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«Диасофт» поможет лизинговым компаниям автоматизировать обмен данными с БКИ

Продукт «Взаимодействие с БКИ» компании «Диасофт» поможет автоматизировать обмен данными с бюро кредитных историй (БКИ). Набор API и событий продукта «Взаимодействие с БКИ» позволяет лизинговым компаниям оперативно передавать информацию в БКИ о заявках и договорах на лизинг. Обмен данными с бюро кредитных историй возможен через Credit Registry или с НБКИ напрямую.

Вместе с этим в продукте оперативно поддерживаются изменений законодательства: специалисты «Диасофт» отслеживают все изменения и заранее выпускают необходимые обновления.

Продукт «Взаимодействие с БКИ» входит в состав платформы развития Digital Q.UP, не требует технологических окон для обновления, доступен в режиме 24/7 и может быть автоматически масштабирован для обработки любого объема запросов.

Автоматизация взаимодействия с БКИ позволит лизинговым компаниям сосредоточиться на основных бизнес-функциях.

Согласно положению Банка России №758-П «О порядке формирования кредитной истории», с 1 января 2024 г. лизинговые компании становятся источниками формирования кредитных историй и будут обязаны передавать отчетность в БКИ.

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