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Самоний Евгений
|26.03.2025
|«Ашан Ритейл Россия» перевел все магазины на российскую платформу лояльности Loymax за одну ночь 1
|19.06.2017
|«Корус Консалтинг» предоставила решение Loymax для автоматизации программ лояльности ритейла 1
Самоний Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Loymax Loyalty 3 1
|Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
|Apple iOS 7890 1
|Google Android 14137 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146585 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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