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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нурутдинов Султан



17.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
09.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
18.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1
10.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Нурутдинов Султан и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Информтехника и Связь 35 3
Сател 125 2
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 55 2
Microsoft Corporation 24625 1
Cisco Systems 5114 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Комплит - Complete 94 1
Telegram Group 1983 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Информтехника ГК 30 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
ПСБ - Промсвязьбанк 851 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 2
Фора Банк 55 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 5
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 213 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 3
МТС Exolve 67 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Apple Face ID 209 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 1
X5 Group - X5 Rooms 1 1
Попов Сергей 135 5
Пенетова Татьяна 5 5
Суворов Александр 19 3
Чижиков Михаил 21 3
Шапиро Яков 13 3
Горбачев Иван 5 3
Абраменко Тимофей 9 3
Гордеев Михаил 6 3
Жабровец Владимир 2 2
Романов Роман 30 2
Меденцев Константин 97 2
Кучеров Кирилл 25 2
Бондарев Владимир 4 2
Врацкий Андрей 135 2
Журба Никита 9 2
Козлов Илья 7 2
Бердяев Дмитрий 2 2
Яресько Александр 10 1
Лямин Алексей 13 1
Иодковский Станислав 81 1
Шикинов Александр 21 1
Иванов Григорий 4 1
Чепрак Артем 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Евразия - Евразийский континент 607 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Черкизон - Черкизовский рынок 154 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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