|12.10.2017
|
Облачная платформа Oracle предлагает инновации для масштабируемой обработки больших данных
Oracle анонсировала три крупных новинки в Oracle Big Data Platform Cloud. Эти новые облачные сервисы предоставляют клиентам критически
|22.07.2016
|
ВТБ24 выбрал Oracle Big Data Appliance для модернизации хранилища данных
ВТБ24 выбрал программно-аппаратный комплекс для обработки больших данных Oracle Big Data Appliance — программно-аппаратное решение, которое обеспечивает полнофункцион
|05.08.2015
|
ForSMedia протестировано на Oracle Exalytics и Oracle Big Data Appliance
приложения ForSMedia v 2.3 на программно-аппаратных комплексах Oracle Exalytics In-Memory Machine и Oracle Big Data Appliance. Как сообщили CNews в «Форс — Центр разработки», полученные результ
|24.02.2015
|
Oracle представила новые решения для работы с большими данными
ии и ее изучение, позволяя компаниям превращать данные в выгоды для бизнеса. Новые решения включают Oracle Big Data Discovery, Oracle GoldenGate for Big Data, Oracle Big Data SQL 1.1 и O
|21.07.2014
|
Oracle включила Big Data Appliance в программу для партнеров Oracle Exastack
astack Ready и Oracle Exastack Optimized. Как сообщили CNews в Oracle, теперь они включают комплекс Oracle Big Data Appliance, оптимизированный для обработки и анализа структурированных и нестр
|16.07.2014
|
Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL
данные Hadoop, NoSQL и Oracle Database с использованием SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data Appliance и может работать в связке с Oracle Exadata Database Machine, сообщи
|14.11.2013
|
Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными»
Корпорация Oracle объявила о начале продаж оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Big Data Appliance X4-2, который включает в себя полный технологический стек Cloudera
|09.10.2013
|
Oracle Big Data Appliance обновлен для защиты «Больших данных» предприятий
Корпорация Oracle анонсировала обновления в Oracle Big Data Appliance. Оптимизированный программно-аппаратный комплекс для работы с «Боль
|06.05.2013
|
Oracle расширила продуктовую линейку Oracle Big Data Appliance
Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle Big Data Appliance X3-2 Starter Rack и Oracle Big Data Appliance X3-2 In-Rack E
|24.12.2012
|
Oracle анонсировала новые версии Big Data Appliance X3-2 и Big Data Connectors для анализа больших данных
Корпорация Oracle представила новые версии решений Oracle Big Data Appliance и Oracle Big Data Connectors. Oracle Big Data Appliance с пр
|25.01.2012
|
Продукты Cloudera интегрированы в Oracle Big Data Appliance
а и программных инструментов Apache Hadoop для оптимизированного программного-аппаратного комплекса Oracle Big Data Appliance. Oracle интегрировала дистрибутив Cloudera Distribution Including A
