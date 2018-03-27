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Telefonica Telefónica, S.A.

Telefonica - Telefónica, S.A.

СОБЫТИЯ

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27.03.2018 Telefonica и Huawei создали пакет корпоративных решений на базе больших данных

ие сценарии использования и продавать приложения по работе с данными своим клиентам. Решения типа «большие данные как услуга» (Big Data as a Service) будут продаваться под брендом LUCA, принадлежащем Telefonica и предоставляющего сервисы на базе «больших данных». Изначально клиенты получат доступ к четырем ключевым сервисам: платформе Hortonworks Data Platform как услуге, помогающей хранить
23.06.2016 Telefonica и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий 5G & NG-RAN

ция архитектуры 5G Core и исследования по CloudRAN станут ключевыми сферами сотрудничества компаний Telefonica и Huawei. «Telefonica располагает серьезными аналитическими данными относит
21.12.2015 МТТ заключил контракт с Telefonica Germany

ТранзитТелеком» (МТТ), оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, объявил о заключении контракта с лидером немецкого рынка мобильной связи – компанией Telefonica Germany (бренд O2). Заключенный с Telefonica договор взаимовыгоден и открывает новые точки роста для международных проектов обеих компаний. С одной стороны, мощности Telefo
04.12.2015 Telefonica вместе с Huawei внедрит инновационный облачный центр

Компания Huawei, мировой поставщик инфокоммуникационных решений, и компания Telefonica Business Solutions, специализирующаяся в области интегрированных коммуникационных решений для корпоративных клиентов, заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого стал проек
19.01.2015 Мартин Скоп возглавит блок по развитию инфраструктуры «ВымпелКома»

ляющего директора по развитию сети и планированию. С 2006 г. работал в европейской телеком-компании Telefonica (бренд O2) на позициях главного операционного директора, директора по развитию инф
09.07.2012 Показан первый смартфон на Firefox OS: «Он лучше и дешевле Android». ВИДЕО

Компания Telefonica продемонстрировала прототип смартфна под управлением операционной системы Firefox OS, базирующейся на веб-стандарте HTML5. В компании объяснили причины, по которым они решили использ
27.02.2012 От Hispasat оказывается одна из компаний-основателей

Испанская компания Abertis стала крупнейшим акционером спутниковой платформы Hispasat после покупки 13% акций, ранее принадлежавших телекоммуникационной компании Telefonica. Abertis заплатила 124 млн евро, увеличив свою долю в Hispasat до 47%. Французский оператор Eutelsat владеет 28% акций Hispasat. В январе Abertis продала половину своей доли в Eutels
13.03.2009 МТС вошел в Топ-10 операторов мира

ne (265,2 млн абонентов), America Movil (179,8 млн абонентов), China Unicom (177,5 млн абонентов) и Telefonica SA (168,8 млн абонентов). В европейский рейтинг вошли сразу два российских операто
04.09.2008 Telefonica наращивает долю в китайской Netcom

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica намерена увеличить свою долю в китайском операторе стационарной связи Netcom, сообщает РБК. Стоимость сделки может достигнуть €802 млн. Как уточняется в сообщении, сделка будет прове
31.07.2008 Чистая прибыль Telefonica во II квартале снизилась на 20,1%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica S.A. во II квартале 2008 г. снизилась на 20,1% - до €2,06 млрд по сравнению с €2,5
16.06.2008 Telefonica будет продавать iPhone в 16 новых странах

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica займется продажей Apple iPhone в 16 новых странах, включая латиноамериканские страны и Чехию, передает Reuters. По словам председателя Telefonica Сезара Алиерты (Cesar Alierta
27.05.2008 Ericsson будет обслуживать оптоволоконную сеть бразильского оператора Telefonica

ю сети и сосредоточиться на своей основной деятельности. По условиям контракта Ericsson, начиная с апреля 2008 г., руководит работами по профилактике и усовершенствованию оптоволоконной сети компании Telefonica в штате Сан-Паулу. В период с 2002 г. Ericsson заключено более 100 контрактов с операторами на оказание им управляемых услуг, кроме того, Ericsson обеспечивает работоспособность сете
14.05.2008 Чистая прибыль Telefonica в I квартале выросла на 22,4%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica S.A. в I квартале 2008 г. выросла на 22,4% - до €1,54 млрд по сравнению с €1,26 мл
12.11.2007 Чистая прибыль Telefonica за 9 месяцев выросла на 51%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica, второй по величине в Европе компании этого профиля, за 9 месяцев 2007г. выросла на 51% и составила €7,85 млрд. по сравнению с €5,2 млрд., полученными за аналогичный период годом ран
30.07.2007 Чистая прибыль Telefonica за I полугодие выросла на 66,4%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA за первое полугодие 2007 г. выросла на 66,4% и составила €3,83 млрд. по сравнен
10.07.2007 Telefonica намерена купить долю в бразильском операторе за €3 млрд.

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica намерена приобрести пакет акций в крупнейшем бразильском операторе мобильной связи Vivo, принадлежащий компании Portugal Telecom, более чем за €3 млрд., сообщает РБК. Как передает Re
04.07.2007 Еврокомиссия оштрафовала Telefonica на €151 млн

Еврокомиссия оштрафовала испанскую компанию Telefonica на €151 млн за назначение несправедливых цен на доступ в интернет. Представители европейских антимонопольных органов утверждают, что Telefonica намеренно завышала оптовые цены
16.05.2007 Чистая прибыль Telefonica уверенно растет

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA за I квартал 2007 г. выросла на 7,6% и составила €1,26 млрд по сравнению с €1,1
01.03.2007 Чистая прибыль испанской Telefonica за 2006 г. выросла на 40,2%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA за 2006 г. выросла на 40,2% и составила €6,23 млрд. (€1,30/акция) по сравнению

12.01.2007 Nortel и Telefonica O2: до 3,5 G рукой подать

Компания Nortel в сотрудничестве с чешским оператором Telefonica O2 Czech Republic продемонстрировала первый в Европе сеанс передачи данных в стандарте CDMA2000 1xEV-DO Rev A, что стало доказательством более эффективного использования радиочастотн
14.11.2006 Чистая прибыль испанской Telefonica в 3 квартале выросла на 83,8%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA в 3 квартале 2006 г. выросла на 83,8% — до 2,61 млрд. евро по сравнению с 1,42 млрд. евро, полученными за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. Выручка компании за 
18.10.2006 Испанская Telefonica инвестирует в Чили $1,5 млрд.

В 2009 г. испанский телекоммуникационный гигант Telefonica намерен вложить $1,5 млрд. в чилийское направление деятельности. Об этом заявил главный исполнительный директор Сезар Алиерта (Cesar Alierta). По его словам компания рассматривает сл
04.09.2006 Huawei выиграл тендер Telefonica

Компания Huawei Technologies объявила о своей победе в тендере, проводимом ведущим международным телекоммуникационным оператором Telefonica. Huawei станет основным поставщиком крупнейшего оператора сотовой связи в Южном полушарии, входящего в группу Telefуnica — компании Vivo, для строительства сети GSM, ориентирова
02.08.2006 Telefonica станет мобильным оператором Словакии

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA выиграла тендер на лицензию на услуги мобильной связи в Словакии. Таким образом
11.11.2005 Чистая прибыль Telefonica выросла за 9 месяцев на 36%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica выросла за 9 месяцев 2005 г. на 36% — до €3 млрд. 253 млн. против €2 млрд. 81 млн. за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. Такие данные содержатся в опубликованном се
31.10.2005 Испанцы захватывают британский телеком

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Pl
31.10.2005 Испанская Telefonica покупает британского оператора мобильной связи O2 за €26 млрд.

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Pl
28.07.2005 Полугодовая прибыль Telefonica выросла на 25%

Чистая прибыль Telefonica, крупнейшей в Испании и третьей в мире телефонной компании, в 1 полугодии 2005 г. увеличилась на 25% — до €1,835 млрд. по сравнению с показателем €1,464 млрд., зафиксированным г
01.07.2005 Telefonica купила часть China Netcom

Испанская Telefonica приобрела 2,99% акций China Netcom, крупнейшего оператора фиксированной связи в Ки
07.04.2005 Telefonica покупает контрольный пакет Cesky Telecom

Испанская Telefonica выиграла конкурс на покупку 51% акций Cesky Telecom, сообщает РБК. Такое решение п
28.02.2005 Telefonica увеличила годовую прибыль

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica увеличилась в 2004 году до €2,88 млрд. с €2,2 млрд. в 2003 году, однако оказалась ниже прогнозов аналитиков на уровне €3 млрд. Эксперты компании связывают более низкий, чем прогнозир
20.05.2004 Telefonica Moviles захватывает чилийский рынок сотовой связи

Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles, известный своим широким проникновением на латиноамериканский рынок сотовой связи, объявил о намерении приобрести все акции чилийского оператора Telefonica Movil Chile
13.05.2004 Чистая прибыль Telefonica выросла в 1 квартале 2004 г. на 2,7%

Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica выросла в 1 квартале 2004 г. на 2,7% - до €558,2 млн. по сравнению с €543,4 млн. годом ранее, говорится в отчете компании. Операционная прибыль компании выросла на 7,7% - до €6,96 мл
16.04.2004 Telefonica Moviles подключила 2,3 млн. абонентов за квартал

На конец первого квартала 2004 г. количество абонентов мобильной связи компании Telefonica Moviles превысило 54,3 млн. Общее число абонентов, обслуживаемых компанией Telefonica Moviles, включая клиентов десяти операторов в Латинской Америке, приобретенных у компании
09.03.2004 Telefonica купила латиноамериканские активы BellSouth за $5,85 млрд.

Третий по величине телекоммуникационный оператор Европы, испанская компания Telefonica, согласилась приобрести латиноамериканские активы американской BellSouth за $5,85 млрд., сообщили в понедельник, 8 марта, представители Telefonica. BellSouth также в своем зая
04.03.2004 Telefonica готова потратить $5 млрд. на расширение в Америке

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica ведет переговоры о приобретении латиноамериканских активов мобильной связи американского оператора BellSouth, сделка оценивается в $5 млрд.. сообщает Reuters, ссылаясь на испанскую д
26.02.2004 Telefonica восстановила прибыльность в 2003 году

Крупнейший в испаноязычных странах оператор связи Telefonica восстановил прибыльность в 2003 году, сообщила сегодня пресс-служба компании. Telefonica завершила ушедший год с чистой прибылью в размере €2,20 млрд. после рекордного убытка

29.01.2004 Telefonica Moviles увеличила абонентскую базу на 10,5 млн. человек

Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles на конец 2003 г. насчитал свыше 52 млн. абонентов во всем мире. В течение прошедшего года компания подключила 10,5 млн. абонентов, рост составил 25%. В четвертом квартале 200
20.10.2003 Telefonica Moviles расширит свою аргентинскую сеть

Испанский оператор сотовой связи Telefonica Moviles собирается вложить $348-464 млн. в расширение своей аргентинской сети. Эту информацию официально подтвердили представители компании после того, как об этом узнали журналисты

29.07.2003 Telefonica закончила полугодие с прибылью

Чистая прибыль испанской компании Telefonica составила в первом полугодии € 1,43 млрд. против € 5,57 млрд. убытка годом ранее и превзошла прогнозы аналитиков. Выручка одной из крупнейших телефонных компаний в мире сократилась н

Публикаций - 578, упоминаний - 665

Telefonica и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 129
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 126
Vodafone Group 1412 118
Deutsche Telekom 954 72
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 65
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 55
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 53
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 49
Huawei 4677 49
Microsoft Corporation 25775 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 41
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 38
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 37
AT&T Inc 1726 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 35
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 35
МегаФон 10742 34
China Mobile 436 32
Google LLC 12690 29
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 29
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 28
Lenovo Motorola 3566 28
Samsung Electronics 11065 27
Intel Corporation 12811 24
ZTE Corporation 800 24
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 24
Apple Inc 13156 23
Cisco Systems 5372 19
Qualcomm Technologies 1974 18
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 18
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 18
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 17
CK Hutchison Holdings 175 17
LG Electronics 3735 17
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 17
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 16
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 13
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 9
SoftBank Group 284 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Альфа-Групп 745 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Enel Group 40 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
Endesa 16 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Альфа-Банк 1979 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
Coca-Cola Company 261 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Mobil - Мобил 52 3
Suez 8 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 3
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 3
First National Holdings 40 3
eBay Inc 1640 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Blackstone Group 47 3
Sequoia Capital 115 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Post Office 12 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
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UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
Правительство Польши - органы государственной власти 32 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 2
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Международный арбитраж 32 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 67
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
WiMAX Forum 69 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
GNI - Global Network Initiative 3 1
FreeMove 5 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 243
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 155
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 113
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 89
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 60
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 54
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 44
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 35
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 31
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 30
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 28
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 22
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 21
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 21
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 20
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 17
Google Android 15244 26
Mozilla Firefox - браузер 1951 25
Linux OS 11533 24
Mozilla Firefox OS 93 22
Microsoft Windows 2000 8678 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 16
Microsoft Windows 16882 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Apple iOS 8583 7
Apple iPhone 6 4861 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Nokia Symbian OS 1411 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Outlook 1506 5
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Mozilla Gecko - браузерный движок 68 4
ZTE 5G - ZTE Pre5G - ZTE QCell 18 4
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 4
Mozilla Firefox Marketplace - Firefox Apps Market 13 4
ZTE Open 11 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Apple iPhone 5 783 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 4
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 3
Samsung Electronics - Bada 188 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Avaya Definity УАТС 104 3
HERE Maps 54 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
Фридман Михаил 146 6
Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 6
Бриткин Александр 7 5
Beard Chris - Крис Берд 14 4
Смелянский Руслан 26 4
Slim Carlos - Слим Карлос 35 4
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 4
Евтушенков Владимир 217 4
Кузьмичев Алексей 54 3
Патока Андрей 110 3
Гусинский Владимир 19 3
Авен Петр 67 3
Хан Герман 56 3
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 3
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 3
Березовский Борис 24 3
Москалев Евгений 9 3
Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 3
Agut Joaquim - Агут Иоахим 4 3
Путин Владимир 3454 3
Рейман Леонид 1065 3
Салов Антон 38 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Кусков Денис 221 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
Василенко Александр 99 2
Кирьянова Александра 169 2
Потанин Владимир 91 2
Попова Мария 141 2
Рожецкин Леонид 48 2
Draghi Mario - Драги Марио 6 2
Королев Игорь 65 2
Цейтлин Александр 13 2
Солонин Виталий 90 2
Яшин Валерий 80 2
Савлуков Николай 6 2
Конарев Дмитрий 7 2
Иващенко Павел 5 2
Sarin Arun - Сарин Арун 20 2
Sullivan Jay - Джей Салливан 9 2
Испания - Королевство 3840 342
Европа 24964 169
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 143
Россия - РФ - Российская федерация 166168 108
Германия - Федеративная Республика 13221 102
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 88
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 83
Италия - Итальянская Республика 4508 68
Бразилия - Федеративная Республика 2520 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 54
Япония 13807 52
Франция - Французская Республика 8177 46
Нидерланды 3746 41
Финляндия - Финляндская Республика 3697 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 27
Южная Корея - Республика 7052 27
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 27
Португалия - Португальская Республика 956 26
Азия - Азиатский регион 5920 25
Индия - Bharat 5870 24
Америка - Американский регион 2206 23
Австрия - Австрийская Республика 1357 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 20
Канада 5082 20
Аргентина - Аргентинская Республика 615 20
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 19
Швеция - Королевство 3782 18
Бельгия - Королевство 1192 18
Ирландия - Республика 1051 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Африка - Африканский регион 3641 16
Турция - Турецкая республика 2620 16
Чехия - Чешская Республика 1349 16
Испания - Каталония - Барселона 752 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Чили - Республика 494 14
Перу - Республика 293 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 71
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 68
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 40
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 27
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 22
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 17
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 13
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 11
Приватизация - форма преобразования собственности 543 11
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 9
Английский язык 7030 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
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Mercury Center 309 4
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The Register - The Register Hardware 1784 4
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Bloomberg 1627 3
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