Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы Ограничения для игроков из России ввели все популярные площадки: Steam, Epic Games Store и Blizzard Battle.net. Теперь взаимодействие с каждой из них требует особого подхода. Об этом и поговорим в данной статье.Покупка игр в Steam Пополнение баланса Steam выполняется несколькими спос

У разработчиков World of Warcraft и CoD бунт. Они экономят на еде, пока их гендиректор получает $40 млн в год Blizzard держит в черном теле своих специалистов. Как написало агентство Bloomberg, некий сотрудник Blizzard Entertainment создал электронную таблицу и призвал всех коллег анонимно вносить в не

«Яндекс.Деньги» начали продавать в России карты Blizzard «Яндекс.Деньги» начали продавать в России карты пополнения счёта, которые выпускает компания Blizzard Entertainment. С их помощью можно оплачивать компьютерные игры, популярные у миллион

25 легендарных лет Blizzard Легендарной студии Blizzard, выпускающей исключительно хитовые игры, исполняется 25 лет. Компания была создана суровой калифорнийской зимой 1991 года под названием Silicon & Synapse. С этой вывеской разработчики

Blizzard подняла цены в России Компания Blizzard приняла решение повысить локальные российские цены на свои игры и услуги в многопользовательских проектах. В частности, игры серии Diablo будут стоить: Diablo II — i499 (+300). Diablo

Дата выхода Diablo III "1С-СофтКлаб" и компания Blizzard Entertainment объявляют, что релиз русскоязычной версии Diablo III — долгожданного п

Сокращения в Blizzard Entertainment Компания Blizzard Entertainment объявила о массовом сокращении в своих рядах. Согласно официальному пр

Diablo III в нвчале 2012-го ря на безукоризненное соблюдение заявленных сроков выпуска продукции за все время, сегодня компания Blizzard Entertainment сообщила о переносе Diablo III – долгожданного продолжения серии игр в

Titan - новая MMO от Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce), один из основателей и владельцев компании Blizzard Entertainment, в интервью сайту Destructoid предпочел более не отрицать очевидное и

Подробности премьеры WoW: Cataclysm й премьеры дополнения Cataclysm к самой популярной MMORPG всех времен World of Warcraft от компании Blizzard Entertainment и приглашает поклонников принять участие в праздничных мероприятиях, п

StarCraft II: Wings of Liberty в России Компания Blizzard Entertainment объявила, что полностью локализованная версия новой стратегии в реальн

Дата проведения BlizzCon 2010 Компания Blizzard Entertainment огласила даты проведения пятой по счету ежегодной игровой конвенции Bl

Угрозы климату вычислит самый мощный суперкомпьютер мэр Гамбурга Оле фон Бойст (Ole von Beust) провели церемонию запуска самого мощного в мире суперкомпьютера, призванного решать проблему изменения климата. Половина ресурсов новой машины под названием Blizzard («Метель») отдана группам ученых из разных областей Германии, вторая половина поделена между сообществом ученых Max Planck Society, Гамбургским университетом, исследовательским центром

Самые продаваемые игры июня в США 2 Double Deluxe (EA The Sims Studio, Electronic Arts) 4. World of Warcraft: Wrath of the Lich King (Blizzard Entertainment) 5. World of Warcraft Battle Chest (Blizzard Entertainment) 6.

Blizzard расширяется ремена мирового финансового кризиса, редко какой компании удается удерживаться на рынке, не сокращая коллектив. И уж тем более, сегодня мало кто решается на увеличение количества работников. Компания Blizzard в очередной раз показывает всем, что у нее всё очень даже неплохо, не смотря ни на что.Blizzard, с помощью компании IDA (Industrial Development Agency), планирует на 500 человек

Blizzard устроил бесплатную раздачу Starcraft Некоторые подписчики, имеющие учетную запись на сайте Blizzard.com, поделились с общественностью информацией, что получили возможность воспользоваться старыми, в том числе и пиратскими, ключами для получения полноценной версии игры Starcraft. Для

Blizzard довольна премьерой Wrath of the Lich King вать World of Warcraft", - сказал Майк Морхейм (Mike Morhaime), генеральный директор и соучредитель Blizzard Entertainment. "Wrath of the Lich King содержит лучший из когда-либо созданного нами

Blizzard продолжает банить Компания Blizzard, известная своим особо "нежным" отношениям к читерам всех калибров и мастей, объявила о закрытии около 350 тысяч аккаунтов на Battle.net. Карательным мерам подверглись 7700 нечестных и

Blizzard едет на "ИгроМир" Официальный сайт выставки "ИгроМир 2008" сообщает о том, что впервые в истории выставки в ней примет участие знаменитая компания Blizzard.На стенде Blizzard в малом зале павильона 57 вы сможете поиграть в бета-версию нового дополнения к World of Warcraft, Wrath of the Lich King, и принять участие в конкурсах. Не з

BlizzСon стартует на этой неделе что BlizzCon 2008 станет крупнейшим за всю историю», — пообещал Майк Морхейм (Mike Morhaime), глава Blizzard Entertainment. «Мы работаем, не покладая рук вместе с нашими партнерами, чтобы посет

Blizzard выиграла суд Студия Blizzard уже долгое время судится с компанией MDY Industries - а точнее, с ее главой и основателем Майклом Доннели, автором печально известного бота MMOGlider. Купив эту программу, игрок получа

Warcraft IV - один из возможных следующих проектов Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce), один из владельцев компании Blizzard, рассказал порталу VG247, что четвертая часть Warcraft вполне может стать следующим проектом для фирмы, при условии, если одна из команд будет заинтересована в ее разработке."Если кака

Blizzard: "Мы ничего не имеем против консолей..." что, в конечном итоге, WoW будет портирован на консоли подогревалась спекуляциями и домыслами различных СМИ еще с момента выхода игры на РС. И это несмотря на многочисленные заявления представителей Blizzard, категорично отрицающие такую возможность, и неизменному стремлению разработчиков к РС-эксклюзивности.Фрэнк Пирс (Frank Pearce), вице-президент по разработке и соучредитель Blizzard

Арт-директор Diablo 3 покинул Blizzard Компанию Blizzard покинул арт-директор проекта Diablo 3 Брайан Моррисро (Brian Morrisroe), автор того самого "нового стиля", который вызвал столько негодования у некоторых поклонников игры. Брайан решил

MMORPG нового поколения от Blizzard Вчера мы уже сообщали информацию с немецкого сайта OnlineWelten о новом неанонсированном проекте Blizzard. Работникам сайта Curse Gaming также удалось получить официальное подтверждение от Blizzard, что наряду со Starcraft 2, Diablo 3 и WoW командами, существует 4-е подразделение, к

Неизвестный проект Blizzard Как удалось выяснить порталу OnlineWelten в ходе Blizzard Worldwide Invitational, помимо StarCraft 2, World of Warcraft: Wrath of the Lich King и Diablo III, в секретных подвалах Blizzard кипит работа еще над одним, пока неанонсированн

Электронный замок для World of Warcraft Компания Blizzard представила новый способ для игроков обезопасить персонажей в World of Warcraft. Blizzard Authenticator — миниатюрное водонепроницаемое устройство, которое генерирует 6-значный

Blizzard борется с нечестными гладиаторами ейтинг. Но не все делают это честно. Многие команды по дружбе или за плату обмениваются друг с другом победами для быстрого достижения статуса Гладиатор. Эта проблема присутствует в WoW уже давно, но Blizzard, наконец, решила искоренить ее раз и навсегда. На фанатском сайте ArenaJunkies некто Sinther опубликовал письмо, которое прислала ему Blizzard вместе с 72-часовым баном. Причина

WoW для консолей Компания Blizzard анонсировала спин-офф своей знаменитой MMORPG World of Warcraft под названием Molten Core. Проект предназначен исключительно для консолей. Первоначально игра появится на Atari 2600, но

Бывшие работники Blizzard делают новую MMORPG ра (Michael Weingartner), который присоединился в качестве вице президента инженерного отдела. До этого Майкл занимал ту же должность в компании Oracle.Red 5 Studios была основана бывшими работниками Blizzard. Возглавляет ее Марк Керн (Mark Kern), который в свое время значительно повлиял на успех World of Warcraft. По его словам, новая компания уже практически укомплектована кадрами, и все

Видеотур по зданию Blizzard Работники популярного игрового сайта IGN подготовили интересный ролик, в котором можно увидеть самые интересные помещения внутри главного здания Blizzard. Зрителям показали круглосуточный спортзал, где работники поддерживают физическую форму, огромный кафетерий, но особое внимание уделено музею Blizzard. Это главная местная досто

Blizzard введет турнирный сервер WoW World of Warcraft завоевывает все большую популярность, как киберспортивная игра. Турниры с призами в районе $100 тыс. уже не редкость. Теперь Blizzard решила пойти дальше и создать специальный сервер для проведения соревнований между лучшими PvP-ерами мира. Там не нужно прокачивать персонажа с нуля, а можно сразу создать героя 70 уро

Blizzard приглашает всех в Париж Компания Blizzard объявила о том, что 4-й международный слет фанатов Blizzard Worldwide Invitational состоится в Париже, и пригласила с 28 по 29 июня всех любителей вселенных Warcraft, Diablo и S

Blizzard победила голд фармеров в суде На днях Blizzard Entertainment одержала победу в суде над компанией Peons4Hire, специализирующейся на

Blizzard подтвердила разработку новой MMORPG С того момента, как Blizzard объявила о наборе разработчиков MMORPG нового поколения, поклонники не устают строить догадки: то ли компания решила выпустить новую онлайновую игру, то ли просто расширяет команду Wor

Blizzard анонсировала русскую версию World of Warcraft Сегодня, 10 декабря, компания Blizzard Entertainment объявила о том, что World of Warcraft, знаменитая MMORPG с абонентской

World of Warcraft теперь на русском ПАРИЖ, Франция – компания Blizzard Entertainment, Inc. объявила о том, что World of Warcraft будет полностью переведена

Самый большой издатель видеоигр: Activision Blizzard Медиагигант Vivendi объявил об объединении крупнейших издательств Activision и Blizzard в одно издательство, которое называется Activision Blizzard.Новая компания станет крупнейшим издателем в игровой индустрией, сместив с этого поста Electronic Arts: она планирует

Новая ММО от Blizzard? Будет ли? тэзийной вселенной Warcraft, прошло уже достаточно много времени. Ошеломляющий успех, 9 миллионов подписчиков, толпы фанатов по всему миру. Но останется ли World of Warcraft первой и последней ММО от Blizzard? В любом случае, прогресс не стоит на месте. И уже сейчас WoW далеко не самая современная ММО, по крайней мере в технологическом плане. В недавнем интервью, о котором мы вам уже успели