Востриков Сергей


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Axoft и «АйТи-Тандем» внедрили PT Network Attack Discovery в региональной строительной компании 1
20.09.2012 РДТЕХ построил систему бизнес-отчётности для «Алтайэнергобанка» 1
14.02.2012 «Инпас» поставила магнитные карты для проекта «Мгновенные деньги» «Алтайэнергобанка» 2
13.01.2012 Клиенты «Алтайэнергобанка» получат доступ к системе интернет-банкинга HandyBank 1
19.12.2011 Нужен ли бизнесу удаленный доступ? 1
11.11.2011 Как разделить личные и служебные расходы на корпоративную связь 1
11.11.2011 Бизнес ждет безопасного мобильного доступа к учетным системам 1
14.09.2011 «Алтайэнергобанк» автоматизировал принятие решений по кредитным заявкам с помощью FICO Capstone Decision Accelerator 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Востриков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9033 3
8702 1
Neoflex - Неофлекс 242 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 7
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1894 2
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 8 2
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 13 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Finn Flare - ФФ Стайл 44 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 383 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Почта России ПАО 2211 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 237 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
American Express - Amex 335 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28571 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14217 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25205 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14184 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5699 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4363 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32876 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 805 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 920 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 312 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13175 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 687 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12683 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4305 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3178 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7062 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5067 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4167 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21527 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9872 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 941 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70395 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2408 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8434 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1074 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1644 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1919 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2196 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25115 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5260 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 864 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16729 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7787 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12532 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6758 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 618 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11049 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 293 1
MasterCard Maestro 156 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 184 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
Григорьева Евгения 60 2
Логвинов Максим 8 2
Жуковский Владислав 2 2
Миронов Александр 16 1
Макеев Алексей 19 1
Цыганков Виктор 5 1
Помигалов Илья 1 1
Соколов Вячеслав 4 1
Капранов Сергей 1 1
Баскаков Павел 4 1
Гондусов Дмитрий 11 1
Свирский Алексей 3 1
Клягина Анастасия 1 1
Дымов Вадим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152639 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44896 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14354 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50173 6
Мгновенные Деньги - Межбанковская федеральная программа 7 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25327 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11496 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6964 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5704 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14593 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3297 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2772 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19790 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53763 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2638 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17026 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6210 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1356 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7748 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2871 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2020 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 965 1
Frost & Sullivan 203 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
