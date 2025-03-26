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Ящук Галина
Ящук Галина и организации, системы, технологии, персоны:
|Макеев Алексей 19 3
|Сологуб Денис 68 1
|Исаенко Иван 5 1
|Бро Александр 7 1
|Морозов Максим 11 1
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Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
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