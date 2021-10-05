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Генс Георгий

СОБЫТИЯ


05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит»

Начало пути в ИТ Свой путь в высокие технологии Георгий Генс начал еще в школе. Программировать он научился, будучи учеником физматшколы, и д
07.09.2021 Умный помощник врача «ТОП-3» вышел в финал премии IT Stars имени Георгия Генса

Умный помощник врача «ТОП-3», разработанный «Сбером» и правительством Москвы, вошел в список пяти финалистов премии IT Stars имени Георгия Генса в номинации «Инновационное ИТ-решение/продукт». Победитель премии будет определен путем открытого голосования. Торжественная церемония награждения состоится 6 октября 2021 г. в Мо
22.03.2021 Начинается прием заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 2021

Оргкомитет премии IT Stars имени Георгия Генса объявляет о приеме заявок от соискателей. К участию приглашаются компании и организации, работающие в России: разработчики инновационных продуктов, технологий и решений, заказчики
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс

хмат МГУ, где тот учился. В 1971 году выпускник школы, программист-вычислитель высшего 3-го разряда Георгий Генс поступил на экономический факультет МГУ по специальности «Экономическая кибернет
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса

енсом, а оставшейся долей в 25% владеет Татьяна Конник. Однако в реальности еще несколько лет назад Георгий Генс стал 100-процентным владельцем акций компании, что подтверждается записью в реес
30.04.2018 Умер Георгий Генс, глава и основатель ИТ-гиганта «Ланит»

Президент и главный акционер группы компаний «Ланит» Георгий Генс скончался 30 апреля 2018 г. на 64 году жизни. Это подтвердил CNews собеседник в

14.11.2012 Президент «Ланита» рассказал о новых вызовах и возможностях для системных интеграторов на CNews Forum 2012

Президент группы компаний «Ланит» Георгий Генс выступил с докладом на пятом ежегодном ИТ-форуме CNews Forum 2012. В своем выступлении Георгий Генс представил собравшимся свое видение вызовов, стоящих перед современным об
02.02.2010 Глава «Ланит» пытается заставить CNews замолчать

ников рынка, на днях состоялось открытое заседание правления АПКИТ, на котором президент ГК «Ланит» Георгий Генс призвал собравшихся отказаться от размещения рекламы в издании CNews. Поводом дл
01.08.2008 CNews TV. Георгий Генс о живописи яхтах и инвестициях.

Группа компаний «Ланит» - один из ведущих лидеров российского ИТ-рынка. Её основатель и президент Георгий Генс создал компанию в1989 году, а свою первую программу он написал, когда ему было 14 лет. Потом была учеба в университете, защита диссертации. Не бросал Генс и свои увлечения: научилс

Публикаций - 79, упоминаний - 102

Генс Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 77
Microsoft Corporation 25775 20
Oracle Corporation 7074 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Крок - Croc 1964 11
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 7
Ланит - Evident Point Software 12 7
SAP SE 5601 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 6
Memsfab 11 6
Cisco Systems 5372 6
Apple Inc 13156 6
9594 6
Информзащита 941 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Ланит - diHouse - Дихаус 264 5
Открытые технологии 732 5
Yandex - Яндекс 9216 5
HP Inc. 5883 5
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 5
Pirit - Пирит 88 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 4
Fibrum 9 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
Ланит - DPI Computers 21 4
Ланит - SafeLine 40 4
Samsung Electronics 11065 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Dell EMC 5180 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Ланит - Comptek - Комптек 215 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 6
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 5
Белый Ветер 365 4
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Альфа-Банк 1979 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
LEGO 260 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 3
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 3
Почта России ПАО 2370 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Лента - Утконос 180 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Nike 195 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
ТМК Медиа - Трансконтинентальная МедиаКомпания 3 2
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
Федеральное казначейство России 1949 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Музеон - парк искусств 21 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Ассоциация менеджеров 107 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 10
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
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Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 5
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 3
Microsoft Windows 2000 8678 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Ланит - Evident Point Software - Active Textbook 11 3
Microsoft Windows 16882 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 2
Apple Mac mini - неттоп 207 2
Ланит - Treolan Irbis 148 2
Apple iMac - Серия моноблоков 468 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Stafory - робот Вера 377 1
Intel Itanium 649 1
Oracle Hyperion 259 1
Microsoft Dynamics 1197 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
IBM FileNet 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Oracle Engineered Systems 48 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 11 1
SAP AMI - SAP Advanced Metering Infrastructure - SAP AMI Lighthouse Council 2 1
SAP Enterprise Integration for Work Manager 1 1
SAP Meter Administration and Operations - SAP Meter Data Management 2 1
Ермолаев Артем 379 13
Катамадзе Анна 133 11
Кузьмин Алексей 38 11
Громов Иван 102 11
Сапельников Сергей 109 11
Лановенко Валерий 46 11
Генс Филипп 54 10
Масельский Дмитрий 15 9
Кузьменко Павел 40 9
Гуральников Сергей 164 8
Лихарев Сергей 25 8
Краснов Михаил 87 7
Гаттаров Руслан 144 7
Путин Владимир 3454 7
Бобровников Борис 104 6
Адмиральский Сергей 39 6
Бутман Евгений 29 6
Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
Карачинский Анатолий 96 5
Назипов Дмитрий 86 5
Романков Андрей 18 5
Серова Елена 320 5
Васин Василий 35 5
Казак Максим 162 4
Ананьев Алексей 110 4
Юсупов Ренат 125 4
Широких Алексей 72 4
Гуккин Александр 7 4
Беселидзе Ираклий 13 4
Нуралиев Борис 298 4
Пегасов Сергей 55 4
Шайхутдинов Роман 116 3
Ефимов Петр 39 3
Сенаторов Михаил 42 3
Волков Алексей 56 3
Трухан Александр 8 3
Казарцев Алексей 27 3
Висящев Андрей 64 3
Тюркин Михаил 45 3
Фридман Борис 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Канада 5082 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Европа Восточная 3138 7
Европа 24964 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Украина 7928 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 2
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Дания - Королевство 1337 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Миграция населения - Миграционные службы 447 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Увлечения и хобби - Hobbies 395 4
Образование в России 2893 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Forbes - Форбс 1002 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
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Ведомости 1466 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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