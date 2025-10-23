Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Информтехника ГК Информтехника и Связь

Информтехника ГК - Информтехника и Связь

"Информтехника" - российский разработчик и производитель современных средств связи. Основными направлениями деятельности ГК "Информтехника" является реализация сложных комплексных телекоммуникационных проектов. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 60 дел, на cумму 3 724 308 386 ₽*

Судебные дела (60) на сумму 3 724 308 386 ₽*
в качестве истца (41) на сумму 3 431 171 357 ₽*
в качестве ответчика (19) на сумму 293 137 029 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.10.2025 Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр»

ГК «Информтехника», российский разработчик и поставщик защищенных систем профессиональной связи,

26.03.2025 Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов

ыручки Как стало известно CNews, выручка российского разработчика и производителя средств связи АО «Информтехника и Связь» по итогам 2024 г. достигла 6,1 млрд руб., превысив на 2% показатели 20
06.11.2024 ГК «Информтехника» представила всепогодные базовые станции радиосвязи TETRA «МиниКом-БСР-П»

Компания «Информтехника», российский производитель и разработчик телекоммуникационного оборудования, пр
02.09.2024 «Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования

«Информтехника», российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, ан
18.10.2023 Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business

бесшовной. Мы продолжаем работать над улучшением наших сервисов и функций, чтобы сделать РОСЧАТ еще более удобным, безопасным и эффективным для наших клиентов. Артем Чепрак, Генеральный директор АО «Информтехника и Связь» Market.CNews: У вас достаточно много новых клиентов. Могли бы раскрыть подробнее один из кейсов? Артем Чепрак: Из знаковых кейсов можно выделить проект по интеграции теле
19.07.2023 Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС

Российские компании «Информтехника и связь» и VideoMost развивают начатое в 2021 г. сотрудничество и представляют

28.09.2022 CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение

группу «Ланит») и российский разработчик и производитель современных средств связи группа компаний «Информтехника» заключили договор о сотрудничестве. Соглашение позволит партнерам дистрибьютор
18.07.2022 Netwell заключила договор с «Информтехникой»

Netwell, официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и ГК «Информтехника», российский разработчик и производитель современных средств связи, заключили д
29.10.2021 «Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат»

Группа компаний «Информтехника» и компания VideoMost объявляют о завершении интеграции ПО видеоконференций Vid

Публикаций - 58, упоминаний - 122

Информтехника ГК и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMost - ВидеоМост 280 10
Cisco Systems 5224 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 9
Telegram Group 2589 8
Microsoft Corporation 25257 7
Ростелеком 10332 7
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 99 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 6
Samsung Electronics 10639 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 6
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 6
Сател 164 6
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 5
Huawei 4227 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 5
Spirit DSP - Спирит Корп 475 5
Mitel Corp - Mitel Networks 58 5
Apple Inc 12648 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 4
LG Electronics 3678 4
ZTE Corporation 774 4
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 4
HTC Corporation 1505 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 4
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 319 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 4
Mavenir 16 3
IPmatika - АйПиМатика 26 3
Ангстрем-Телеком 11 3
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 13 3
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 32 3
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 58 3
Фибо-Телеком 8 3
Супертел 18 3
Элтекс Коммуникации 22 3
ПиЭлСи Технолоджи - PLC Technology 8 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 3
Oracle Corporation 6879 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 8
ПСБ - Промсвязьбанк 903 6
РЖД - Российские железные дороги 2007 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 4
МКБ - Московский кредитный банк 618 4
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 3
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8215 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Протей НТЦ - Протей спецтехника 1 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Бизнес-Волна 3 1
Газпром ПАО 1419 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Евросеть 1417 1
Связной ГК 1384 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 983 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Ford 424 1
Dixis - Диксис 359 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 10
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4929 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2173 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6290 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 2
Электрокабель 12 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 35
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 34
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23229 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 21
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 20
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5702 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18314 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 13
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 12
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1447 11
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 146 10
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1214 10
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 10
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3301 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 9
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1037 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 8
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31830 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 8
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 8
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4789 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 6
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 30 27
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 17 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 12
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 667 12
Google Android 14727 9
Microsoft Teams - MS Teams 618 9
Linux OS 10935 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1535 8
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 209 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1782 7
Apple iOS 8267 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1217 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 5
Microsoft Skype for Business 184 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 228 5
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5860 4
Rakuten Viber 651 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1323 4
Microsoft Windows 16355 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 4
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 248 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 949 4
МТС Exolve 125 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 138 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 108 3
IVA Technologies - IVA One 33 3
Новые облачные технологии - МойОфис 898 3
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 20 3
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 209 3
Apple macOS 2256 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 140 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 3
VK RuStore - Рустор 515 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 333 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2883 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 2
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 2
Чепрак Артем 20 20
Горбачев Иван 9 6
Врацкий Андрей 166 5
Свириденко Андрей 99 4
Абраменко Тимофей 15 3
Гордеев Михаил 7 3
Пенетова Татьяна 11 3
Нурутдинов Султан 10 3
Лукашкин Сергей 26 3
Карпов Иван 79 3
Рейман Леонид 1059 3
Бычков Александр 40 3
Путятинский Сергей 108 3
Королев Александр 7 3
Ядройцев Артём 6 3
Солонин Виталий 89 3
Попов Сергей 149 3
Суворов Александр 19 3
Чижиков Михаил 21 3
Шапиро Яков 14 3
Тен Антон 45 3
Усиков Сергей 3 2
Тульчинский Станислав 85 2
Югоман Юлия 4 2
Черкасец Иван 2 2
Мирошников Борис 63 2
Кучугин Илья 42 2
Мольский Александр 15 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Мирошников Дмитрий 9 2
Романов Роман 48 2
Кучеров Кирилл 26 2
Журба Никита 10 2
Шурыгин Андрей 7 2
Чистяков Александр 8 2
Думнов Максим 3 2
Юферов Дмитрий 2 2
Родин Павел 5 2
Радкевич Андрей 2 1
Кутейников Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14504 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18258 6
Европа Восточная 3122 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 5
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 4
Германия - Федеративная Республика 12947 4
Испания - Королевство 3761 3
Индия - Bharat 5709 3
Европа 24650 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Италия - Итальянская Республика 4431 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1700 2
Украина 7799 2
Канада 4986 2
Америка Южная 869 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Европа Западная 1492 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Земля - планета Солнечной системы 10666 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Китай - Тайвань 4138 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Казахстан - Республика 5807 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8140 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 1
Франция - Французская Республика 7981 1
Ближний Восток 3036 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1235 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10341 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 6
Энергетика - Energy - Energetically 5531 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1731 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Трейд-ин - Trade-in 207 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 761 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 3
TAdviser - Центр выбора технологий 427 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 3
Gartner - Гартнер 3613 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 16 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
ИнфоКом 118 2
День молодёжи - 27 июня 1001 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Связь-Экспокомм 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409589, в очереди разбора - 731058.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще