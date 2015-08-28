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FICO DMS FICO Decision Management Suite FICO CDA FICO Capstone Decision Accelerator FICO OMDM FICO Origination Manager Decision Module
СОБЫТИЯ
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FICO DMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Макеев Алексей 20 3
|Лукутина Елена 13 2
|Степанов Антон 71 2
|Лазебный Антон 10 2
|Ляпин Михаил 6 2
|Маслова Ольга 4 1
|Титов Михаил 2 1
|Пучков Николай 5 1
|Макаренко Галина 1 1
|Кочубеев Юрий 2 1
|Лященко Алексей 3 1
|Штеманетян Евгений 2 1
|Чука Ласло 3 1
|Коптелов Андрей 133 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Путятинский Сергей 111 1
|Реймер Денис 54 1
|Амириди Юлия 28 1
|Будин Алексей 22 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Морозов Андрей 48 1
|Спиваков Андрей 6 1
|Матреничев Максим 11 1
|Волков Максим 34 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Лавров Виталий 22 1
|Нагибин Сергей 3 1
|Поздеева Наталья 2 1
|Борисов Алексей 33 1
|Кузин Вадим 38 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Аншина Марина 79 1
|Занин Виталий 23 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
|Телятников Алексей 21 1
|Чигвинцев Александр 3 1
|Макаров Станислав 118 1
|Стятюгин Роман 43 1
|Ткачёв Роман 27 1
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