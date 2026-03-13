Разделы

Макеев Алексей


СОБЫТИЯ


13.03.2026 В Приморье стартовал проект «Спарго Технологии» по модернизации системы льготного лекарственного обеспечения региона 1
24.08.2021 Мобильное «1С:Управление торговлей» упростило работу Omnisan Group с клиентами 1
13.09.2016 «Неофлекс» и «банк Раунд» обеспечили работу платежной карты для «Мегафона» 1
06.09.2016 «Неофлекс» создала ИТ-инфраструктуру электронного факторинга для X5 1
24.05.2016 AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса» 1
17.04.2015 «МТС Банк» оптимизировал работу с клиентами на базе новой ИТ-платформы 1
04.12.2014 «Азбука Вкуса»: знаковый для России проект по управлению лояльностью 1
03.12.2014 AT Consulting автоматизировала программы лояльности в «Азбуке Вкуса» 1
01.08.2014 «Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка» 1
03.09.2012 «Неофлекс» автоматизировал проверку потенциальных заемщиков для «БМВ Банка» 1
18.06.2012 «Транскапиталбанк» автоматизировал процесс принятия решения по кредитам с помощью «Неофлекса» 1
28.05.2012 AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке» 1
21.11.2011 Фронт-офис для банка "ТРАСТ": половина пути пройдена 2
14.11.2011 AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст» 1
14.09.2011 «Алтайэнергобанк» автоматизировал принятие решений по кредитным заявкам с помощью FICO Capstone Decision Accelerator 1
30.08.2011 Банк «Тинькофф Кредитные Системы» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью «Неофлекса» 1
22.08.2011 СОА в "Ренессанс Кредит": кредитному конвейеру 5 лет 1
18.07.2011 «Неофлекс» запустил услугу по поддержке SOA-решений сторонних разработчиков 1
13.10.2010 "Кредитная фабрика": интеграция в масштабах "Сбербанка" 1
28.09.2010 «Сбербанк России» перевел на технологию «Кредитная фабрика» все свои территориальные банки 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Макеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 246 11
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 7
Oracle Corporation 6915 5
Oracle Siebel Systems 515 4
IBM - International Business Machines Corp 9573 2
SAS Institute 1046 2
МегаФон 10192 1
Microsoft Corporation 25383 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14817 1
9145 1
Experian 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8363 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 244 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 2
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 1
Связной ГК 1385 1
BMW Group 469 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 560 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1142 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
ВТБ Факторинг 26 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1494 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74513 12
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 690 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11588 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34322 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7757 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5946 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4343 5
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2469 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2905 4
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 304 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5732 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11670 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9031 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1146 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8228 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13184 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25681 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 697 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1084 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1231 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 894 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2160 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17323 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3599 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4489 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26303 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5212 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2913 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 357 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3439 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 728 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15075 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 113 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 621 1
Стандартизация - Standardization 2259 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9539 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 627 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1910 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 5
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 28 3
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 3
Магнит - Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 13 3
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 2
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 2
Oracle Siebel CRM Loyalty Management - Oracle Loyalty 23 2
Microsoft BizTalk Server 106 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2400 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 226 1
Neoflex Reporting 24 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 108 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 27 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Ящук Галина 8 3
Кремлева Ирина 4 2
Иванов Алексей 155 2
Самойленко Максим 67 1
Степанов Антон 71 1
Потапенко Андрей 27 1
Калиновский Игорь 1 1
Эзрохи Андрей 13 1
Шеин Валерий 18 1
Востриков Сергей 9 1
Мальцев Андрей 5 1
Джанбаев Андрей 14 1
Морозова Анна 7 1
Врублевский Денис 1 1
Малышкина Юлия 3 1
Мамаев Вадим 3 1
Чука Ласло 3 1
Цыганов Вячеслав 76 1
Врублевский Павел 104 1
Павлов Евгений 17 1
Сологуб Денис 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 159477 11
Европа 24725 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46316 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1661 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3025 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3265 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1470 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 773 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7342 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26213 11
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 159 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20572 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15362 3
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 146 2
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 95 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8275 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6736 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7421 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8268 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1757 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1620 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1415 1
Мгновенные Деньги - Межбанковская федеральная программа 7 1
Аудит - аудиторский услуги 3167 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 470 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 646 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1454 1
Миграция населения - Миграционные службы 442 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4287 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11858 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5949 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1080 1
Gartner - Гартнер 3626 2
