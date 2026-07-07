Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

CNews Журнал

СОБЫТИЯ


07.07.2026 Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина 1
12.02.2015 CNews и «Ведомости» — лидеры подписки в Минкомсвязи 1
17.04.2014 Бесплатная подписка на журнал CNews для ИТ-директоров 1
05.12.2013 Что можно делать с Большими данными 1
03.07.2013 Вышел 67 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
24.04.2013 Вышел 66 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
11.03.2013 Вышел 65 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
07.12.2012 Вышел 64-й номер журнала CNews. Скачать PDF 1
30.10.2012 Вышел 63-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
18.09.2012 Большая игра: ИТ-вертикаль российской власти раздвоилась. КАРТА 1
17.09.2012 Вышел 62-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
04.07.2012 Открыта подписка на журнал CNews. До 30 сентября бесплатно 1
26.06.2012 Вышел 61-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
24.04.2012 Вышел 60-й номер журнала CNews. Скачать PDF 1
21.02.2012 Вышел 59-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
07.12.2011 Вышел 58-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
14.11.2011 Топ-10 ИТ-бюджетов банков в России. Инфографика 1
26.10.2011 Вышел 57-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
16.09.2011 CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
15.09.2011 Вышел 56-й номер журнала CNews. Скачать pdf-версию 1
15.08.2011 CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
03.08.2011 CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
21.01.2011 2010 – лучший год в истории CNews 1
24.12.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
22.12.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
20.12.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
23.11.2010 CNews - самый популярный журнал в Минкомсвязи 1
27.09.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
21.09.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
14.09.2010 Вышел 50-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
13.07.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
12.07.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
09.07.2010 Издательство CNews открывает вакансию выпускающего редактора журнала CNews 1
29.06.2010 Вышел новый номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
27.04.2010 Вышел новый номер журнала CNews. Скачай PDF-версию 1
18.12.2009 Журналу CNews 5 лет. Вышел новый номер. Скачай PDF-версию 1
26.12.2008 Новый год 2009: поздравления и рецепты роста от ИТ-лидеров 1
02.09.2008 Вышел сентябрьский номер журнала CNews 1
07.06.2008 Российская электроника в спячке: сны и надежды 1
29.05.2008 Стив Баллмер: Мы ищем интересные бизнесы в России 1

Публикаций - 167, упоминаний - 167

CNews Журнал и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 16
SAP SE 5601 5
9594 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Google LLC 12688 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Apple Inc 13154 3
Intel Corporation 12811 3
Oracle Corporation 7074 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
Netscape Communications Corporation 426 3
МегаФон 10742 2
HP Inc. 5883 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Yahoo! 3726 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
Системы документооборота 522 1
Ц1 - ЦИКАДА 12 1
СофтПром 24 1
Ростелеком 10948 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dell EMC 5180 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Check Point Software Technologies 829 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 111
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 2
Альфа-Групп 745 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Лента - Утконос 180 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
SoftBank Group 284 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Линия жизни 7 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство РФ - Департамент правительственной информации - ДПИ 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 123
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 112
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 111
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 111
Аксессуары 4282 111
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 110
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 110
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 174 110
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 110
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 110
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 110
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 110
Фоторедактор - Photo Editor 251 110
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 110
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 110
Adobe Photoshop 804 110
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 110
Nintendo Wii - игровая консоль 760 110
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 110
Nintendo DS - игровая консоль 340 110
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
Google Android 15243 12
Apple iOS 8583 12
Microsoft Windows 7 2007 11
Microsoft Windows 16882 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Stafory - робот Вера 377 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Infor - SSA Global Technologies 28 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPad 4011 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Outlook 1506 1
Google - Gmail 1021 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Apple iPhone 4 800 1
Щеголев Игорь 699 5
Казак Максим 162 5
Никифоров Николай 1138 4
Рыбаков Дмитрий 15 3
Путин Владимир 3454 2
Рейман Леонид 1065 2
Пак Олег 112 2
Липов Андрей 68 2
Шилов Сергей 99 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Левашов Александр 92 2
Голосов Алексей 21 2
Сушкевич Антон 67 2
Мардер Наум 116 2
Михайлов Алексей 115 2
Лужков Юрий 113 2
Дуленкова Наталья 1 1
Хан-Магомедов Джан 10 1
Жигунов Константин 5 1
Багчи Бхаскар 4 1
Рябых Александр 2 1
Templeton Mark - Темплтон Марк 19 1
Ghani Rayid - Джани Рейд 1 1
Голицына Александра 2 1
Зубкова Елена 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Орловский Виктор 408 1
Шеховцов Юрий 34 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Нуралиев Борис 298 1
Шадаев Максут 1210 1
Жаров Александр 183 1
Оганесян Ашот 152 1
Волож Аркадий 268 1
Собянин Сергей 538 1
Чаркин Евгений 317 1
Урьяс Вадим 98 1
Ахмеров Тимур 91 1
Дергунова Ольга 120 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа 24964 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Сингапур - Республика 1953 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Канада 5081 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Германия - Берлин 732 2
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 1
Азиатские тигры - Четыре азиатских тигра - Восточноазиатские тигры - Четыре азиатских малых дракона - Южная Корея - Сингапур - Гонконг - Тайвань 10 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ирландия - Республика 1051 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Китай - Тайвань 4245 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 126
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 123
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 118
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 112
Английский язык 7030 111
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 229 110
Спорт - Хоккей 269 110
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Список системообразующих предприятий РФ 328 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 15
CNews Bugtrack 40 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Ведомости 1466 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews - Soft.CNews 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 133
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Docflow 148 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще