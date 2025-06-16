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Blizzard Entertainment

СОБЫТИЯ

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16.06.2025 Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Ограничения для игроков из России ввели все популярные площадки: Steam, Epic Games Store и Blizzard Battle.net. Теперь взаимодействие с каждой из них требует особого подхода. Об этом и поговорим в данной статье.Покупка игр в Steam Пополнение баланса Steam выполняется несколькими спос
05.08.2020 У разработчиков World of Warcraft и CoD бунт. Они экономят на еде, пока их гендиректор получает $40 млн в год

Blizzard держит в черном теле своих специалистов. Как написало агентство Bloomberg, некий сотрудник Blizzard Entertainment создал электронную таблицу и призвал всех коллег анонимно вносить в не
01.08.2016 «Яндекс.Деньги» начали продавать в России карты Blizzard

«Яндекс.Деньги» начали продавать в России карты пополнения счёта, которые выпускает компания Blizzard Entertainment. С их помощью можно оплачивать компьютерные игры, популярные у миллион
09.02.2016 25 легендарных лет Blizzard

Легендарной студии Blizzard, выпускающей исключительно хитовые игры, исполняется 25 лет. Компания была создана суровой калифорнийской зимой 1991 года под названием Silicon & Synapse. С этой вывеской разработчики

07.04.2015 Blizzard подняла цены в России

Компания Blizzard приняла решение повысить локальные российские цены на свои игры и услуги в многопользовательских проектах. В частности, игры серии Diablo будут стоить: Diablo II — i499 (+300). Diablo

15.03.2012 Дата выхода Diablo III

"1С-СофтКлаб" и компания Blizzard Entertainment объявляют, что релиз русскоязычной версии Diablo III — долгожданного п
01.03.2012 Сокращения в Blizzard Entertainment

Компания Blizzard Entertainment объявила о массовом сокращении в своих рядах. Согласно официальному пр
23.09.2011 Diablo III в нвчале 2012-го

ря на безукоризненное соблюдение заявленных сроков выпуска продукции за все время, сегодня компания Blizzard Entertainment сообщила о переносе Diablo III – долгожданного продолжения серии игр в
17.12.2010 Titan - новая MMO от Blizzard

Фрэнк Пирс (Frank Pearce), один из основателей и владельцев компании Blizzard Entertainment, в интервью сайту Destructoid предпочел более не отрицать очевидное и

23.11.2010 Подробности премьеры WoW: Cataclysm

й премьеры дополнения Cataclysm к самой популярной MMORPG всех времен World of Warcraft от компании Blizzard Entertainment и приглашает поклонников принять участие в праздничных мероприятиях, п
09.04.2010 StarCraft II: Wings of Liberty в России

Компания Blizzard Entertainment объявила, что полностью локализованная версия новой стратегии в реальн
26.03.2010 Дата проведения BlizzCon 2010

Компания Blizzard Entertainment огласила даты проведения пятой по счету ежегодной игровой конвенции Bl
11.12.2009 Угрозы климату вычислит самый мощный суперкомпьютер

мэр Гамбурга Оле фон Бойст (Ole von Beust) провели церемонию запуска самого мощного в мире суперкомпьютера, призванного решать проблему изменения климата. Половина ресурсов новой машины под названием Blizzard («Метель») отдана группам ученых из разных областей Германии, вторая половина поделена между сообществом ученых Max Planck Society, Гамбургским университетом, исследовательским центром
23.07.2009 Самые продаваемые игры июня в США

2 Double Deluxe (EA The Sims Studio, Electronic Arts) 4. World of Warcraft: Wrath of the Lich King (Blizzard Entertainment) 5. World of Warcraft Battle Chest (Blizzard Entertainment) 6.

29.05.2009 Blizzard расширяется

ремена мирового финансового кризиса, редко какой компании удается удерживаться на рынке, не сокращая коллектив. И уж тем более, сегодня мало кто решается на увеличение количества работников. Компания Blizzard в очередной раз показывает всем, что у нее всё очень даже неплохо, не смотря ни на что.Blizzard, с помощью компании IDA (Industrial Development Agency), планирует на 500 человек
27.11.2008 Blizzard устроил бесплатную раздачу Starcraft

Некоторые подписчики, имеющие учетную запись на сайте Blizzard.com, поделились с общественностью информацией, что получили возможность воспользоваться старыми, в том числе и пиратскими, ключами для получения полноценной версии игры Starcraft. Для

21.11.2008 Blizzard довольна премьерой Wrath of the Lich King

вать World of Warcraft", - сказал Майк Морхейм (Mike Morhaime), генеральный директор и соучредитель Blizzard Entertainment. "Wrath of the Lich King содержит лучший из когда-либо созданного нами
12.11.2008 Blizzard продолжает банить

Компания Blizzard, известная своим особо "нежным" отношениям к читерам всех калибров и мастей, объявила о закрытии около 350 тысяч аккаунтов на Battle.net. Карательным мерам подверглись 7700 нечестных и
30.10.2008 Blizzard едет на "ИгроМир"

Официальный сайт выставки "ИгроМир 2008" сообщает о том, что впервые в истории выставки в ней примет участие знаменитая компания Blizzard.На стенде Blizzard в малом зале павильона 57 вы сможете поиграть в бета-версию нового дополнения к World of Warcraft, Wrath of the Lich King, и принять участие в конкурсах. Не з
08.10.2008 BlizzСon стартует на этой неделе

что BlizzCon 2008 станет крупнейшим за всю историю», — пообещал Майк Морхейм (Mike Morhaime), глава Blizzard Entertainment. «Мы работаем, не покладая рук вместе с нашими партнерами, чтобы посет
03.10.2008 Blizzard выиграла суд

Студия Blizzard уже долгое время судится с компанией MDY Industries - а точнее, с ее главой и основателем Майклом Доннели, автором печально известного бота MMOGlider. Купив эту программу, игрок получа
11.09.2008 Warcraft IV - один из возможных следующих проектов Blizzard

Фрэнк Пирс (Frank Pearce), один из владельцев компании Blizzard, рассказал порталу VG247, что четвертая часть Warcraft вполне может стать следующим проектом для фирмы, при условии, если одна из команд будет заинтересована в ее разработке."Если кака
28.08.2008 Blizzard: "Мы ничего не имеем против консолей..."

что, в конечном итоге, WoW будет портирован на консоли подогревалась спекуляциями и домыслами различных СМИ еще с момента выхода игры на РС. И это несмотря на многочисленные заявления представителей Blizzard, категорично отрицающие такую возможность, и неизменному стремлению разработчиков к РС-эксклюзивности.Фрэнк Пирс (Frank Pearce), вице-президент по разработке и соучредитель Blizzard
08.08.2008 Арт-директор Diablo 3 покинул Blizzard

Компанию Blizzard покинул арт-директор проекта Diablo 3 Брайан Моррисро (Brian Morrisroe), автор того самого "нового стиля", который вызвал столько негодования у некоторых поклонников игры. Брайан решил
03.07.2008 MMORPG нового поколения от Blizzard

Вчера мы уже сообщали информацию с немецкого сайта OnlineWelten о новом неанонсированном проекте Blizzard. Работникам сайта Curse Gaming также удалось получить официальное подтверждение от Blizzard, что наряду со Starcraft 2, Diablo 3 и WoW командами, существует 4-е подразделение, к
02.07.2008 Неизвестный проект Blizzard

Как удалось выяснить порталу OnlineWelten в ходе Blizzard Worldwide Invitational, помимо StarCraft 2, World of Warcraft: Wrath of the Lich King и Diablo III, в секретных подвалах Blizzard кипит работа еще над одним, пока неанонсированн
27.06.2008 Электронный замок для World of Warcraft

Компания Blizzard представила новый способ для игроков обезопасить персонажей в World of Warcraft. Blizzard Authenticator — миниатюрное водонепроницаемое устройство, которое генерирует 6-значный

13.05.2008 Blizzard борется с нечестными гладиаторами

ейтинг. Но не все делают это честно. Многие команды по дружбе или за плату обмениваются друг с другом победами для быстрого достижения статуса Гладиатор. Эта проблема присутствует в WoW уже давно, но Blizzard, наконец, решила искоренить ее раз и навсегда. На фанатском сайте ArenaJunkies некто Sinther опубликовал письмо, которое прислала ему Blizzard вместе с 72-часовым баном. Причина
01.04.2008 WoW для консолей

Компания Blizzard анонсировала спин-офф своей знаменитой MMORPG World of Warcraft под названием Molten Core. Проект предназначен исключительно для консолей. Первоначально игра появится на Atari 2600, но
21.03.2008 Бывшие работники Blizzard делают новую MMORPG

ра (Michael Weingartner), который присоединился в качестве вице президента инженерного отдела. До этого Майкл занимал ту же должность в компании Oracle.Red 5 Studios была основана бывшими работниками Blizzard. Возглавляет ее Марк Керн (Mark Kern), который в свое время значительно повлиял на успех World of Warcraft. По его словам, новая компания уже практически укомплектована кадрами, и все

20.03.2008 Видеотур по зданию Blizzard

Работники популярного игрового сайта IGN подготовили интересный ролик, в котором можно увидеть самые интересные помещения внутри главного здания Blizzard. Зрителям показали круглосуточный спортзал, где работники поддерживают физическую форму, огромный кафетерий, но особое внимание уделено музею Blizzard. Это главная местная досто
18.02.2008 Blizzard введет турнирный сервер WoW

World of Warcraft завоевывает все большую популярность, как киберспортивная игра. Турниры с призами в районе $100 тыс. уже не редкость. Теперь Blizzard решила пойти дальше и создать специальный сервер для проведения соревнований между лучшими PvP-ерами мира. Там не нужно прокачивать персонажа с нуля, а можно сразу создать героя 70 уро
12.02.2008 Blizzard приглашает всех в Париж

Компания Blizzard объявила о том, что 4-й международный слет фанатов Blizzard Worldwide Invitational состоится в Париже, и пригласила с 28 по 29 июня всех любителей вселенных Warcraft, Diablo и S
05.02.2008 Blizzard победила голд фармеров в суде

На днях Blizzard Entertainment одержала победу в суде над компанией Peons4Hire, специализирующейся на
10.12.2007 Blizzard подтвердила разработку новой MMORPG

С того момента, как Blizzard объявила о наборе разработчиков MMORPG нового поколения, поклонники не устают строить догадки: то ли компания решила выпустить новую онлайновую игру, то ли просто расширяет команду Wor
10.12.2007 Blizzard анонсировала русскую версию World of Warcraft

Сегодня, 10 декабря, компания Blizzard Entertainment объявила о том, что World of Warcraft, знаменитая MMORPG с абонентской
10.12.2007 World of Warcraft теперь на русском

ПАРИЖ, Франция – компания Blizzard Entertainment, Inc. объявила о том, что World of Warcraft будет полностью переведена
03.12.2007 Самый большой издатель видеоигр: Activision Blizzard

Медиагигант Vivendi объявил об объединении крупнейших издательств Activision и Blizzard в одно издательство, которое называется Activision Blizzard.Новая компания станет крупнейшим издателем в игровой индустрией, сместив с этого поста Electronic Arts: она планирует
10.09.2007 Новая ММО от Blizzard? Будет ли?

тэзийной вселенной Warcraft, прошло уже достаточно много времени. Ошеломляющий успех, 9 миллионов подписчиков, толпы фанатов по всему миру. Но останется ли World of Warcraft первой и последней ММО от Blizzard? В любом случае, прогресс не стоит на месте. И уже сейчас WoW далеко не самая современная ММО, по крайней мере в технологическом плане. В недавнем интервью, о котором мы вам уже успели
08.05.2007 Большая европейская чистка Blizzard

Компания Blizzard Entertainment объявила об очередной крупномасштабной чистке во вселенной World of Wa

Публикаций - 343, упоминаний - 417

Blizzard Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft - Activision Blizzard 511 47
Microsoft Corporation 25775 39
EA - Electronic Arts 1317 26
Apple Inc 13156 25
AT&T Inc 1726 23
Huawei 4677 22
Adobe Systems 1597 21
Spirit DSP - Спирит Корп 482 21
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 20
Dialogic Corp 93 20
Oracle Corporation 7074 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 20
China Mobile 436 20
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 19
Samsung Electronics 11065 19
LG Electronics 3735 19
VideoMost - ВидеоМост 285 19
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 19
HTC Corporation 1512 19
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 19
LG Uplus - LG U+ 33 18
HP Inc. 5883 18
ZTE Corporation 800 18
TI - Texas Instruments Incorporated 848 17
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 17
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 17
Toshiba Corporation 2980 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 16
Mitel Corp - Mitel Networks 60 15
Sony 6739 14
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 13
Ростелеком 10948 12
Cisco Systems 5372 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
Google LLC 12690 11
Valve Software 254 9
Mavenir 17 8
Nvidia Corp 4002 7
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
eBay Inc 1640 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
SK Gaming 14 3
Альфа-Банк 1979 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Метрополис ТРК 60 2
Havas 10 2
Cendant 16 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Visa International 1993 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Walt Disney Company 647 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Совкомбанк Совесть 279 1
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Index Ventures 50 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
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Proskater 1 1
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General Catalyst 23 1
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Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
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Совет при президенте Российской Федерации 205 1
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U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
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W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
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Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 68
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 64
Blizzard - Battle.net 45 30
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 20
Rakuten Viber 665 17
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 15
Apple iOS 8583 15
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 14
Google Android 15244 13
Microsoft Windows 16882 13
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 13
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 10
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 8
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 8
Microsoft Windows XP 2431 8
EA The Sims - компьютерная игра 169 7
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 7
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Microsoft Windows 7 2007 6
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