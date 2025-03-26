«Ашан Ритейл Россия» перевел все магазины на российскую платформу лояльности Loymax за одну ночь

Федеральная сеть гипермаркетов Ашан завершила переход на Loymax – платформу для управления программами лояльности. Проект был реализован в конце 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Loymax.

Всего за одну ночь более 5000 касс в магазинах «Ашан» по всей стране были переведены на новую платформу. Одновременно обновились мобильное приложение «Мой Ашан» и веб-сайт auchan.ru, что позволило обеспечить клиентам бесшовный переход на новую платформу.

Целью проекта стал переход на более гибкую и масштабируемую платформу управления программой лояльности, которая адаптирована под текущие бизнес-задачи и расширяется для реализации новых сценариев, включая бонусные программы, скидочные механики и статусные уровни. Платформа позволяет развивать и внедрять новые функции, соответствующие запросам ритейлера.

Система настроена с учетом индивидуальных требований «Ашан» и обеспечивает удобство интеграции данных между различными подсистемами: мобильным приложением, сайтом, кассовым оборудованием и CRM-системой для управления клиентскими данными. Использование криптографических алгоритмов по стандартам ГОСТ, круглосуточная техподдержка и ускоренная обработка данных — платформа Loymax обрабатывает миллионы транзакций в реальном времени и исключает задержки даже в пиковые часы работы магазинов.

«В максимально сжатые сроки удалось реализовать масштабный и амбициозный проект, который станет базой для долгосрочного развития нашей программы лояльности. Переход на российские технологии позволил не только минимизировать риски отключения, но и получить дополнительные и гибкие инструменты взаимодействия с нашими клиентами», — отметила Галина Ящук, директор по маркетингу «Ашан Ритейл Россия».

«Это внедрение стало примером того, как эффективная коммуникация помогает достигать впечатляющих результатов. Так, в ночном запуске участвовали десятки специалистов с обеих сторон, включая руководителей», — отметил Евгений Самоний, генеральный директор компании Loymax.

«Этот проект стал демонстрацией возможностей нашей технологии. Внедрение процессинга лояльности подобного масштаба в столь сжатый срок — большая победа», — сказал Владимир Кичатов, директор по маркетингу Loymax.