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Blizzard Entertainment


14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
25.08.2021 «Мегафон» и Gfn.ru запускают совместную подписку 1
10.06.2021 «Мегафон» запускает новый сервис подписки на мобильные игры 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
22.01.2021 «Эльдорадо» начала продажу мерча с символами бренда 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 1
05.08.2020 У разработчиков World of Warcraft и CoD бунт. Они экономят на еде, пока их гендиректор получает $40 млн в год 8
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 2
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 2
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro 3
11.09.2019 DDoS-атака, «уложившая» «Википедию» по всему миру, была тестированием нового ботнета 2
16.05.2019 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen1 1
19.09.2018 «ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay 1
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
29.03.2018 «Кино Mail. Ru» определил самые популярные фильмы по видеоиграм в России 1
07.07.2017 VideoMost занял первое место по числу внедрений на российском рынке ВКC 1
07.06.2017 HP Inc. представила новинки OMEN by НР для киберспортсменов. Цены 1
20.12.2016 Российский дизайнер создал гигантского человекоподобного робота. Видео 1
05.10.2016 Spirit патентует технологию сверхсжатия информации под «закон Яровой» 1
08.09.2016 SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам 1
18.08.2016 Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image 1
15.08.2016 Импортозамещение на рынке ВКС — миф. Госзаказчики наращивают закупки западных решений 1
01.08.2016 «Яндекс.Деньги» начали продавать в России карты Blizzard 3
22.06.2016 МВД России начало использовать видеоконференцсвязь VideoMost 1
03.06.2016 Исследование: VideoMost стал наиболее эффективным отечественным ВКС-продуктом в России 1
18.03.2016 VideoMost вошел в Топ-10 мировых VoIP-лидеров 1
10.08.2015 Юрий Мильнер инвестировал в онлайн-войну 1
30.01.2015 Лучшие игры 2014 года для платформы iOS 5
28.11.2014 Потери мировой экономики от киберпреступлений выросли в 1,5 раза за 2013 г. 1
13.10.2014 «Ростелеком» решил создать «убийцу» Steam 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 2
27.12.2013 10 человек сели в тюрьму за кражу золота и вещей в World of Warcraft 1
25.09.2013 В фильме по мотивам легендарной игры Warcraft будут сниматься звезды Голливуда 3
24.09.2013 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013" 2
03.09.2013 Diablo III для PS3 и Xbox 360 в продаже 2
22.08.2013 Анонс дополнения Diablo III: Reaper of Souls 1
15.07.2013 Агент Mail.ru остался иностранным 1
12.07.2013 Предзаказ Diablo III для консолей 1
06.06.2013 Diablo III – теперь и на консолях 2
05.06.2013 StarCraft II. Функция "Призыв" 1

Публикаций - 212, упоминаний - 363

Blizzard Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 16
Samsung Electronics 5633 12
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 9
VideoMost - ВидеоМост 191 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
Apple Inc - Эппл Рус 7680 9
Reliance Communications - Rcom 39 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 8
EA - Electronic Arts 906 7
Cisco Systems 2037 4
Funcom 62 3
Nvidia Corp 2011 3
1С-СофтКлаб 1019 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 3
Google LLC 7128 2
BT Group - British Telecommunications 82 2
Rockstar Games 201 2
BioWare 162 2
EA DICE 147 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 2
PUBG Corporation 23 2
Cloudflare 50 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
Yandex - Яндекс 4099 2
Fortnite 47 2
Twitter 2204 2
AT&T Inc 551 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 2
Duo Security 7 1
Bethesda Softworks 201 1
ZTE Corporation 549 1
Mitel 30 1
Activision Blizzard 341 1
Lumen Technologies - CenturyLink 7 1
HP Inc. 2898 1
Бука - Buka 265 1
NameCheap 7 1
LG Uplus - LG U+ 24 1
META Publishing 3 1
KT Corporation - Korea Telecom 34 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
DST Global 165 1
Proskater 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
Flash 472 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 304 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 450 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 1
3G - Стандарт мобильной связи 3709 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
Apple iOS 5741 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 9
Google Android 10750 8
Microsoft Windows 10 6612 7
Microsoft Windows 7 1662 6
Blizzard Entertainment World of Warcraft 168 6
Cisco Webex 107 5
Nvidia GeForce GTX 2054 5
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 5
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 3
Apple macOS 922 3
Blizzard Entertainment Battle.net 21 3
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 3
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 2
Linux OS 4243 2
WhatsApp Messenger 654 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 2
Apple macOS X 900 2
Diablo 3 - Компьютерная игра (action) 13 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 2
Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 7 2
EA The Sims - компьютерная игра 89 2
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 2
VK - Mail.ru MyGames 25 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 2
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 2
OpenDNS 8 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Discord 32 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 50 1
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 25 1
Microsoft Skype 1462 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 84 1
Rakuten Viber 429 1
Nintendo Wii - игровая консоль 328 1
Кушнарев Андрей 12 2
Стародубов Виталий 9 2
Зайцев Михаил 145 1
Дворкович Аркадий 169 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Яровая Ирина 63 1
Озеров Виктор 26 1
Щепилов Александр 1 1
Беляков Алексей 14 1
Староверова Екатерина 1 1
Anderson Paul - Андерсон Пол 1 1
Lambert Christopher - Ламберт Кристофер 1 1
Jones Duncan Zowie Haywood - Джонс Дункан 1 1
Яцевский Алексей 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 8
Европа 3730 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Франция - Французская Республика 2112 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 5
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Украина 3347 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 2
Япония 2760 2
Индия - Республика 2161 2
Казахстан - Республика 2621 1
Сингапур - Республика 808 1
Ближний Восток 1468 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
США - Калифорния 969 1
Турция - Турецкая республика 950 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 1
Канада - Онтарио 18 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Антитеррор 62 1
Wikipedia - Википедия 274 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Reddit 198 1
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
comScore 224 1
NPD Group 80 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757030, в очереди разбора - 660720.
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