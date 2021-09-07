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Умный помощник врача «ТОП-3» вышел в финал премии IT Stars имени Георгия Генса

Умный помощник врача «ТОП-3», разработанный «Сбером» и правительством Москвы, вошел в список пяти финалистов премии IT Stars имени Георгия Генса в номинации «Инновационное ИТ-решение/продукт». Победитель премии будет определен путем открытого голосования. Торжественная церемония награждения состоится 6 октября 2021 г. в Москве.

В данной номинации в этом году была отмечена рекордная конкуренция: на нее было подано 114 заявок, то есть более половины от всех, присланных на конкурс. Экспертный совет премии отметил высокий уровень, социальную направленность разработок и отобрал в шорт-лист премии лишь пять.

Умный помощник врача «ТОП-3» с помощью искусственного интеллекта позволяет определить три наиболее вероятных диагноза из 265 групп болезней — это 95% от всех возможных диагнозов россиян при первом обращении к врачу. При этом принятие решение остаётся всегда только за врачом. В прошлом году «ТОП-3» был внедрен в рамках развития системы поддержки принятия врачебных решений во всех взрослых поликлиниках Москвы. Сейчас более 3,5 тыс. врачей используют его в повседневной работе. В разработке решения принимали участие компания «СбермедИИ» и лаборатория по искусственному интеллекту «Сбера».

«Сервис разработан, чтобы помогать врачам в ежедневной работе, сделать процесс постановки диагноза более эффективным, а также в целом повысить качество оказания медицинской помощи в амбулаторной практике. Сегодня умный помощник врача "ТОП-3" входит в состав нашего медицинского цифрового диагностического центра (MDDC), ИТ-платформы, которая может обеспечить доступ к компетенциям врачей «узких» специальностей и к которой могут подключиться любые клиники России независимо от места их расположения», — сказал Игал Зак, генеральный директор «СбермедИИ».

В 2021 г. был значительно расширен состав экспертного совета премии: в него вошли 35 представителей интеграторов, вендоров, а также специалисты компаний, ставших лауреатами премии в 2020 г. Эксперты оценили проекты и продукты, представленные на премию, по таким критериям как инновационность, масштаб, актуальность решаемой проблемы, значимость для ИT-отрасли, экономический или социальный эффект от внедрения.

Премия IT Stars носит имя основателя группы «Ланит» Георгия Генса, который стоял у истоков развития информационных технологий в России, много сделал для становления информационного общества в нашей стране. Учредителем премии является компания «Ланит». Она организована при поддержке Ассоциации менеджеров и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

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