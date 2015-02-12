CNews Журнал
CNews Журнал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 627 1
|Россия - РФ - Российская федерация 122289 150
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 10
|Германия - Федеративная Республика 11998 2
|Америка Северная 2830 1
|Америка Латинская 1681 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
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