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Самоний Евгений


26.03.2025 «Ашан Ритейл Россия» перевел все магазины на российскую платформу лояльности Loymax за одну ночь 1
19.06.2017 «Корус Консалтинг» предоставила решение Loymax для автоматизации программ лояльности ритейла 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Самоний Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Loymax Solution - Лоймакс 12 2
Корус Консалтинг ГК 1234 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3613 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 34 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5144 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10658 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 1
Loymax Loyalty 3 1
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Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1344 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4943 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6236 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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