Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Blizzard Entertainment
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Публикаций - 212, упоминаний - 363
Blizzard Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
|FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|Reddit 198 1
|Bloomberg 785 1
|ZDnet 381 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757030, в очереди разбора - 660720.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757030, в очереди разбора - 660720.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru