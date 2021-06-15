Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SOA
Service-Oriented Architecture
СОА
Сервис-ориентированная архитектура
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 219, упоминаний - 272
SOA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Ипатов Вадим 80 4
|Храмцовская Наталья 38 2
|Макеев Алексей 19 2
|Каменнова Мария 41 1
|Борискин Александр 2 1
|Вагнер Юлия 9 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Голованов Леонид 5 1
|Погодаев Александр 7 1
|Патешман Александр 2 1
|Глаз Александр 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Степанов Антон 56 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Мякишева Марина 84 1
|Липич Григорий 48 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Глазков Александр 57 1
|Герасимов Александр 40 1
|Леушев Андрей 63 1
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
|Безбородов Александр 6 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Попов Андрей 72 1
|Трохалин Иван 1 1
|Мальков Антон 26 1
|Тихомиров Леонид 9 1
|Холин Игорь 1 1
|Гимранов Ринат 56 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|CNews Analytics 1988 12
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|Frost & Sullivan 101 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758402, в очереди разбора - 662092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758402, в очереди разбора - 662092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru