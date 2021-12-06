Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams

Российская компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost с клиентскими приложениями для ПК (Windows, Mac, Linux, web) и мобильных телефонов (iOS, Android), сообщила CNews о выпуске нового релиза VideoMost 9.0, который сочетает удобство привычных мессенджеров и ВКС бизнес-уровня. Функционал доступен как из собственного приложения, так и из браузера с поддержкой WebRTC.

«На международном рынке VideoMost лицензируется в форме SDK, на базе которого зарубежные клиенты SPIRIT создают собственные видео сервисы. Поэтому VideoMost не участвует в квадрантах Gartner, это делают наши клиенты . Коммуникационные движки Spirit лицензировали такие мировые лидеры как Apple, Adobe, Samsung, Microsoft, Poly, Broadsoft (куплен Cisco), Avaya, Huawei, NEC, Oracle, AT&T, BT, Jio, Korea Telecom, Mavenir, Viber и другие, и благодаря им продуктами Spirit пользуется более одного миллиарда человек в 100 странах мира и более 50 операторов связи», – сказал Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT и VideoMost.

VideoMost 9.0 является первой полноценной и безопасной отечественной альтернативой MS Teams для российских государственных и корпоративных заказчиков. В новом релизе VideoMost 9.0 картинка стала еще четче благодаря использованию технологий искусственного интеллекта для автоматического улучшения качества видео и используемой полосы канала.

VideoMost 9.0 устанавливается в инфраструктуре организации и может работать автономно в закрытой сети организации без выхода в интернет. Вся информация находится под контролем заказчика — собственный ВКС сервер обрабатывает и хранит все данные внутри компании, а не в облаке, а централизованное администрирование обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Одновременно с интеграцией собственного мессенджера, который как отдельный мобильный продукт TeamSpirit был разработан Spirit пару лет назад, VideoMost 9.0 интегрирован с несколькими другими отечественными защищенными корпоративными мессенджерами.

В результате интеграции VideoMost 9.0 с мессенджером «РОСЧАТ» группы компаний «ИНФОРМТЕХНИКА» все защищенные корпоративные коммуникации объедены в едином приложении. Благодаря этому клиенты «ИНФОРМТЕХНИКА», среди которых Резиденции Президента РФ, Дом правительства, РДЖ, Росатом, ФТС, Министерство Финансов, МИД и др., могут использовать отечественное ПО для корпоративных коммуникаций и не зависеть от зарубежных вендоров, политических или экономических санкций.

VideoMost 9.0 также уже интегрирован с защищенным корпоративным мессенджером ViPNet Connect компании «Инфотекс». VipNet является лидером российского рынка в области защиты информации.

Еще одна интеграция — VideoMost 9.0 и корпоративный мессенджер Dialog Express, входящий в экосистему Сбербанка и рассчитанный на крупных корпоративных клиентов.

VideoMost 9.0 также уже интегрирован с системой автоматического протоколирования видеосовещаний от ЦРТ на основе распознавания речи и ИИ. Использование интеграции VideoMost и ЦРТ позволяет оптимизировать процесс документирования онлайн-встреч, кардинально сокращает время на подготовку протоколов совещаний и упрощает поиск необходимой информации для повторного просмотра и анализа.

Все для цифрового рабочего места в офисе и удаленно

Интерфейс мобильных приложений для iOS и Android в VideoMost 9.0 был полностью переработан и обновлен (см. cкрины ниже). Теперь это привычный для мессенджера список контактов, чатов, групп в сочетании с планировщиком конференций, списком предстоящих видеосовещаний, доступом истории прошедших мероприятий и т.д. Также упрощен процесс авторизации пользователя и добавлена возможность одновременного входа с нескольких устройств. При этом обеспечивается синхронизация истории переписки во всех чатах на всех платформах. Это обеспечивает непрерывный рабочий процесс благодаря доступу к чатам рабочих групп с историей всех обсуждений и переданными файлами с любого устройства из любой локации. Функционал мессенджера в VideoMost 9.0 это не только персональные и групповые чаты, но и возможность подключения внешних чат-ботов, которые интегрированы с платформами искусственного интеллекта.

Вместе с расширением функционала мессенджера в новом релизе, видеосвязь стала еще более удобной – все то, к чему привыкли пользователи VideoMost сохранено и улучшено:

•Большие ВКС

•Совместная работа с документами и файлами

Как цифровые технологии в промышленности дополняют бизнес Бизнес

•Электронная доска для рисования

•Опросы и голосования

•CDN трансляции

•Планирование, управление правами участников, модерация

•Интеграция с ВКС оборудованием (Poly, Cisco, Avaya, Huawei, Yealink и др.) по протоколам SIP/BFCP и H.323/H239

Сервер VideoMost работает на Linux и поддерживает все популярные версии, включая российские ОС Astra Linux, Alt Linux, РедОС и др. Клиентские приложения VideoMost так же работают на Linux.

В ходе тестирования была подтверждена совместимость и корректная работа VideoMost на отечественных процессорах Байкал-М.

VideoMost — единственный ВКС-сервер, интегрированный на ARM-процессор Kunpeng для серверов Huawei. Совместное решение с Huawei является наиболее экономически выгодным ВКС для on-premises систем, т.к. поддерживает до 6000 одновременных подключений (видео портов) на 1 сервере.

Одним из важных партнеров на рынке РФ является Ростелеком, который уже в течение семи лет предоставляет собственный SaaS и PaaS ВКС сервис на базе VideoMost для множества своих государственных и корпоративных клиентов.

О компании SPIRIT

Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира. Программные продукты SPIRIT лицензированы и/или стоят внутри популярных потребительских продуктов Apple, Adobe, ARM, AT&T, Avaya, Blizzard, BroadSoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG U+, Mavenir, Mitel, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, Reliance, Samsung, Skype, Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и более 250 других мировых технологических лидеров. Прямые клиенты SPIRIT сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.

VideoMost – программный ВКС сервер российской компании SPIRIT для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в мессенджере на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др для корпоративных клиентов. Клиенты продукта SPIRIT VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и частных организаций, включая банки, школы и ВУЗы, медучреждения и предприятия.