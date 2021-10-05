Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Генс Георгий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 153
Генс Георгий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Генс Филипп 29 6
|Сапельников Сергей 100 5
|Путин Владимир 1828 2
|Горянский Павел 15 2
|Дуброво Игорь 4 2
|Грибов Владимир 25 2
|Митрошенков Александр 3 2
|Голов Андрей 32 1
|Строкович Антон 45 1
|Меньшиков Олег 5 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Терехов Андрей 28 1
|Фридман Борис 2 1
|Щербаков Борис 20 1
|Конник Татьяна 1 1
|Шаталова Ирина 3 1
|Вирцер Евгений 22 1
|Уфнаровский Владимир 5 1
|Волож Аркадий 181 1
|Воронков Алексей 6 1
|Маршанкулов Мурат 16 1
|Казак Максим 95 1
|Аузан Александр 9 1
|Ефимов Петр 30 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
|Евраев Михаил 222 1
|Богачев Игорь 172 1
|Хасис Лев 96 1
|Forbes - Форбс 442 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Ведомости 259 1
|CRN 12 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 9
|CNews Analytics 1991 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765621, в очереди разбора - 669307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765621, в очереди разбора - 669307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru