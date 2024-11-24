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Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024. Аналитики провели сравнение технических характеристик, доступности и универсальности продуктов компаний, представленных на российском рынке.

Если малый и средний бизнес может коммуницировать в Telegram, WhatsApp и других общедоступных мессенджерах, то крупный бизнес, а уж тем более ведущие корпорации России для обсуждения внутренних вопросов этого позволить себе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании.

Аналитики Market.CNews готовят рейтинг корпоративных мессенджеров третий год подряд. Данный проект призван зафиксировать положение дел по состоянию на 2024 г., помочь заказчикам сориентироваться на рынке и выбрать решение для внутреннего пользования. Подробности — в обзоре по Корпоративным мессенджерам 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Общие вопросы.
  2. Функционал.
  3. Типы коммуникаций.
  4. Работа с файлами.
  5. Безопасность.
  6. Форматы поставки.
  7. Наличие федераций.
  8. Наличие приложений для различных ОС.
  9. Максимальное число поддерживаемых пользователей.
  10. Наличие тестового периода.
  11. Стоимость.

© tampatra@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика
Если малый и средний бизнес может коммуницировать в Telegram, WhatsApp и других общедоступных мессенджерах, то крупный бизнес для обсуждения внутренних вопросов этого позволить себе не может

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Третий год подряд лидером рейтинга Корпоративных мессенджеров признан eXpress от компании «Анлимитед Продакшен». Решение обладает широким функционалом, им пользуются крупные клиенты, поддерживается полноценный режим федерации. Тестовый период составляет 90 дней, уровень цен — низкий.

На втором месте — РОСЧАТ от компании «Информтехника и связь». Здесь также стоит отметить достаточно широкий функционал и наличие крупных клиентов. Тестовый период составляет 365 дней, уровень цен — низкий.

Таблица 1. Топ-5 Корпоративных мессенджеров 2024

Место Компания Мессенджер Сумма баллов
1 Анлимитед Продакшен eXpress 590
2 Информтехника и Связь РОСЧАТ 587
3 VideoMost VideoMost 584
4 Pyrus Pyrus 514
5 Битрикс24 Битрикс24 500

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг корпоративных мессенджеров. Структура баллов

Подробнее: Обзор Корпоративные мессенджеры 2024

Функционал
Универсальность
Стоимость
175
330
85
200
296
91
150
330
104
170
310
34
170
310
20
150
249
81

145
300
33

125
263
75
155
249
53
160
271
20

130
265
25
100
285
26
100
183
4
70
160
33

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «КМ» в теме письма.

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