552 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47927 37
Паспорт - Паспортные данные 2352 31
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5641 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 5479 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7506 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7077 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3804 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12670 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17069 14
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 179 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15546 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12283 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10366 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26832 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9430 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2750 9
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1128 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5729 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5325 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6557 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5689 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2163 7
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5405 7
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1510 7
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 153 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1256 7
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 295 7
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 340 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6258 6
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 882 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7095 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10408 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2954 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4562 6
Blacklist - Чёрный список 566 6
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1564 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2110 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11115 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1598 6
CreditCardsOnline 15 6
Bloomberg 1200 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 919 2
Forbes - Форбс 723 1
Ведомости 805 1
РИА Новости 852 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 69 1
Открытые системы ИД 173 1
Автокод (портал) 34 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7807 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2874 4
Gartner - Гартнер 3514 3
Forrester Research 819 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 114 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Global Market Insights 11 1
Fortune Global 100 140 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 736 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 137 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
ИИИ - Институт исследований интернета 52 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 21 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
Ростелеком - Азбука интернета 27 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 107 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 488 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 871 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 192 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1413 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1919 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2284 2
Experian Anti-Fraud Day 1 1
Experian Analytics Forum 1 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1283235, в очереди разбора - 805665.
Создано именных указателей - 145040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще