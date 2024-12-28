Информтехника ГК Росчат Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке
РОСЧАТ – это отечественный корпоративный мессенджер, предназначенный для взаимодействия между сотрудниками, работающими как в офисе, так и в удаленном формате.
Иван Горбачев, Руководитель направления «Унифицированные коммуникации», Информтехника и Связь "РОСЧАТ: все корпоративные коммуникации в одном приложении", онлайн-конференция CNews "Унифицированные коммуникации 2023" 27.06.2023
Информтехника ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чепрак Артем 20 13
|Свириденко Андрей 97 4
|Врацкий Андрей 135 3
|Тен Антон 34 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Василенков Александр 4 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Грейсман Константин 1 1
|Вихренко Игорь 3 1
|Фаррахов Рустам 10 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Горбачев Иван 5 1
|Югоман Юлия 4 1
|Черкасец Иван 2 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Ковалева Татьяна 1 1
|Гордеев Михаил 6 1
|Лямин Алексей 13 1
|Абраменко Тимофей 9 1
|Романов Роман 30 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Попов Сергей 135 1
|Шикинов Александр 21 1
|Нурутдинов Султан 5 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
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