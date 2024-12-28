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Информтехника ГК Росчат Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке

Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке

РОСЧАТ – это отечественный корпоративный мессенджер, предназначенный для  взаимодействия между сотрудниками, работающими как в офисе, так и в удаленном формате.

 

Иван Горбачев, Руководитель направления «Унифицированные коммуникации», Информтехника и Связь "РОСЧАТ: все корпоративные коммуникации в одном приложении", онлайн-конференция CNews "Унифицированные коммуникации 2023" 27.06.2023


28.12.2024 Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями 1
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024 1
13.12.2024 Корпоративные мессенджеры стремительно теряют актуальность как самостоятельный продукт 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024 1
02.09.2024 «Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2023 1
Обзор корпоративных мессенджеров 2022 1
18.12.2023 От мессенджера к Digital Workspace 1
18.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023 1
15.12.2023 Корпоративный мессенджер «Росчат» заработал на «Авроре» 1
23.11.2023 Корпоративный менеджер РОСЧАТ обновился и начал путь к федерации 2
19.10.2023 Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять 1
18.10.2023 Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business 2
Обзор корпоративных мессенджеров 2022 1
19.07.2023 Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС 3
14.07.2023 Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров 5
12.07.2023 Преображение РОСЧАТ: от корпоративного мессенджера до единой платформы бизнес-коммуникаций 1
10.07.2023 Когда российские вендоры смогут заменить Microsoft Teams? 2
06.04.2023 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат» 1
23.12.2022 Почему современный корпоративный мессенджер — это больше, чем просто корпоративный мессенджер. На примере РОСЧАТ 1
28.09.2022 CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение 1
05.07.2022 «Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС. 1
09.03.2022 150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест 1
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams 1
06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
29.10.2021 «Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 36

Информтехника ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Информтехника ГК 30 16
Информтехника и Связь 35 13
Cisco Systems 5114 9
VideoMost - ВидеоМост 274 8
Telegram Group 1983 8
Microsoft Corporation 24625 6
Huawei 3933 5
Apple Inc 12100 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 5
Spirit DSP - Спирит Корп 470 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 5
HP Inc. 5685 4
Ростелеком 9700 4
LG Electronics 3614 4
ZTE Corporation 747 4
Toshiba Corporation 2927 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 4
HTC Corporation 1499 4
Adobe Systems 1549 4
Poly - Plantronics 136 4
China Mobile 407 4
TI - Texas Instruments Incorporated 816 4
LG Uplus - LG U+ 33 4
Cisco Broadsoft UC 56 4
Dialogic Corp 92 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Samsung Electronics 10254 3
Oracle Corporation 6688 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Kyocera 241 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
AT&T Inc 1679 3
Blizzard Entertainment 328 3
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 3
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 3
Mitel Corp - Mitel Networks 58 3
Mavenir 16 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
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Microsoft Windows 15656 4
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
Microsoft Outlook 1390 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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