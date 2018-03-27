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Telefonica Telefónica, S.A.

Telefonica - Telefónica, S.A.


27.03.2018 Telefonica и Huawei создали пакет корпоративных решений на базе больших данных

ие сценарии использования и продавать приложения по работе с данными своим клиентам. Решения типа «большие данные как услуга» (Big Data as a Service) будут продаваться под брендом LUCA, принадлежащем Telefonica и предоставляющего сервисы на базе «больших данных». Изначально клиенты получат доступ к четырем ключевым сервисам: платформе Hortonworks Data Platform как услуге, помогающей хранить
23.06.2016 Telefonica и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G & NG-RAN

ция архитектуры 5G Core и исследования по CloudRAN станут ключевыми сферами сотрудничества компаний Telefonica и Huawei. «Telefonica располагает серьезными аналитическими данными относит
21.12.2015 МТТ заключил контракт с Telefonica Germany

ТранзитТелеком» (МТТ), оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, объявил о заключении контракта с лидером немецкого рынка мобильной связи – компанией Telefonica Germany (бренд O2). Заключенный с Telefonica договор взаимовыгоден и открывает новые точки роста для международных проектов обеих компаний. С одной стороны, мощности Telefo
04.12.2015 Telefonica вместе с Huawei внедрит инновационный облачный центр

Компания Huawei, мировой поставщик инфокоммуникационных решений, и компания Telefonica Business Solutions, специализирующаяся в области интегрированных коммуникационных решений для корпоративных клиентов, заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого стал проек
19.01.2015 Мартин Скоп возглавит блок по развитию инфраструктуры «ВымпелКома»

ляющего директора по развитию сети и планированию. С 2006 г. работал в европейской телеком-компании Telefonica (бренд O2) на позициях главного операционного директора, директора по развитию инф
09.07.2012 Показан первый смартфон на Firefox OS: «Он лучше и дешевле Android». ВИДЕО

Компания Telefonica продемонстрировала прототип смартфна под управлением операционной системы Firefox OS, базирующейся на веб-стандарте HTML5. В компании объяснили причины, по которым они решили использ
27.02.2012 От Hispasat оказывается одна из компаний-основателей

Испанская компания Abertis стала крупнейшим акционером спутниковой платформы Hispasat после покупки 13% акций, ранее принадлежавших телекоммуникационной компании Telefonica. Abertis заплатила 124 млн евро, увеличив свою долю в Hispasat до 47%. Французский оператор Eutelsat владеет 28% акций Hispasat. В январе Abertis продала половину своей доли в Eutels
04.09.2008 Telefonica наращивает долю в китайской Netcom

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica намерена увеличить свою долю в китайском операторе стационарной связи Netcom, сообщает РБК. Стоимость сделки может достигнуть €802 млн. Как уточняется в сообщении, сделка будет прове
31.07.2008 Чистая прибыль Telefonica во II квартале снизилась на 20,1%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica S.A. во II квартале 2008 г. снизилась на 20,1% - до €2,06 млрд по сравнению с €2,5
16.06.2008 Telefonica будет продавать iPhone в 16 новых странах

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica займется продажей Apple iPhone в 16 новых странах, включая латиноамериканские страны и Чехию, передает Reuters. По словам председателя Telefonica Сезара Алиерты (Cesar Alierta
27.05.2008 Ericsson будет обслуживать оптоволоконную сеть бразильского оператора Telefonica

ю сети и сосредоточиться на своей основной деятельности. По условиям контракта Ericsson, начиная с апреля 2008 г., руководит работами по профилактике и усовершенствованию оптоволоконной сети компании Telefonica в штате Сан-Паулу. В период с 2002 г. Ericsson заключено более 100 контрактов с операторами на оказание им управляемых услуг, кроме того, Ericsson обеспечивает работоспособность сете
14.05.2008 Чистая прибыль Telefonica в I квартале выросла на 22,4%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica S.A. в I квартале 2008 г. выросла на 22,4% - до €1,54 млрд по сравнению с €1,26 мл
12.11.2007 Чистая прибыль Telefonica за 9 месяцев выросла на 51%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica, второй по величине в Европе компании этого профиля, за 9 месяцев 2007г. выросла на 51% и составила €7,85 млрд. по сравнению с €5,2 млрд., полученными за аналогичный период годом ран
30.07.2007 Чистая прибыль Telefonica за I полугодие выросла на 66,4%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA за первое полугодие 2007 г. выросла на 66,4% и составила €3,83 млрд. по сравнен
10.07.2007 Telefonica намерена купить долю в бразильском операторе за €3 млрд.

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica намерена приобрести пакет акций в крупнейшем бразильском операторе мобильной связи Vivo, принадлежащий компании Portugal Telecom, более чем за €3 млрд., сообщает РБК. Как передает Re
04.07.2007 Еврокомиссия оштрафовала Telefonica на €151 млн

Еврокомиссия оштрафовала испанскую компанию Telefonica на €151 млн за назначение несправедливых цен на доступ в интернет. Представители европейских антимонопольных органов утверждают, что Telefonica намеренно завышала оптовые цены
16.05.2007 Чистая прибыль Telefonica уверенно растет

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA за I квартал 2007 г. выросла на 7,6% и составила €1,26 млрд по сравнению с €1,1
01.03.2007 Чистая прибыль испанской Telefonica за 2006 г. выросла на 40,2%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA за 2006 г. выросла на 40,2% и составила €6,23 млрд. (€1,30/акция) по сравнению

12.01.2007 Nortel и Telefonica O2: до 3,5 G рукой подать

Компания Nortel в сотрудничестве с чешским оператором Telefonica O2 Czech Republic продемонстрировала первый в Европе сеанс передачи данных в стандарте CDMA2000 1xEV-DO Rev A, что стало доказательством более эффективного использования радиочастотн
14.11.2006 Чистая прибыль испанской Telefonica в 3 квартале выросла на 83,8%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA в 3 квартале 2006 г. выросла на 83,8% — до 2,61 млрд. евро по сравнению с 
18.10.2006 Испанская Telefonica инвестирует в Чили $1,5 млрд.

В 2009 г. испанский телекоммуникационный гигант Telefonica намерен вложить $1,5 млрд. в чилийское направление деятельности. Об этом заявил главный исполнительный директор Сезар Алиерта (Cesar Alierta). По его словам компания рассматривает сл
04.09.2006 Huawei выиграл тендер Telefonica

Компания Huawei Technologies объявила о своей победе в тендере, проводимом ведущим международным телекоммуникационным оператором Telefonica. Huawei станет основным поставщиком крупнейшего оператора сотовой связи в Южном полушарии, входящего в группу Telefуnica — компании Vivo, для строительства сети GSM, ориентирова
02.08.2006 Telefonica станет мобильным оператором Словакии

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA выиграла тендер на лицензию на услуги мобильной связи в Словакии. Таким образом
11.11.2005 Чистая прибыль Telefonica выросла за 9 месяцев на 36%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica выросла за 9 месяцев 2005 г. на 36% — до €3 млрд. 253 млн. против €2 млрд. 81 млн. за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. Такие данные содержатся в опубликованном се
31.10.2005 Испанцы захватывают британский телеком

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Pl
31.10.2005 Испанская Telefonica покупает британского оператора мобильной связи O2 за €26 млрд.

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Pl
28.07.2005 Полугодовая прибыль Telefonica выросла на 25%

Чистая прибыль Telefonica, крупнейшей в Испании и третьей в мире телефонной компании, в 1 полугодии 2005 г. увеличилась на 25% — до €1,835 млрд. по сравнению с показателем €1,464 млрд., зафиксированным г
01.07.2005 Telefonica купила часть China Netcom

Испанская Telefonica приобрела 2,99% акций China Netcom, крупнейшего оператора фиксированной связи в Ки
07.04.2005 Telefonica покупает контрольный пакет Cesky Telecom

Испанская Telefonica выиграла конкурс на покупку 51% акций Cesky Telecom, сообщает РБК. Такое решение п
28.02.2005 Telefonica увеличила годовую прибыль

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica увеличилась в 2004 году до €2,88 млрд. с €2,2 млрд. в 2003 году, однако оказалась ниже прогнозов аналитиков на уровне €3 млрд. Эксперты компании связывают более низкий, чем прогнозир
20.05.2004 Telefonica Moviles захватывает чилийский рынок сотовой связи

Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles, известный своим широким проникновением на латиноамериканский рынок сотовой связи, объявил о намерении приобрести все акции чилийского оператора Telefonica Movil Chile
13.05.2004 Чистая прибыль Telefonica выросла в 1 квартале 2004 г. на 2,7%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica выросла в 1 квартале 2004 г. на 2,7% - до €558,2 млн. по сравнению с €543,4 млн. годом ранее, говорится в отчете компании. Операционная прибыль компании выросла на 7,7% - до €6,96 мл
16.04.2004 Telefonica Moviles подключила 2,3 млн. абонентов за квартал

На конец первого квартала 2004 г. количество абонентов мобильной связи компании Telefonica Moviles превысило 54,3 млн. Общее число абонентов, обслуживаемых компанией Telefonica Moviles, включая клиентов десяти операторов в Латинской Америке, приобретенных у компании
09.03.2004 Telefonica купила латиноамериканские активы BellSouth за $5,85 млрд.

Третий по величине телекоммуникационный оператор Европы, испанская компания Telefonica, согласилась приобрести латиноамериканские активы американской BellSouth за $5,85 млрд., сообщили в понедельник, 8 марта, представители Telefonica. BellSouth также в своем зая
04.03.2004 Telefonica готова потратить $5 млрд. на расширение в Америке

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica ведет переговоры о приобретении латиноамериканских активов мобильной связи американского оператора BellSouth, сделка оценивается в $5 млрд.. сообщает Reuters, ссылаясь на испанскую д
26.02.2004 Telefonica восстановила прибыльность в 2003 году

Крупнейший в испаноязычных странах оператор связи Telefonica восстановил прибыльность в 2003 году, сообщила сегодня пресс-служба компании. Telefonica завершила ушедший год с чистой прибылью в размере €2,20 млрд. после рекордного убытка

29.01.2004 Telefonica Moviles увеличила абонентскую базу на 10,5 млн. человек

Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles на конец 2003 г. насчитал свыше 52 млн. абонентов во всем мире. В течение прошедшего года компания подключила 10,5 млн. абонентов, рост составил 25%. В четвертом квартале 200
20.10.2003 Telefonica Moviles расширит свою аргентинскую сеть

Испанский оператор сотовой связи Telefonica Moviles собирается вложить $348-464 млн. в расширение своей аргентинской сети. Эту информацию официально подтвердили представители компании после того, как об этом узнали журналисты

29.07.2003 Telefonica закончила полугодие с прибылью

Чистая прибыль испанской компании Telefonica составила в первом полугодии € 1,43 млрд. против € 5,57 млрд. убытка годом ранее и превзошла прогнозы аналитиков. Выручка одной из крупнейших телефонных компаний в мире сократилась н
22.07.2003 Инвесторы предъявили Telefonica иск на $7,9 млрд.

      Группа потребителей и инвесторов предъявила судебный иск к испанскому телекоммуникационному оператору Telefonica и принадлежащему ему интернет-оператору Terra Lycos на сумму в $7,9 млрд., сообщает EFE. Истцы обвиняют в мошенничестве, незаконном присвоении средств и манипуляциях с ценами бывшего

Публикаций - 548, упоминаний - 600

Telefonica упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 119
Vodafone Group 1369 108
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 110 99
Deutsche Telekom 910 61
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1345 55
Telia Company - TeliaSonera 1023 52
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 314 52
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10397 46
Microsoft Corporation 23854 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10058 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8228 41
Huawei 3606 39
AT&T Inc 1664 36
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 36
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 36
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 36
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 337 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7352 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 31
BT Group - British Telecommunications 627 30
Terra Networks - Terra Lycos 98 28
Google LLC 11199 27
Lenovo Motorola 3506 27
Samsung Electronics 9869 26
China Mobile 400 24
ZTE Corporation 729 23
Intel Corporation 11791 22
Verizon Communications - Bell Atlanitic 986 22
Apple Inc 11447 21
Telenor - Теленор 736 21
5nine Software 1862 20
Cisco Systems 4950 18
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 18
Qualcomm Technologies 1736 18
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 252 17
LG Electronics 3562 17
Swisscom 140 16
Lycos 276 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6360 23
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 13
SoftBank Group 251 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 7
Альфа-Групп 672 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 5
Enel Group 40 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 131 4
Альфа-Банк 1641 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 4
Coca-Cola Company 252 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6183 4
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 39 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 3
Mobil - Мобил 52 3
Лента - Сеть розничной торговли 1806 3
Suez 8 3
Blackstone Group 42 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1302 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 287 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6746 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 3
Россети Ленэнерго 2412 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 3
Ford 399 2
Sequoia Capital 107 2
Bertelsmann 193 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 74 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 255 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 62 2
Renault Groupe 150 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 429 2
Volkswagen Group - VW 264 2
Альфа-Эко 52 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 259 2
LinkedIn 599 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 64 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9807 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2581 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3956 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 962 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5419 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1364 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 365 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 3
Президент Российской Федерации 3869 3
Судебная власть - Judicial power 2162 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
Правительство Москвы 2143 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 42 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2928 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 256 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 79 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 17 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1625 2
Government of Spain - Gobierno de España - Правительство Испании 8 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
Совет Европы 89 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
Правительство Онтарио - Исполнительный совет Онтарио - Органы государственной власти 6 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 85 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 244 1
Петербургский метрополитен ГУП 120 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 1
Международный арбитраж 33 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 79 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2831 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2458 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 59
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2618 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 3
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 2
GNI - Global Network Initiative 3 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 5 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
WiMAX Forum 68 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
Linux Foundation 175 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26047 230
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18563 127
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22913 85
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56196 84
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6240 70
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1369 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22117 59
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8863 46
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12933 46
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13823 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22807 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41730 42
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9569 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26786 32
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5926 32
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10578 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7135 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9205 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18362 27
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2263 27
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2212 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7751 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7665 22
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11948 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5147 21
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17943 21
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2634 20
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9874 20
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1851 20
5G NR - 5G New Radio 1860 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3581 19
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4733 19
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8474 18
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Google Android 13021 25
Mozilla Firefox - браузер 1822 24
Linux OS 8668 23
Mozilla Firefox OS 89 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6757 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 15
Microsoft Windows 14786 14
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Mozilla Gecko - браузерный движок 60 4
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Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 253 3
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Samsung Electronics Bada 188 3
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 3
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Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 114 2
Василенко Эдуард 3 2
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Салов Антон 34 2
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Королев Игорь 62 2
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Конарев Дмитрий 6 2
Испания - Королевство 3631 330
Европа 21559 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50851 132
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Россия - РФ - Российская федерация 128101 101
Германия - Федеративная Республика 12269 97
Америка Латинская 1727 85
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13122 76
Италия - Итальянская Республика 4259 68
Бразилия - Федеративная Республика 2261 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15597 50
Япония 13054 47
Франция - Французская Республика 7642 43
Нидерланды 3356 40
Финляндия - Финляндская Республика 3511 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40539 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13467 29
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2409 28
Америка 2167 26
Португалия - Португальская Республика 893 25
Южная Корея - Республика 6377 25
Азия - Азиатский регион 5197 24
Австрия - Австрийская Республика 1240 22
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1182 21
Аргентина - Аргентинская Республика 559 20
Канада 4752 20
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1665 19
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Швеция - Королевство 3555 17
Бельгия - Королевство 985 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3455 16
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Чехия - Чешская Республика 1285 15
Испания - Каталония - Барселона 735 15
Турция - Турецкая республика 2149 15
Перу - Республика 262 14
Норвегия - Королевство 1777 13
Африка - Африканский регион 3333 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15732 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43557 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14556 61
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7027 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46247 42
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4173 34
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11356 31
Абонентская база - Абонентская плата 5358 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5852 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21539 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5698 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4389 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25328 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9082 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4619 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4438 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3353 14
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15829 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1773 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5444 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5963 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4664 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 752 12
Приватизация - форма преобразования собственности 529 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4552 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6363 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1787 10
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1085 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2103 9
Английский язык 6275 9
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4825 8
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3973 7
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UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
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СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1112 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2164 2
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CeBIT 461 1
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