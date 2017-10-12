Разделы

Oracle Big Data Appliance Oracle Big Data Service Oracle Big Data Cloud


УПОМИНАНИЯ


12.10.2017 Облачная платформа Oracle предлагает инновации для масштабируемой обработки больших данных

Oracle анонсировала три крупных новинки в Oracle Big Data Platform Cloud. Эти новые облачные сервисы предоставляют клиентам критически

22.07.2016 ВТБ24 выбрал Oracle Big Data Appliance для модернизации хранилища данных

ВТБ24 выбрал программно-аппаратный комплекс для обработки больших данных Oracle Big Data Appliance — программно-аппаратное решение, которое обеспечивает полнофункцион
05.08.2015 ForSMedia протестировано на Oracle Exalytics и Oracle Big Data Appliance

приложения ForSMedia v 2.3 на программно-аппаратных комплексах Oracle Exalytics In-Memory Machine и Oracle Big Data Appliance. Как сообщили CNews в «Форс — Центр разработки», полученные результ
24.02.2015 Oracle представила новые решения для работы с большими данными

ии и ее изучение, позволяя компаниям превращать данные в выгоды для бизнеса. Новые решения включают Oracle Big Data Discovery, Oracle GoldenGate for Big Data, Oracle Big Data SQL 1.1 и O
21.07.2014 Oracle включила Big Data Appliance в программу для партнеров Oracle Exastack

astack Ready и Oracle Exastack Optimized. Как сообщили CNews в Oracle, теперь они включают комплекс Oracle Big Data Appliance, оптимизированный для обработки и анализа структурированных и нестр
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL

данные Hadoop, NoSQL и Oracle Database с использованием SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data Appliance и может работать в связке с Oracle Exadata Database Machine, сообщи
14.11.2013 Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными»

Корпорация Oracle объявила о начале продаж оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Big Data Appliance X4-2, который включает в себя полный технологический стек Cloudera

09.10.2013 Oracle Big Data Appliance обновлен для защиты «Больших данных» предприятий

Корпорация Oracle анонсировала обновления в Oracle Big Data Appliance. Оптимизированный программно-аппаратный комплекс для работы с «Боль
06.05.2013 Oracle расширила продуктовую линейку Oracle Big Data Appliance

Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle Big Data Appliance X3-2 Starter Rack и Oracle Big Data Appliance X3-2 In-Rack E
24.12.2012 Oracle анонсировала новые версии Big Data Appliance X3-2 и Big Data Connectors для анализа больших данных

Корпорация Oracle представила новые версии решений Oracle Big Data Appliance и Oracle Big Data Connectors. Oracle Big Data Appliance с пр
25.01.2012 Продукты Cloudera интегрированы в Oracle Big Data Appliance

а и программных инструментов Apache Hadoop для оптимизированного программного-аппаратного комплекса Oracle Big Data Appliance. Oracle интегрировала дистрибутив Cloudera Distribution Including A

Oracle Big Data Appliance и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6803 47
Cloudera 59 7
ФОРС - Центр разработки 662 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 4
ФОРС Дистрибуция 40 3
Intel Corporation 12420 3
Oracle Siebel Systems 512 3
МегаФон 9587 2
Neoflex - Неофлекс 242 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Nvidia Corp 3649 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
Microsoft Corporation 25046 1
Ростелеком 10106 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1358 1
Yandex - Яндекс 8091 1
8728 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1193 1
Киевстар - Kyivstar 549 1
Открытые технологии 709 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Thales Group 125 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 70 1
Астелит 135 1
Технологии Будущего 153 1
Thales e-Security 8 1
IDenTV 1 1
Memsfab 11 1
AT&T Inc 1688 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Glintt Healthcare Solutions 1 1
Cisco Systems 5183 1
NetApp - Network Appliance 644 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
ВТБ - ВТБ24 668 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 3
Альфа-Банк 1825 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 2
Мосводоканал МГУП 67 2
Лента - Сеть розничной торговли 2216 2
Спортмастер - Sportmaster 185 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 232 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 184 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
AgroScout 1 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 10 1
Bank of America - Банк Америки 265 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 838 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
Русский стандарт Банк 459 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1114 1
Федеральное казначейство России 1843 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1323 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 20 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Международная академия информатизации 14 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 12
СУБД - NoSQL - not only SQL 153 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 5
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 218 5
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 483 5
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 155 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2077 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 5
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 329 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 5
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 26
Apache Hadoop 443 25
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 21
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 15
Oracle Engineered Systems 48 13
Oracle Exalogic 73 13
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 13
Oracle Autonomous NoSQL Database 17 12
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1054 10
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 8
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 8
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 7
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 161 7
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 7
Oracle ODA - Oracle Database Appliance 18 7
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 6
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 82 6
Oracle Java - язык программирования 3281 6
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 62 6
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 6
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 6
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 29 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 596 5
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 30 5
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 5
Cloudera Enterprise 12 5
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 4
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 4
Oracle Integration Cloud 11 4
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 9 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 4
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 98 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 195 3
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 3
Apache Avro - система сериализации данных в рамках проекта Hadoop 7 3
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 123 3
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 26 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 3
Oracle Applications 90 3
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 5
Hurd Mark - Херд Марк 95 3
Пивоваров Андрей 13 3
Olson Mike - Олсон Майк 3 3
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
Русанов Сергей 48 2
Жуков Олег 24 2
Лановенко Валерий 46 2
Орловская Мария 13 2
Adelberg Brad - Адельберг Брэд 3 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 2
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 2
Чонг Хенг Хан 2 1
Курочка Алексей 14 1
Селиванов Юрий 5 1
Афонин Сергей 5 1
Шилак Вадим 1 1
Бабаев Денис 2 1
Алексеев Артем 3 1
Короткин Илья 3 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Сапельников Сергей 109 1
Генс Георгий 76 1
Филимонов Сергей 46 1
Лихарев Сергей 25 1
Осокина Полина 25 1
Гаттаров Руслан 144 1
Ледовская Татьяна 12 1
Масельский Дмитрий 15 1
Сивохин Дмитрий 5 1
Тамбовский Андрей 17 1
Киселёв Павел 6 1
Гуральников Сергей 164 1
Громов Иван 102 1
Пеший Андрей 5 1
Кручинин Денис 5 1
Шурмина Нина 5 1
Кузьменко Павел 40 1
Кузьмин Алексей 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 5
Европа 24508 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 3
Япония 13434 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Украина 7733 2
Казахстан - Республика 5729 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Испания - Королевство 3746 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1311 1
Россия - УФО - Челябинская область 1346 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 271 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Германия - Берлин 724 1
Швеция - Стокгольм 402 1
Монголия 361 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 81 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 883 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Америка - Американский регион 2181 1
Америка Южная 864 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
США - Орегон 252 1
США - Северная Каролина 319 1
Мировой океан - World Ocean 517 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 4
Энергетика - Energy - Energetically 5392 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 355 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4246 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1947 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 118 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
IDC - International Data Corporation 4931 4
Gartner - Гартнер 3592 1
Fortune Global 100 141 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Informa - Ovum - Omdia 137 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Oracle Academy 8 1
Oracle OpenWorld 65 2
Oracle Modern Cloud Day 10 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
