Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке

РОСЧАТ – это отечественный корпоративный мессенджер, предназначенный для взаимодействия между сотрудниками, работающими как в офисе, так и в удаленном формате.

Иван Горбачев, Руководитель направления «Унифицированные коммуникации», Информтехника и Связь "РОСЧАТ: все корпоративные коммуникации в одном приложении", онлайн-конференция CNews "Унифицированные коммуникации 2023" 27.06.2023