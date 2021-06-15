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SOA
Service-Oriented Architecture
СОА
Сервис-ориентированная архитектура


15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
22.12.2020 «Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва» 1
03.07.2019 Accenture признали лучшим сервис-провайдером услуг для PLM 1
24.01.2019 «Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины 1
25.10.2018 «Аскон» представила новые приложения для системы «Лоцман:PLM» 1
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN 1
22.01.2018 Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего 2
01.11.2017 Форум FinCore-2017 состоится 14 ноября в Москве 1
17.07.2017 Как микросервисы помогают решать макрозадачи 1
29.06.2017 Сергей Русанов, ВТБ24: Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ 1
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 1
13.09.2016 «Неофлекс» и «банк Раунд» обеспечили работу платежной карты для «Мегафона» 1
06.09.2016 «Неофлекс» создала ИТ-инфраструктуру электронного факторинга для X5 1
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 3
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
25.02.2015 Fujitsu Market Place Mobile предоставляет функцию многоканальных продаж для мобильных устройств 1
02.12.2014 ИТ-аутсорсинг превращается в ИТ-сервис 1
24.11.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
10.11.2014 «Ренессанс Кредит» внедряет новый интернет-банк на базе IBM WebSphere DataPower вместе с «Неофлекс» 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
25.09.2014 Fujitsu представила приложение для многоканальных розничных продаж 1
19.09.2014 В России инструменты BPM использует 16% компаний 1
14.08.2014 «Неофлекс» автоматизировала аналитику и подготовку отчетности по банковским рискам в «БМВ Банке» 1
01.08.2014 «Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка» 1
02.07.2014 Новая версия Oracle SOA Suite упрощает интеграцию приложений в различных экосистемах 1
04.06.2014 Вышла новая версия Oracle Enterprise Manager 12c для управления частными «облаками» 3
12.05.2014 Опубликована программа конференции PyCon Russia 2014 1
10.04.2014 Банковская информатизация: фокус на клиентах 1
25.02.2014 Mind перевел свои решения видеоконференцсвязи на сервис-ориентированную архитектуру 1
14.02.2014 Компания Fujitsu делает шаг к развитию концепции omni-channel 2
06.01.2014 В здравоохранении США растет спрос на технологии Big Data 1
30.10.2013 Oracle обновила свои продукты для интеграции данных до версии 12с 1
28.06.2013 ИТ в страховании: мобильность и "облака"... подождут 1
27.06.2013 Бизнес осваивает возможности геоаналитики 1
05.03.2013 Как сделать бизнес-процессы прозрачными? Рецепт iGrafx 1
18.01.2013 «Диасофт», SAP и Fujitsu анонсировали совместное BI-решение для финансовых организаций 1
05.12.2012 BPMs в банковском секторе: акцент на скорость 1

Публикаций - 219, упоминаний - 272

SOA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG & IDS Scheer 109 16
Microsoft Corporation 11039 16
SAP SE 3208 12
IBM 3530 4
Neoflex - Неофлекс 141 4
АйТи 749 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 3
Google LLC 7135 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
Летограф - Letograf 63 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Apple Inc - Эппл Рус 7685 2
Yandex - Яндекс 4100 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 2
Compass Plus 39 1
Синтерра - Synterra 564 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
CIMdata 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Логика BPM 39 1
OpenText 160 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 50 1
Совзонд - Sovzond 66 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 3 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Accenture - Аксенчер 531 1
Transas - Транзас ГК 54 1
Код Безопасности 365 1
Teradata 166 1
Acronis - Акронис 364 1
iTeco - Ай-Теко 715 1
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Открытие ФК 538 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВТБ24 583 2
ВТБ Факторинг 22 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Раунд 15 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Альфа-Банк 1123 1
Tesla Motors 241 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 4 1
МБА-Москва Банк 7 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
OpenStack 347 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
Java Persistence API - JPA 1 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Java - Язык программирования 1169 11
Google Android 10750 7
Microsoft Excel 435 4
Microsoft Windows 10 6622 4
Apple iOS 5741 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 3
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 2
Linux OS 4249 2
Microsoft SQL Server 790 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Symbian OS 767 2
Microsoft Office 2007 95 2
JavaScript - Язык программирования 627 1
ЭОС Дело СЭД 620 1
Галактика HCM 4 1
Apple macOS 922 1
Нанософт nanoCAD 35 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 1
VK - Mail.ru Одноклассники 856 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 141 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Галактика Казначейство 2 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
IBM App Connect Enterprise 1 1
Linux Foundation ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 1
Teradata Active EDW 2 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 2 1
Apple CarPlay 28 1
Fujitsu FlexFrame 6 1
iGrafx Process 1 1
SAP Application Development 2 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Diasoft Flextera 45 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
Галактика EAM 24 1
Галактика ERP 63 1
Ипатов Вадим 80 4
Храмцовская Наталья 38 2
Макеев Алексей 19 2
Каменнова Мария 41 1
Борискин Александр 2 1
Вагнер Юлия 9 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Голованов Леонид 5 1
Погодаев Александр 7 1
Патешман Александр 2 1
Глаз Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Степанов Антон 56 1
Валяева Елизавета 72 1
Мякишева Марина 84 1
Липич Григорий 48 1
Кривошеев Евгений 4 1
Глазков Александр 57 1
Герасимов Александр 40 1
Леушев Андрей 63 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Безбородов Александр 6 1
Трефилов Алексей 34 1
Кулешов Алексей 27 1
Овсянников Андрей 15 1
Попов Андрей 72 1
Трохалин Иван 1 1
Мальков Антон 26 1
Тихомиров Леонид 9 1
Холин Игорь 1 1
Гимранов Ринат 56 1
Яппаров Тагир 72 1
Меньшов Кирилл 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 12
Европа 3736 8
Европа Западная 611 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Казахстан - Республика 2622 3
Беларусь - Белоруссия 2084 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Германия - Федеративная Республика 3618 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 2
Япония 2771 2
Индонезия - Республика 384 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Новосибирск 1959 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Украина 3353 1
Бразилия - Федеративная Республика 1122 1
Восточная Европа 1674 1
Индия - Республика 2165 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
CNews Analytics 1988 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Frost & Sullivan 101 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758402, в очереди разбора - 662092.
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