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Ящук Галина


26.03.2025 «Ашан Ритейл Россия» перевел все магазины на российскую платформу лояльности Loymax за одну ночь 1
11.12.2023 «Ашан» - теперь и в метавселенной 1
06.03.2018 «Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard запускают кобрендовые банковские карты 1
24.05.2016 AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса» 1
21.01.2016 «Азбука Вкуса» выбрала IBM Commerce для оптимизации цен 1
04.12.2014 «Азбука Вкуса»: знаковый для России проект по управлению лояльностью 2
03.12.2014 AT Consulting автоматизировала программы лояльности в «Азбуке Вкуса» 1
03.10.2014 «Азбука Вкуса» оптимизирует систему персонального подхода к клиентам вместе с SAS 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Ящук Галина и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 3
SAS Institute 979 3
Oracle Corporation 6730 2
Loymax Solution - Лоймакс 12 1
Roblox Corporation 49 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 175 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 1
АВ Маркет - АВ Маркет 3 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5144 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4801 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1193 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3120 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2043 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 802 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 1
Метавселенная - Metaverse 105 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2984 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 291 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12190 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1074 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8561 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11242 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 408 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2981 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 1
Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 13 4
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 3
Oracle Siebel CRM Loyalty Management 19 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 1
Auchan Holding - Auchan City 1 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 264 1
MasterCard World Black Edition 4 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Samsung Pay 292 1
Apple Pay 492 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146585 5
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Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1049 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2292 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6469 1
Транспорт - Аэропорт - Lounge Key - Priority Pass - Бизнес-залы в аэропортах VIP-класса 2 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5080 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 594 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1222 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5904 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4943 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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