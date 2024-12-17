Нурутдинов Султан
Нурутдинов Султан и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Сергей 135 5
|Пенетова Татьяна 5 5
|Суворов Александр 19 3
|Чижиков Михаил 21 3
|Шапиро Яков 13 3
|Горбачев Иван 5 3
|Абраменко Тимофей 9 3
|Гордеев Михаил 6 3
|Жабровец Владимир 2 2
|Романов Роман 30 2
|Меденцев Константин 97 2
|Кучеров Кирилл 25 2
|Бондарев Владимир 4 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Журба Никита 9 2
|Козлов Илья 7 2
|Бердяев Дмитрий 2 2
|Яресько Александр 10 1
|Лямин Алексей 13 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Шикинов Александр 21 1
|Иванов Григорий 4 1
|Чепрак Артем 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
|Евразия - Евразийский континент 607 2
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 5
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.