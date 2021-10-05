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Генс Георгий


05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 15
07.09.2021 Умный помощник врача «ТОП-3» вышел в финал премии IT Stars имени Георгия Генса 2
22.03.2021 Начинается прием заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 2021 2
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
07.09.2020 CTI сделала доступный интернет вещей для бизнесов любого масштаба 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 3
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 17
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 2
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда 1
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 6
30.04.2018 Умер Георгий Генс, глава и основатель ИТ-гиганта «Ланит» 14
11.05.2016 В Москве пройдет первый фестиваль документальных фильмов об ИТ. Видео 2
01.12.2015 ИВС вошла в состав «Ланита» 1
30.11.2015 «Ланит» поглотил крупного интегратора с заказами в госсекторе 2
24.11.2015 Петр Безукладников будет координировать образовательные проекты «Ланита» 1
04.08.2015 «Ланит» открывает первый офис разработки в дальнем зарубежье 1
23.04.2015 «Ланит» предоставил театру Ермоловой ИТ-решения для спектакля «Адам и Ева/Шейпинг» 1
19.02.2015 Владимир Путин поощрил «Ланит» в третий раз за последние три месяца 2
13.02.2015 Владимир Путин наградил гендиректора «Ланита» Игоря Дуброво медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1
30.01.2015 «Ланит» и «Систематика» объединяют свои «дочки» 1
27.01.2015 «Ланит» создаст исследовательский центр в «Сколково» и вложит в НИОКР 250 млн руб. 1
19.12.2014 Путин поощрил «Ланит», «Швабе» и «Мурзилку» 1
13.11.2014 Гендиректор «Крок» призвал ИТ-компании не поднимать зарплаты и не демпинговать 4
16.04.2014 «Ланит»: упала выручка от госсектора и ТЭК, выросла — от банков и строительных компаний 3
01.11.2013 «Билайн» предлагает абонентам управлять мобильниками через SAP 1
27.08.2013 «Ланит» открывает магазин электронных учебников 1
14.08.2013 Мобильный бизнес на CNews FORUM: список участников растет 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
20.06.2013 Как экс-менеджер Cisco развивает ее конкурента в России 1
27.05.2013 «Ланит» купил дистрибутора у «Информзащиты» 2
05.04.2013 Самые дорогие автомобили российских ИТ-боссов. Рейтинг 1
04.04.2013 «Ланит» вырос на 25% 1
26.02.2013 Дмитрий Иванников назначен генеральным директором Treolan 1
24.01.2013 В руководстве «Сетевой Академии Ланит» произошли кадровые изменения 1
28.11.2012 Президент «Ланита»: ИТ-инсорсинг в корпорациях – это ошибка 3
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 10
14.11.2012 Президент «Ланита» рассказал о новых вызовах и возможностях для системных интеграторов на CNews Forum 2012 7

Публикаций - 62, упоминаний - 153

Генс Георгий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1159 18
Microsoft Corporation 11127 15
SAP SE 3216 5
Inventive Retail Group 63 5
Samsung Electronics 5702 4
Verysell - Верисел 91 4
CleverDATA 54 4
Merlion - Мерлион 275 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
Ланит Консалтинг 4 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 3
Fibrum 7 3
Sciener - Сайнер 19 3
diHouse - Дихаус 39 3
ГКС - Группа компаний Систематика 198 3
Ланит Treolan - Треолан 95 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Google LLC 7161 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
Dell EMC 2413 2
Cisco Systems 2049 2
3761 2
Oracle Corporation 3356 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Консист Бизнес Групп 58 2
Инсистемс 33 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
Eastman Kodak 102 1
Мобильное электронное образование 12 1
Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Информзащита 423 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems 7 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Imperva 27 1
Ланит ЛАН АТМсервис 32 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Ortems 11 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Lego 84 2
РАО ЕЭС России ПАО 65 2
Уралкалий ПАО 62 2
re:Store 106 2
Норникель - Норильский никель 178 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 1
Sony Center 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Global CIO 28 1
Nike 87 1
РусГидро ПАО 129 1
Nordea 22 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Альфа-Банк 1127 1
Интер РАО ПАО 159 1
Россети ПАО 168 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Правительство РФ 2207 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Умные платформы 499 1
Big Data - Большие данные 1136 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 116 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 3
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
SAP Meter Administration and Operations - SAP Meter Data Management 2 1
SAP Afaria 17 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 3 1
SAP AMI - SAP Advanced Metering Infrastructure for Energy Utilities 1 1
SAP Bill-To-Cash Management for Energy Utilities 1 1
SAP Enterprise Integration for Work Manager 1 1
Microsoft Windows 7 1662 1
SAP Business Suite Professional User 1 1
SAP Sales Management and Customer Service for Energy Utilities 1 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
HPE ArcSight 50 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Microsoft Windows 8 1228 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 14 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Генс Филипп 29 6
Сапельников Сергей 100 5
Путин Владимир 1828 2
Горянский Павел 15 2
Дуброво Игорь 4 2
Грибов Владимир 25 2
Митрошенков Александр 3 2
Голов Андрей 32 1
Строкович Антон 45 1
Меньшиков Олег 5 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Терехов Андрей 28 1
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Щербаков Борис 20 1
Конник Татьяна 1 1
Шаталова Ирина 3 1
Вирцер Евгений 22 1
Уфнаровский Владимир 5 1
Волож Аркадий 181 1
Воронков Алексей 6 1
Маршанкулов Мурат 16 1
Казак Максим 95 1
Аузан Александр 9 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
Школа новых технологий 19 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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