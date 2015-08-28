Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196244
ИКТ 15128
Организации 11643
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26882
Персоны 85622
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 894

FICO DMS FICO Decision Management Suite FICO CDA FICO Capstone Decision Accelerator FICO OMDM FICO Origination Manager Decision Module

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.08.2015 Стартап «Аксиоматики» получил «Облачный грант» от Microsoft 2
27.08.2015 Touch Bank предложит клиентам персонализированные услуги с помощью технологий Fico 1
06.08.2015 «Аксиоматика» вышла на рынок Таджикистана: проект в «Спитамен Банке» 2
24.07.2015 HiEnd Systems и «Аксиоматика» договорились о партнерстве 1
21.01.2015 «Аксиоматика» запустила сервис автоматизации процесса оценки заемщиков для банка «Солидарность» 2
14.01.2015 «ЯР-Банк» запустил розничное направление с помощью «Неофлекс» 1
03.12.2014 «Балтинвестбанк» внедрил систему принятия кредитных решений FICO Capstone Decision Accelerator 2
10.09.2014 «Райффайзенбанк» оптимизировал бизнес-процессы выдачи кредитных карт с помощью «Синимекс» 1
29.07.2014 Василий Кузьмин - За 5 лет стоимость хранилищ сократилась в 10 раз 1
11.06.2014 Елена Лукутина - В ИТ-проекте, как в сложном рецепте, – важно все 1
21.01.2014 Банк «Ренессанс Кредит» внедрил систему тестирования кредитных стратегий Neoflex STM 2
11.11.2013 «Неофлекс» повысил скорость обработки кредитных заявок «Бинбанка» 1
09.10.2013 «Неофлекс»: Мы всегда исходим из бизнес-задач заказчика 3
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
18.06.2012 «Транскапиталбанк» автоматизировал процесс принятия решения по кредитам с помощью «Неофлекса» 2
05.06.2012 «Алтайэнергобанк» увеличил пропускную способность своего контакт-центра более чем в 2 раз 1
23.09.2011 Банки хотят узнать об ИТ все 2
14.09.2011 «Алтайэнергобанк» автоматизировал принятие решений по кредитным заявкам с помощью FICO Capstone Decision Accelerator 3
22.08.2011 СОА в "Ренессанс Кредит": кредитному конвейеру 5 лет 1
15.06.2011 «Неофлекс» представил концепцию построения кредитных конвейеров 2

Публикаций - 21, упоминаний - 34

FICO DMS и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 254 14
IBM - International Business Machines Corp 9668 8
Axiomatika - Аксиоматика 11 5
Microsoft Corporation 25669 3
Oracle Corporation 7046 3
SAP SE 5568 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1075 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1305 1
9454 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 529 1
SAS Institute 1078 1
Крок - Croc 1955 1
Directum - Директум 1241 1
Diasoft - Диасофт 1114 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 496 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
UIPath 118 1
Docsvision - ДоксВижн 1056 1
McKinsey & Company Int 290 1
Software AG 201 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 1
1С-Рарус 967 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 282 1
Experian 83 1
АйТи 1515 1
Такском - Taxcom 253 1
Teradata - Терадата 224 1
Qlik - QlikTech 171 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
Тензор 166 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 7
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 247 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 2
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 161 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 2
Spitamen Bank - Спитамен Банк - Спитамен Капитал 6 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Гринфилд КБ - Гриндфилдбанк 2 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Яшин и Партнеры 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
Связной ГК 1396 1
BMW Group 481 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Совкомбанк ПАО 314 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
ВТБ Факторинг 26 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Интеркоммерц КБ 34 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 12
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 313 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6150 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27059 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12034 7
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 703 7
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 975 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17889 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6121 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13684 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12889 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5554 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8112 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24046 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4448 4
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 388 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4571 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11640 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3115 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1063 3
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7767 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13796 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 725 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1792 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1444 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3317 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1196 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9241 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5805 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12976 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8483 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 376 2
Neoflex FrontOffice 13 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 5
Axiomatika - AxiCredit - аксиКредит 5 5
Neoflex STM - Neoflex Strategy Testing Manager 5 3
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 5 3
Neoflex Reporting 24 3
FICO DCR - FICO Debt Collection and Recovery - FICO DM - FICO Debt Manager 4 2
FICO Blaze Advisor 7 2
Microsoft Azure 1513 2
Apple iPhone 6 4861 2
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 2
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 1
Neoflex Adapters 6 1
Neoflex Integra 1 1
Neoflex GL 1 1
МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 8 1
FICO Model Builder 1 1
Pega BPM 11 1
ОКБ National Hunter - ОКБ Национальный Хантер 7 1
Apple iPad 3982 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 717 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
Diasoft Flextera 57 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 27 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 244 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
ELMA BPM 36 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 39 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 1
Neoflex Infoboard 1 1
Parallels Automation 47 1
Sherpa RPA 34 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
Такском Файлер 10 1
Такском Визор 1 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 1
Макеев Алексей 20 3
Лукутина Елена 13 2
Степанов Антон 71 2
Лазебный Антон 10 2
Ляпин Михаил 6 2
Маслова Ольга 4 1
Титов Михаил 2 1
Пучков Николай 5 1
Макаренко Галина 1 1
Кочубеев Юрий 2 1
Лященко Алексей 3 1
Штеманетян Евгений 2 1
Чука Ласло 3 1
Коптелов Андрей 133 1
Сыкулев Андрей 85 1
Путятинский Сергей 111 1
Реймер Денис 54 1
Амириди Юлия 28 1
Будин Алексей 22 1
Фомичев Андрей 74 1
Морозов Андрей 48 1
Спиваков Андрей 6 1
Матреничев Максим 11 1
Волков Максим 34 1
Спаринапти Антон 16 1
Лавров Виталий 22 1
Нагибин Сергей 3 1
Поздеева Наталья 2 1
Борисов Алексей 33 1
Кузин Вадим 38 1
Кузьмин Василий 11 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Аншина Марина 79 1
Занин Виталий 23 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
Телятников Алексей 21 1
Чигвинцев Александр 3 1
Макаров Станислав 118 1
Стятюгин Роман 43 1
Ткачёв Роман 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 2
Таджикистан - Республика 941 2
Европа 24885 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13745 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7456 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26940 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15802 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8423 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12139 5
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 162 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17960 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2955 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2284 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 801 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5688 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56972 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1466 2
Мгновенные Деньги - Межбанковская федеральная программа 7 2
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 97 2
Аудит - аудиторский услуги 3363 2
Философия - Philosophy 525 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 1
Миграция населения - Миграционные службы 445 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6638 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5685 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1752 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 699 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3920 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2443 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 745 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4555 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1639 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21313 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6951 1
Экономический эффект 1305 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 387 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 1
Gartner - Гартнер 3647 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8528 2
Forrester Research 832 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3908 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450672, в очереди разбора - 728439.
Создано именных указателей - 196244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще