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CNews Журнал



12.02.2015 CNews и «Ведомости» — лидеры подписки в Минкомсвязи 1
17.04.2014 Бесплатная подписка на журнал CNews для ИТ-директоров 1
05.12.2013 Что можно делать с Большими данными 1
03.07.2013 Вышел 67 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
24.04.2013 Вышел 66 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
11.03.2013 Вышел 65 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
07.12.2012 Вышел 64-й номер журнала CNews. Скачать PDF 1
30.10.2012 Вышел 63-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
18.09.2012 Большая игра: ИТ-вертикаль российской власти раздвоилась. КАРТА 1
17.09.2012 Вышел 62-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
04.07.2012 Открыта подписка на журнал CNews. До 30 сентября бесплатно 1
26.06.2012 Вышел 61-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
24.04.2012 Вышел 60-й номер журнала CNews. Скачать PDF 1
21.02.2012 Вышел 59-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
07.12.2011 Вышел 58-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
14.11.2011 Топ-10 ИТ-бюджетов банков в России. Инфографика 1
26.10.2011 Вышел 57-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
16.09.2011 CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
15.09.2011 Вышел 56-й номер журнала CNews. Скачать pdf-версию 1
15.08.2011 CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
03.08.2011 CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
21.01.2011 2010 – лучший год в истории CNews 1
24.12.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
22.12.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
20.12.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
23.11.2010 CNews - самый популярный журнал в Минкомсвязи 1
27.09.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
21.09.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
14.09.2010 Вышел 50-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
13.07.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
12.07.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
09.07.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
29.06.2010 Вышел новый номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
27.04.2010 Вышел новый номер журнала CNews. Скачай PDF-версию 1
18.12.2009 Журналу CNews 5 лет. Вышел новый номер. Скачай PDF-версию 1
26.12.2008 Новый год 2009: поздравления и рецепты роста от ИТ-лидеров 1
02.09.2008 Вышел сентябрьский номер журнала CNews 1
07.06.2008 Российская электроника в спячке: сны и надежды 1
29.05.2008 Стив Баллмер: Мы ищем интересные бизнесы в России 1
04.03.2008 CNews приглашает на работу 1

Публикаций - 166, упоминаний - 166

CNews Журнал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5173 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7918 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 1
Шадаев Максут 627 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 150
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 10
Германия - Федеративная Республика 11998 2
Америка Северная 2830 1
Америка Латинская 1681 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 122
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 2
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3559 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 278 1
Спорт - Футбол 563 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1200 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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