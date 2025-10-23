Получите все материалы CNews по ключевому слову
Информтехника ГК Информтехника и Связь
"Информтехника" - российский разработчик и производитель современных средств связи. Основными направлениями деятельности ГК "Информтехника" является реализация сложных комплексных телекоммуникационных проектов.
СОБЫТИЯ
|23.10.2025
|
Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр»
ГК «Информтехника», российский разработчик и поставщик защищенных систем профессиональной связи,
|26.03.2025
|
Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов
ыручки Как стало известно CNews, выручка российского разработчика и производителя средств связи АО «Информтехника и Связь» по итогам 2024 г. достигла 6,1 млрд руб., превысив на 2% показатели 20
|06.11.2024
|
ГК «Информтехника» представила всепогодные базовые станции радиосвязи TETRA «МиниКом-БСР-П»
Компания «Информтехника», российский производитель и разработчик телекоммуникационного оборудования, пр
|02.09.2024
|
«Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования
«Информтехника», российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, ан
|18.10.2023
|
Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business
бесшовной. Мы продолжаем работать над улучшением наших сервисов и функций, чтобы сделать РОСЧАТ еще более удобным, безопасным и эффективным для наших клиентов. Артем Чепрак, Генеральный директор АО «Информтехника и Связь» Market.CNews: У вас достаточно много новых клиентов. Могли бы раскрыть подробнее один из кейсов? Артем Чепрак: Из знаковых кейсов можно выделить проект по интеграции теле
|19.07.2023
|
Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС
Российские компании «Информтехника и связь» и VideoMost развивают начатое в 2021 г. сотрудничество и представляют
|28.09.2022
|
CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение
группу «Ланит») и российский разработчик и производитель современных средств связи группа компаний «Информтехника» заключили договор о сотрудничестве. Соглашение позволит партнерам дистрибьютор
|18.07.2022
|
Netwell заключила договор с «Информтехникой»
Netwell, официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и ГК «Информтехника», российский разработчик и производитель современных средств связи, заключили д
|29.10.2021
|
«Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат»
Группа компаний «Информтехника» и компания VideoMost объявляют о завершении интеграции ПО видеоконференций Vid
