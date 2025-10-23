Разделы

Горбачев Иван


СОБЫТИЯ


23.10.2025 Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр» 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
18.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1
10.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1
10.07.2023 Когда российские вендоры смогут заменить Microsoft Teams? 1
16.06.2023 Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Горбачев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10241 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1200 3
Telegram Group 2473 2
Microsoft Corporation 25169 2
Cisco Systems 5212 2
Информтехника и Связь 38 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 96 2
Сател 158 2
Google LLC 12164 1
Apple Inc 12541 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 57 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13946 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 297 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4432 1
Информтехника ГК 36 1
Комплит - Complete 105 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 5
ПСБ - Промсвязьбанк 894 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1348 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22580 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8770 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2617 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5318 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8417 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3283 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6944 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17196 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16918 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8212 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71894 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22720 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1400 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9900 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3570 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1177 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13253 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 229 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 950 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4317 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1176 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31628 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5639 1
Application store - магазин приложений 1353 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 823 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 262 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14280 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2189 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1818 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10023 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33504 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 270 1
Фотобанк - Photobank 196 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 616 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7191 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7960 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31043 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12843 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 434 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4228 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 194 3
МТС Exolve 102 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 133 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 239 3
Microsoft Teams - MS Teams 608 2
X5 Group - X5 Rooms 2 1
Google Android 14572 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1193 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 28 1
Microsoft Office 365 973 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 620 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5103 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 244 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 1
Apple Face ID 229 1
Microsoft Skype for Business 182 1
Абраменко Тимофей 13 3
Гордеев Михаил 7 3
Пенетова Татьяна 11 3
Нурутдинов Султан 10 3
Попов Сергей 147 3
Тульчинский Станислав 81 2
Врацкий Андрей 160 2
Шапиро Яков 14 2
Романов Роман 43 2
Лямин Алексей 13 1
Иодковский Станислав 100 1
Шикинов Александр 28 1
Яресько Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 154884 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3224 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50755 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25680 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54435 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6160 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10007 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3636 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10579 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8868 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6229 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3670 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1043 1
Аудит - аудиторский услуги 3019 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3338 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11621 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1373 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8322 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 161 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 3
День молодёжи - 27 июня 978 1
