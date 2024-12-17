Бердяев Дмитрий
|17.12.2024
|Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
|09.12.2024
|Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
Бердяев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Бондарев Владимир 4 2
|Меденцев Константин 97 2
|Попов Сергей 135 2
|Козлов Илья 7 2
|Пенетова Татьяна 5 2
|Жабровец Владимир 2 2
|Нурутдинов Султан 5 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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