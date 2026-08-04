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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198922
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Иващенко Павел

СОБЫТИЯ


04.08.2026 SolidSoft и TrafficSoft подтвердили совместимость решений: защита веб-приложений без потери производительности 1
30.10.2024 Решение TrafficSoft обеспечит IP адресами новых абонентов «СберМобайла» 1
04.06.2024 TrafficSoft выпустила российский виртуальный контроллер доставки приложений TrafficSoft ADC 1
11.10.2017 ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei 1
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Иващенко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 38 4
VK - Mail.ru Group 3602 3
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
F5 Networks 77 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
HP Inc. 5883 2
Ростелеком 10941 2
Broadcom - VMware 2609 1
Yotta Communications 1 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Citrix Systems 868 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Intel Corporation 12808 1
Deutsche Telekom 954 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 162 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15739 1
Huawei 4669 1
Cisco Systems 5372 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33459 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3823 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18000 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4552 3
Пропускная способность - Bandwidth 1906 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7196 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25684 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24380 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11789 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6476 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12885 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2564 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12189 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22922 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 726 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1090 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3373 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1750 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
TrafficSoft - NFWare ADC - NFWare Application Delivery Controller - NFWare Virtual Load Balancer 15 3
HPE OpenNFV 7 2
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 2
Telefonica - Telefónica Open Future 3 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 1
SolidLab - SolidSoft - SolidWall WAF 26 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 1
Бриткин Александр 7 2
Рыжов Игорь 4 2
Катков Алексей 43 1
Ситников Евгений 2 1
Коноплев Алексей 3 1
Mavkaris Dimitris - Мавракис Димитрис 2 1
Галицкий Александр 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 5
Испания - Королевство 3838 2
Испания - Мадрид 178 2
Европа 24959 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 1
Бельгия - Королевство 1191 1
Нидерланды 3741 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11675 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5708 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3581 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6076 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18129 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6748 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9103 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5771 1
Technavio 29 1
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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