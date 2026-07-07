Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Журнал
СОБЫТИЯ
Публикаций - 167, упоминаний - 167
CNews Журнал и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 699 5
|Казак Максим 162 5
|Никифоров Николай 1138 4
|Рыбаков Дмитрий 15 3
|Путин Владимир 3454 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Пак Олег 112 2
|Липов Андрей 68 2
|Шилов Сергей 99 2
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
|Левашов Александр 92 2
|Голосов Алексей 21 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Мардер Наум 116 2
|Михайлов Алексей 115 2
|Лужков Юрий 113 2
|Дуленкова Наталья 1 1
|Хан-Магомедов Джан 10 1
|Жигунов Константин 5 1
|Багчи Бхаскар 4 1
|Рябых Александр 2 1
|Templeton Mark - Темплтон Марк 19 1
|Ghani Rayid - Джани Рейд 1 1
|Голицына Александра 2 1
|Зубкова Елена 1 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
|Орловский Виктор 408 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Жаров Александр 183 1
|Оганесян Ашот 152 1
|Волож Аркадий 268 1
|Собянин Сергей 538 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Ахмеров Тимур 91 1
|Дергунова Ольга 120 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.