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NFV Network Functions Virtualization VNF Virtualized Network Functions NFVI Network Functions Virtualization Infrastructure Виртуализация сетевых функций Виртуальные сетевые решения



18.03.2019 Ericsson и VMware упростят виртуализацию сетевых служб операторам связи

Ericsson и VMware подписали глобальное партнерское соглашение, призванное упростить совместное развертывание и эксплуатацию приложений Ericsson и платформы VMware vCloud NFV. Новое соглашение укрепляет тесное сотрудничество между двумя компаниями, которое продолжается с 2012 года. Их клиенты из отрасли телекоммуникаций теперь смогут быстрее добиться отдачи от с
27.06.2018 Vmware представила платформу для виртуализации функций сети связи стандарта 5G

Vmware анонсировала выход Vmware vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0, новой версии платформы для виртуализации функций сети связи (NFV). В состав решения войдет Vmware Integrated OpenStack-Carrier Edition 5.0. Среди преимуществ р
09.02.2018 Huawei стала поставщиком NFVI-решений с OVP- сертификацией

более высокой совместимостью в коммерческих проектах, что значительно снижает расходы на внедрение NFV-технологии для операторов связи и участников отрасли. По результатам сертификации, решени
09.11.2017 Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей

дничество Orange и Red Hat является частью совместной программы по реализации расширенной поддержки NFV в рамках OpenStack и других проектов с открытым кодом с учетом специфики работы и особенн
26.10.2017 Dell EMC и VMware представили комплексные NFV-решения для операторов связи

ное обеспечение Dell EMC для облачных инфраструктур и OpenStack-совместимую платформу VMware vCloud NFV. Решение призвано ускорить внедрение и снизить общие расходы при выполнении задач виртуал
28.09.2017 Brain4Net и «Инфосистемы Джет» предложат заказчикам российские SDN/NFV решения

Brain4Net и «Инфосистемы Джет» объявили о партнерстве в области создания готовых коммерческих решений в области программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV). Системы будут доступны для тестирования в собственной лаборатории интегратора уже с октября 2017 года.В рамках партнерства компания «Инфосистемы Джет» начнет предлагать своим заказчикам р
23.05.2017 ЦПИКС разработал платформу управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO

Центр прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПИКС) объявил о разработке платформы управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO, которая облегчит операторам связи и владельцам ЦОД переход на сервисно-ориетированную архитектуру с минимальными вложениями. Как рассказали Cnews в компании, C2 Platform разработана
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform

связи, провайдеров облачных сервисов и распределенных корпоративных сетей на базе технологий SDN и NFV. Как рассказали CNews в компании, B4N Service Platform Release 2.0 включает расширение фу
20.03.2017 Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами

Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью управл
15.03.2017 «Крок» в рамках программы импортозамещения в SDN заключил о партнерстве с Brain4Net

«Крок» в рамках расширения компетенции в области программно-определяемых технологий (SDN&NFV) объявил о заключении партнерского соглашения с системным интегратором Brain4Net. Как рассказали CNews в компании, теперь заказчики «Крок» в рамках импортозамещения смогут повышать эффектив
03.03.2017 Платформа VMware vCloud NFV 2.0 поможет операторам связи ускорить модернизацию сети и запуск новых сервисов

игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, представила платформу VMware vCloud NFV 2.0. Она предназначена для модернизации и трансформации сетевой архитектуры и подходов к

10.11.2016 VMware расширила NFV-экосистему новыми партнерскими решениями

VMware в рамках расширения экосистемы VMware Ready для виртуализации сетевых функций (NFV) объявила о добавлении новых сертифицированных решений от  A10 Networks, Fortinet, Riverb
01.11.2016 Red Hat и Ericsson будут совместо продвигать решения с открытым кодом для телекоммуникаций

омышленному использованию коммуникационных решений с открытым кодом на основе технологий OpenStack, NFV (виртуализации сетевых функций), SDN (программно-определяемые сети) и SDI (программно-опр
23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept

нстрацию решения для построения сетей metro-агрегации операторского класса на базе технологий SDN и NFV.По условиям MEF16 Proof of Concept Showcase, разработчики технологического решения совмес
01.09.2016 Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков»

мы для развертывания, масштабирования и сопровождения частных и публичных облачных решений, а также NFV-сред с виртуализацией сетевых функций (Network Functions Virtualization). Новая версия пл
21.07.2016 Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN

(software-defined networking/SDN) и виртуализации сетевых функций (network function virtualization/NFV). Компании разделяют стратегическое видение, согласно которому не только оборудование, но
13.07.2016 Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum

Компания Brain4Net, разработчик решений для Metro-сетей на базе технологий SDN и NFV (Software Defined Networks и Network Function Virtualization), стала участником консорциу
08.07.2016 Партнерство ЦПИКС и «Сервионики» начинается с первого в России проекта по внедрению SDN&NFV

тей (ЦПИКС) и компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер услуг ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов, заключили договор о стратегическом партнерстве с целью продвижения отечественных SDN&NFV решений на российском и зарубежном рынках. Сотрудничество компаний начинается с пилотного проекта для «Ростелекома»: на технологии SDN будет переведен сегмент региональной сети в одном из р
01.06.2016 Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты

ipment) на основе платформы NXP для виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization, NFV) на базе ARM-процессоров, сообщили CNews в Trend Micro. «С началом применения технологии

22.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в российского разработчика ПО Brain4Net

ур программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined Networks) и виртуализации сетевых функций NFV (Network Function Virtualization). Компания разрабатывает платформу, включающую в себя ор
25.02.2016 EMC представила Provider Cloud System — референсную архитектуру для программно-определяемой инфраструктуры NFVI

Референсная архитектура EMC PCS соответствует отраслевому стандарту виртуализации сетевых функций (NFV) — она была разработана специально для работы с технологиями VMware. Состоящая из уровня

26.11.2015 Подтверждена совместимость Brocade Virtual Evolved Packet Core с NFV-инфраструктурой VMware

Brocade Virtual Evolved Packet Core получило статус VMware Ready по виртуализации сетевых функций (NFV). Решение доступно на сайте VMware Solution Exchange (VSX), сообщили CNews в Brocade. «Эт
29.10.2015 HP помогает телекоммуникационным компаниям перейти на технологии NFV

зультаты совместного проекта с F5 Networks, Nuage Networks и Telstra, телекомунникационной ИТ-компанией Австралии, с целью разработки экспериментальной версии платформы виртуализации сетевых функций (NFV). Это решение получило сертификат Европейского института по стандартам в области телекоммуникаций (ETSI). Оно призвано обеспечить провайдерам коммуникационных услуг документированную и восп
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017

. В результате многие игроки телекоммуникационного рынка с надеждой смотрят на решения класса SDN и NFV. Топ-10 стратегических технологических трендов для 2015 г. от Gartner Слияние реального и
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков

CNews: Какова рыночная подоплека возникновения NFV, в связи с чем операторам потребовались эти технологии? Фил Тилли: Широкое распространени
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач

аке: новая архитектура Новая эра, в которую вступают телеком-компании с внедрением технологий SDN и NFV, перевернет отрасль, убежден Чжао Ликунь, вице-президент по технологическим решениям и ма
30.06.2015 Huawei SoftCom – телеком нового поколения

ешением могут стать технологии SDN (Software-Defined Networking, программно-конфигурируемые сети) и NFV (Network Function Virtualization, функциональная виртуализация сетей), которые позволяют

16.06.2015 МТС и Ericsson испытали автоматически масштабируемое облачное решение для передачи голоса в сетях LTE

ие ядра IMS базируется на концепции виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization, NFV). Суть этого подхода заключается в физическом разделении работы ПО от разнородного парка

21.05.2015 Конференция «Huawei SoftCom – телеком нового поколения»

awei SoftCom – телеком нового поколения», на которой будут обсуждаться возможности технологий SDN и NFV. Эксперты Huawei расскажут о новой концепции создания сетей связи SoftCom, построенной на
13.03.2015 VMware представила vCloud for NFV со встроенной поддержкой OpenStack

Компания VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачных инфраструктур, представила VMware vCloud for NFV — интегрированную платформу для виртуализации сетевых функций (NFV), сочетающую проверенную временем платформу виртуализации и управления вычислительными и сетевыми ресурсами, ресурс
24.02.2015 «Ростелеком» и ЦПИКС стали партнерами в области развития SDN и NFV

«Ростелеком» и отечественный Центр прикладных исследований компьютерных сетей подписали договор о сотрудничестве в области SDN и NFV. Цель сотрудничества - исследование возможностей и условия внедрения технологий SDN и NFV в сети «Ростелекома». В частности, в области разработки архитектуры, средств управления SDN-
30.01.2015 Nokia Networks и HP предложат операторам решение для ускорения развертывания телеком-облаков

ании облачного решения для провайдеров телекоммуникационных услуг, соответствующего нормативам ETSI NFV. Облачные сервисы с открытым кодом отвечают требованиям операторов по доступности и ускор
15.10.2014 ЦПИКС займется разработкой средств управления ИТ-инфраструктурой в компьютерных сетях на основе SDN и NFV

зработку средств управления ИТ-инфраструктурой в корпоративных и ведомственных компьютерных сетях на основе технологии программно-конфигурируемых сетей (ПКС/SDN) и виртуализации сетевых сервисов (ВСС/NFV) на i40 млн. Основной упор в этих проектах сделан на отработку техники виртуализации ресурсов инфраструктуры и информационных сервисов предприятия и управления ими на базе SDN/ПКС технологи
07.10.2014 AMD представила решение для виртуализации сетевых функций на базе 64-битной однокристальной ARM-системы

Компания AMD представила свое первое решение для виртуализации сетевых функций (NFV) на базе 64-битной однокристальной ARM-системы и объявила о начале поставок тестовых обра
29.09.2014 Более половины российских операторов тестируют технологии SDN и NFV

Компания J’son & Partners Consulting представила основные результаты опроса крупнейших российских телекоммуникационных операторов о планах внедрения SDN и NFV на коммерческих сетях. По результатам опроса J'son & Partners Сonsulting, по состоянию на август-сентябрь 2014 г. большая часть опрошенных операторов (более 70%) мобильной и фиксированной с
28.02.2014 Программа HP OpenNFV поможет телеком-компаниям ускорить вывод услуг на рынок

ла OpenNFV — комплексную программу виртуализации сетевых функций (Network Functions Virtualization, NFV), призванную помочь телекоммуникационным компаниям ускорить, упростить и снизить стоимост

Публикаций - 213, упоминаний - 352

NFV и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 33
Huawei 3933 31
Ростелеком 9701 29
Intel Corporation 12197 26
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 24
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 21
Red Hat 1305 20
Cisco Systems 5114 18
HP Inc. 5685 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 18
Dell EMC 5027 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 16
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 16
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 14
МегаФон 8805 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 12
AT&T Inc 1679 12
Amazon Inc - Amazon.com 2998 11
Microsoft Corporation 24625 11
ZTE Corporation 747 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 11
Brocade Communications Systems 241 11
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 10
Google LLC 11775 10
Deutsche Telekom 911 10
Fortinet 387 9
China Mobile 407 9
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 20 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 9
IBM - International Business Machines Corp 9441 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 8
Крок - Croc 1777 7
Dell Technologies - Dell Computer 2135 7
Lenovo Group 2292 6
8213 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 6
China Telecom - Чайна Телеком 257 6
Broadcom - VMware Telco NFV Group 7 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 6
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 3
Альфа-Банк 1769 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Восток-Запад - EWS Holding 43 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Airbnb 90 2
SoftBank Group 258 2
Uber 330 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
En+ Group - Эн+ ГК 20 2
FICO 48 2
Columbia Sportswear 6 2
UDR Inc 9 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
eBay Inc 1619 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Adidas - Адидас 160 1
Coursera 50 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Ford 411 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Правительство Бельгии - органы государственной власти 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 9
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 7
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 3
Linux Foundation 185 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 166
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 151
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Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 23
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 22
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 22
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 20
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 19
Intel x86 - архитектура процессора 1856 20
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 16
Linux OS 9937 13
Brain4Net B4N Service Platform 12 11
Red Hat OpenStack Platform 31 10
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 9
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 7
Broadcom - VMware vSphere 554 7
Broadcom - VMware vCloud NFV 9 7
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 7
HPE OpenNFV 7 7
Brain4Net B4N SwitchOS 7 6
Red Hat Ceph Storage 99 6
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 6
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 6
Apple iPhone 6 4862 6
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 5
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 5
Broadcom - VMware Ready 27 5
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 6 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
Microsoft Azure 1408 4
Red Hat Customer Portal 23 4
Broadcom - VMware VeloCloud 14 4
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 64 4
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform - Nuage Networks VSAP - Nuage Networks Virtualized Services Assurance Platform - Nuage Networks VNS - Nuage Networks Virtualized Network Services 6 4
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 4
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 4
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 4
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 4
Huawei Cloud 60 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 4
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks SD-WAN 10 4
Google Cloud Platform - GCP 308 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Microsoft Office 365 940 3
Щапов Олег 24 15
Смелянский Руслан 23 7
Бриткин Александр 7 6
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 4
Лебедев Павел 34 4
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 4
Кирьянова Александра 135 4
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 4
Конарев Дмитрий 6 4
Жаров Олег 4 4
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 4
Попов Сергей 135 4
Нурутдинов Султан 5 4
Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
Герасимов Александр 43 3
Горшенин Василий 6 3
Богачев Игорь 180 3
Корнеев Сергей 84 3
Burns Tom - Бернс Том 19 3
Василенко Александр 89 3
Бородин Андрей 38 3
Каминский Максим 12 3
Лепехин Виталий 4 3
Zelinsky Valter - Зелински Вальтер 3 3
Василенко Эдуард 3 3
Родионов Михаил 45 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
Эмдин Сергей 68 2
Романов Роман 30 2
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 2
Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 2
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 2
Соколюк Валерий 31 2
Шалагинов Алексей 13 2
Аншина Марина 78 2
Бетсис Павел 100 2
Марич Игорь 18 2
Елистратов Николай 90 2
Чаркин Евгений 296 2
Бойко Елена 152 2
Россия - РФ - Российская федерация 144219 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 29
Европа 21768 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 13
Япония 13282 9
Испания - Королевство 3706 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 9
Азия - Азиатский регион 5529 9
Германия - Федеративная Республика 12682 9
Испания - Каталония - Барселона 742 7
Южная Корея - Республика 6646 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 6
Швеция - Королевство 3619 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 4
Австрия - Австрийская Республика 1309 4
Нидерланды 3517 4
Канада 4881 3
Бельгия - Королевство 1041 3
США - Калифорния 4625 3
Европа Западная 1481 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Земля - планета Солнечной системы 10375 3
Америка - Американский регион 2160 3
Казахстан - Республика 5526 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 2
Сингапур - Республика 1849 2
Индия - Bharat 5446 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Ближний Восток 2943 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Испания - Мадрид 169 2
Великобритания - Лондон 2386 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 18
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 10
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 7
Энергетика - Energy - Energetically 5085 7
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 5
Экономический эффект 1067 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 5
Открытые системы ИД 174 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 48 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 21
Gartner - Гартнер 3556 17
IDC - International Data Corporation 4910 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 10
IHS Infonetics Research 102 5
ACG Research 8 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 4
Juniper Research 522 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 3
Analysys Mason - Mason Communications 27 3
ABI Research 234 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Fortune Global 500 286 2
CNews SaaS рейтинг 27 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Frost & Sullivan 203 1
Vanson Bourne 48 1
Technavio 27 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 11
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 1 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 9 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 7
Huawei SoftCom – телеком нового поколения 5 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
CNews AWARDS - награда 519 2
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
VMworld 29 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Fortinet Security Day 9 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
Индустрия 4.5G Саммит 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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