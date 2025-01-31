Саяфаров Александр
Саяфаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Меденцев Константин 98 3
|Бондарев Владимир 6 3
|Козлов Илья 8 3
|Пенетова Татьяна 6 3
|Бердяев Дмитрий 3 3
|Жабровец Владимир 3 3
|Нурутдинов Султан 6 3
|Попов Сергей 136 3
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 3
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 3
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