Информтехника ГК - Информтехника и Связь

"Информтехника" - российский разработчик и производитель современных средств связи. Основными направлениями деятельности ГК "Информтехника" является реализация сложных комплексных телекоммуникационных проектов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 60 дел, на cумму 3 724 308 386 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

Публикаций - 58, упоминаний - 122