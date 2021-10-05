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Генс Георгий
СОБЫТИЯ
|05.10.2021
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Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит»
Начало пути в ИТ Свой путь в высокие технологии Георгий Генс начал еще в школе. Программировать он научился, будучи учеником физматшколы, и д
|07.09.2021
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Умный помощник врача «ТОП-3» вышел в финал премии IT Stars имени Георгия Генса
Умный помощник врача «ТОП-3», разработанный «Сбером» и правительством Москвы, вошел в список пяти финалистов премии IT Stars имени Георгия Генса в номинации «Инновационное ИТ-решение/продукт». Победитель премии будет определен путем открытого голосования. Торжественная церемония награждения состоится 6 октября 2021 г. в Мо
|22.03.2021
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Начинается прием заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 2021
Оргкомитет премии IT Stars имени Георгия Генса объявляет о приеме заявок от соискателей. К участию приглашаются компании и организации, работающие в России: разработчики инновационных продуктов, технологий и решений, заказчики
|30.04.2019
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Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс
хмат МГУ, где тот учился. В 1971 году выпускник школы, программист-вычислитель высшего 3-го разряда Георгий Генс поступил на экономический факультет МГУ по специальности «Экономическая кибернет
|08.05.2018
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«Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса
енсом, а оставшейся долей в 25% владеет Татьяна Конник. Однако в реальности еще несколько лет назад Георгий Генс стал 100-процентным владельцем акций компании, что подтверждается записью в реес
|30.04.2018
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Умер Георгий Генс, глава и основатель ИТ-гиганта «Ланит»
Президент и главный акционер группы компаний «Ланит» Георгий Генс скончался 30 апреля 2018 г. на 64 году жизни. Это подтвердил CNews собеседник в
|14.11.2012
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Президент «Ланита» рассказал о новых вызовах и возможностях для системных интеграторов на CNews Forum 2012
Президент группы компаний «Ланит» Георгий Генс выступил с докладом на пятом ежегодном ИТ-форуме CNews Forum 2012. В своем выступлении Георгий Генс представил собравшимся свое видение вызовов, стоящих перед современным об
|02.02.2010
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Глава «Ланит» пытается заставить CNews замолчать
ников рынка, на днях состоялось открытое заседание правления АПКИТ, на котором президент ГК «Ланит» Георгий Генс призвал собравшихся отказаться от размещения рекламы в издании CNews. Поводом дл
|01.08.2008
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CNews TV. Георгий Генс о живописи яхтах и инвестициях.
Группа компаний «Ланит» - один из ведущих лидеров российского ИТ-рынка. Её основатель и президент Георгий Генс создал компанию в1989 году, а свою первую программу он написал, когда ему было 14 лет. Потом была учеба в университете, защита диссертации. Не бросал Генс и свои увлечения: научилс
Генс Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 379 13
|Катамадзе Анна 133 11
|Кузьмин Алексей 38 11
|Громов Иван 102 11
|Сапельников Сергей 109 11
|Лановенко Валерий 46 11
|Генс Филипп 54 10
|Масельский Дмитрий 15 9
|Кузьменко Павел 40 9
|Гуральников Сергей 164 8
|Лихарев Сергей 25 8
|Краснов Михаил 87 7
|Гаттаров Руслан 144 7
|Путин Владимир 3454 7
|Бобровников Борис 104 6
|Адмиральский Сергей 39 6
|Бутман Евгений 29 6
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
|Карачинский Анатолий 96 5
|Назипов Дмитрий 86 5
|Романков Андрей 18 5
|Серова Елена 320 5
|Васин Василий 35 5
|Казак Максим 162 4
|Ананьев Алексей 110 4
|Юсупов Ренат 125 4
|Широких Алексей 72 4
|Гуккин Александр 7 4
|Беселидзе Ираклий 13 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Пегасов Сергей 55 4
|Шайхутдинов Роман 116 3
|Ефимов Петр 39 3
|Сенаторов Михаил 42 3
|Волков Алексей 56 3
|Трухан Александр 8 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Висящев Андрей 64 3
|Тюркин Михаил 45 3
|Фридман Борис 4 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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