CatalunyaCaixa Catalunya Banc Caixa Catalunia CaixaBank

CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank

УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Банковский троян использует GitHub для аварийного восстановления 1
10.03.2020 Smart Engines стала поставщиком технологий «зеленого» ИИ для французской Tessi 1
01.02.2018 «Альфа-Банк» запускает маркетплейс Alfa Network в России и странах СНГ 1
10.07.2015 ChronoPay и «Тинькофф Банк» договорились о партнерстве 1
27.11.2014 Испанский CaixaBank планирует экспансию с помощью больших данных 2
27.11.2014 Oracle и CaixaBank анонсировали открытие центра экспертизы по Big Data в Барселоне 2
18.11.2014 Эксперты: Бизнес требует самообслуживания в анализе больших данных 1
27.08.2013 Банки не могут позволить себе сокращения ИТ-расходов 1
24.07.2013 Бразилия: госпроекты разогнали ИТ-рынок 1
18.02.2005 Европейские банки ставят на IP 1
04.11.2004 Новый инструмент фишинга ждет своих жертв 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

CatalunyaCaixa и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6839 3
Oracle EMEA 20 2
IBM - International Business Machines Corp 9534 2
Cielo - VisaNet 3 1
Информтехнология 3 1
PayPal 661 1
HP Inc. 5746 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 260 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 413 1
Oracle Consulting 18 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 179 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 50 1
Cisco Systems 5206 1
Телефонные Системы 40 1
Societe Generale Factoring 1 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 44 1
ПСБ - Промсвязьбанк 891 1
Альфа-Банк 1848 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1331 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Nike 189 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Coca-Cola Company 259 1
Airbus Group - Airbus Industries 229 1
Связной Банк 105 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Tessi 9 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 58 1
Opportunity Network 1 1
Boeing 1015 1
Petrobras 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 35 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - СЕБРАЕ - Бразильское агентство по поддержке микро-и малых предприятий - Бразильская служба поддержки микро-и малых предприятий 2 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 108 1
BRASCOM - Бразильская ассоциация компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2250 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5443 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4224 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16862 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9997 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7289 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14271 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4413 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33393 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1623 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12050 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5165 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21740 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5743 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7429 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22651 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31552 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11163 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5297 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8529 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5774 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30911 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4506 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 981 1
BPO - Business Processes Outsourcing - Аутсорсинг бизнес-процессов 30 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1141 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 829 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9208 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6098 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12813 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5083 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1599 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17037 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9740 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1222 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16896 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14260 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
Microsoft Office 3908 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 219 1
Apache Hadoop 444 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 1
Smart Engines - GreenOCR 42 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 216 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle Engineered Systems 48 1
Microsoft Windows 16194 1
Linux OS 10728 1
IBM OS/2 - eComStation 79 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Nin Juan Maria - Нин Джуан Мария 2 2
Олевский Сергей 9 1
Shipp Alex - Шипп Алекс 8 1
Whitehead Nick - Уайтхэд Ник 1 1
Арлазаров Владимир 258 1
Кузнецов Кирилл 21 1
Ходаков Сергей 42 1
Попова Мария 141 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 1
Испания - Королевство 3754 6
Россия - РФ - Российская федерация 154504 6
Европа 24559 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13518 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Испания - Каталония - Барселона 747 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53193 2
Бразилия - Федеративная Республика 2434 2
Беларусь - Белоруссия 5981 1
Казахстан - Республика 5756 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14426 1
Италия - Итальянская Республика 4417 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2527 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 1
Индия - Bharat 5637 1
Франция - Французская Республика 7958 1
Турция - Турецкая республика 2466 1
Бельгия - Королевство 1165 1
Украина 7757 1
Америка Латинская 1867 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 1
США - Алабама 145 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17190 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2137 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6165 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6281 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2239 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7207 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3152 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8169 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1862 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10417 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5890 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14820 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2441 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4361 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11597 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8446 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4275 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1132 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6279 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2564 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1890 1
Образование в России 2510 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5810 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6143 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2879 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3656 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9474 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5428 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5787 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3328 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2710 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1156 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 920 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6221 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5994 2
Gartner - Гартнер 3593 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
Datamonitor 83 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
