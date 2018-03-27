Telefonica - Telefónica, S.A.

Telefonica и Huawei создали пакет корпоративных решений на базе больших данных ие сценарии использования и продавать приложения по работе с данными своим клиентам. Решения типа «большие данные как услуга» (Big Data as a Service) будут продаваться под брендом LUCA, принадлежащем Telefonica и предоставляющего сервисы на базе «больших данных». Изначально клиенты получат доступ к четырем ключевым сервисам: платформе Hortonworks Data Platform как услуге, помогающей хранить

Telefonica и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G & NG-RAN ция архитектуры 5G Core и исследования по CloudRAN станут ключевыми сферами сотрудничества компаний Telefonica и Huawei. «Telefonica располагает серьезными аналитическими данными относит

МТТ заключил контракт с Telefonica Germany ТранзитТелеком» (МТТ), оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, объявил о заключении контракта с лидером немецкого рынка мобильной связи – компанией Telefonica Germany (бренд O2). Заключенный с Telefonica договор взаимовыгоден и открывает новые точки роста для международных проектов обеих компаний. С одной стороны, мощности Telefo

Telefonica вместе с Huawei внедрит инновационный облачный центр Компания Huawei, мировой поставщик инфокоммуникационных решений, и компания Telefonica Business Solutions, специализирующаяся в области интегрированных коммуникационных решений для корпоративных клиентов, заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого стал проек

Мартин Скоп возглавит блок по развитию инфраструктуры «ВымпелКома» ляющего директора по развитию сети и планированию. С 2006 г. работал в европейской телеком-компании Telefonica (бренд O2) на позициях главного операционного директора, директора по развитию инф

Показан первый смартфон на Firefox OS: «Он лучше и дешевле Android». ВИДЕО Компания Telefonica продемонстрировала прототип смартфна под управлением операционной системы Firefox OS, базирующейся на веб-стандарте HTML5. В компании объяснили причины, по которым они решили использ

От Hispasat оказывается одна из компаний-основателей Испанская компания Abertis стала крупнейшим акционером спутниковой платформы Hispasat после покупки 13% акций, ранее принадлежавших телекоммуникационной компании Telefonica. Abertis заплатила 124 млн евро, увеличив свою долю в Hispasat до 47%. Французский оператор Eutelsat владеет 28% акций Hispasat. В январе Abertis продала половину своей доли в Eutels

МТС вошел в Топ-10 операторов мира ne (265,2 млн абонентов), America Movil (179,8 млн абонентов), China Unicom (177,5 млн абонентов) и Telefonica SA (168,8 млн абонентов). В европейский рейтинг вошли сразу два российских операто

Telefonica наращивает долю в китайской Netcom Испанская телекоммуникационная компания Telefonica намерена увеличить свою долю в китайском операторе стационарной связи Netcom, сообщает РБК. Стоимость сделки может достигнуть €802 млн. Как уточняется в сообщении, сделка будет прове

Чистая прибыль Telefonica во II квартале снизилась на 20,1% Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica S.A. во II квартале 2008 г. снизилась на 20,1% - до €2,06 млрд по сравнению с €2,5

Telefonica будет продавать iPhone в 16 новых странах Испанская телекоммуникационная компания Telefonica займется продажей Apple iPhone в 16 новых странах, включая латиноамериканские страны и Чехию, передает Reuters. По словам председателя Telefonica Сезара Алиерты (Cesar Alierta

Ericsson будет обслуживать оптоволоконную сеть бразильского оператора Telefonica ю сети и сосредоточиться на своей основной деятельности. По условиям контракта Ericsson, начиная с апреля 2008 г., руководит работами по профилактике и усовершенствованию оптоволоконной сети компании Telefonica в штате Сан-Паулу. В период с 2002 г. Ericsson заключено более 100 контрактов с операторами на оказание им управляемых услуг, кроме того, Ericsson обеспечивает работоспособность сете

Чистая прибыль Telefonica в I квартале выросла на 22,4% Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica S.A. в I квартале 2008 г. выросла на 22,4% - до €1,54 млрд по сравнению с €1,26 мл

Чистая прибыль Telefonica за 9 месяцев выросла на 51% Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica, второй по величине в Европе компании этого профиля, за 9 месяцев 2007г. выросла на 51% и составила €7,85 млрд. по сравнению с €5,2 млрд., полученными за аналогичный период годом ран

Чистая прибыль Telefonica за I полугодие выросла на 66,4% Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA за первое полугодие 2007 г. выросла на 66,4% и составила €3,83 млрд. по сравнен

Telefonica намерена купить долю в бразильском операторе за €3 млрд. Испанская телекоммуникационная компания Telefonica намерена приобрести пакет акций в крупнейшем бразильском операторе мобильной связи Vivo, принадлежащий компании Portugal Telecom, более чем за €3 млрд., сообщает РБК. Как передает Re

Еврокомиссия оштрафовала Telefonica на €151 млн Еврокомиссия оштрафовала испанскую компанию Telefonica на €151 млн за назначение несправедливых цен на доступ в интернет. Представители европейских антимонопольных органов утверждают, что Telefonica намеренно завышала оптовые цены

Чистая прибыль Telefonica уверенно растет Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA за I квартал 2007 г. выросла на 7,6% и составила €1,26 млрд по сравнению с €1,1

Чистая прибыль испанской Telefonica за 2006 г. выросла на 40,2% Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA за 2006 г. выросла на 40,2% и составила €6,23 млрд. (€1,30/акция) по сравнению

Nortel и Telefonica O2: до 3,5 G рукой подать Компания Nortel в сотрудничестве с чешским оператором Telefonica O2 Czech Republic продемонстрировала первый в Европе сеанс передачи данных в стандарте CDMA2000 1xEV-DO Rev A, что стало доказательством более эффективного использования радиочастотн

Чистая прибыль испанской Telefonica в 3 квартале выросла на 83,8% Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA в 3 квартале 2006 г. выросла на 83,8% — до 2,61 млрд. евро по сравнению с 1,42 млрд. евро, полученными за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. Выручка компании за

Испанская Telefonica инвестирует в Чили $1,5 млрд. В 2009 г. испанский телекоммуникационный гигант Telefonica намерен вложить $1,5 млрд. в чилийское направление деятельности. Об этом заявил главный исполнительный директор Сезар Алиерта (Cesar Alierta). По его словам компания рассматривает сл

Huawei выиграл тендер Telefonica Компания Huawei Technologies объявила о своей победе в тендере, проводимом ведущим международным телекоммуникационным оператором Telefonica. Huawei станет основным поставщиком крупнейшего оператора сотовой связи в Южном полушарии, входящего в группу Telefуnica — компании Vivo, для строительства сети GSM, ориентирова

Telefonica станет мобильным оператором Словакии Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA выиграла тендер на лицензию на услуги мобильной связи в Словакии. Таким образом

Чистая прибыль Telefonica выросла за 9 месяцев на 36% Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica выросла за 9 месяцев 2005 г. на 36% — до €3 млрд. 253 млн. против €2 млрд. 81 млн. за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. Такие данные содержатся в опубликованном се

Испанцы захватывают британский телеком Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Pl

Испанская Telefonica покупает британского оператора мобильной связи O2 за €26 млрд. Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Pl

Полугодовая прибыль Telefonica выросла на 25% Чистая прибыль Telefonica, крупнейшей в Испании и третьей в мире телефонной компании, в 1 полугодии 2005 г. увеличилась на 25% — до €1,835 млрд. по сравнению с показателем €1,464 млрд., зафиксированным г

Telefonica купила часть China Netcom Испанская Telefonica приобрела 2,99% акций China Netcom, крупнейшего оператора фиксированной связи в Ки

Telefonica покупает контрольный пакет Cesky Telecom Испанская Telefonica выиграла конкурс на покупку 51% акций Cesky Telecom, сообщает РБК. Такое решение п

Telefonica увеличила годовую прибыль Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica увеличилась в 2004 году до €2,88 млрд. с €2,2 млрд. в 2003 году, однако оказалась ниже прогнозов аналитиков на уровне €3 млрд. Эксперты компании связывают более низкий, чем прогнозир

Telefonica Moviles захватывает чилийский рынок сотовой связи Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles, известный своим широким проникновением на латиноамериканский рынок сотовой связи, объявил о намерении приобрести все акции чилийского оператора Telefonica Movil Chile

Чистая прибыль Telefonica выросла в 1 квартале 2004 г. на 2,7% Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica выросла в 1 квартале 2004 г. на 2,7% - до €558,2 млн. по сравнению с €543,4 млн. годом ранее, говорится в отчете компании. Операционная прибыль компании выросла на 7,7% - до €6,96 мл

Telefonica Moviles подключила 2,3 млн. абонентов за квартал На конец первого квартала 2004 г. количество абонентов мобильной связи компании Telefonica Moviles превысило 54,3 млн. Общее число абонентов, обслуживаемых компанией Telefonica Moviles, включая клиентов десяти операторов в Латинской Америке, приобретенных у компании

Telefonica купила латиноамериканские активы BellSouth за $5,85 млрд. Третий по величине телекоммуникационный оператор Европы, испанская компания Telefonica, согласилась приобрести латиноамериканские активы американской BellSouth за $5,85 млрд., сообщили в понедельник, 8 марта, представители Telefonica. BellSouth также в своем зая

Telefonica готова потратить $5 млрд. на расширение в Америке Испанская телекоммуникационная компания Telefonica ведет переговоры о приобретении латиноамериканских активов мобильной связи американского оператора BellSouth, сделка оценивается в $5 млрд.. сообщает Reuters, ссылаясь на испанскую д

Telefonica восстановила прибыльность в 2003 году Крупнейший в испаноязычных странах оператор связи Telefonica восстановил прибыльность в 2003 году, сообщила сегодня пресс-служба компании. Telefonica завершила ушедший год с чистой прибылью в размере €2,20 млрд. после рекордного убытка

Telefonica Moviles увеличила абонентскую базу на 10,5 млн. человек Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles на конец 2003 г. насчитал свыше 52 млн. абонентов во всем мире. В течение прошедшего года компания подключила 10,5 млн. абонентов, рост составил 25%. В четвертом квартале 200

Telefonica Moviles расширит свою аргентинскую сеть Испанский оператор сотовой связи Telefonica Moviles собирается вложить $348-464 млн. в расширение своей аргентинской сети. Эту информацию официально подтвердили представители компании после того, как об этом узнали журналисты