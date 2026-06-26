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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196789
ИКТ 15168
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Щепилов Александр

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Легендарный корабль «Алых парусов» появился на карте Blink 1
09.10.2024 «VK Клипы» рассказали о географии блогеров платформы по всему миру 1
19.09.2018 «ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Щепилов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4858 2
Sony 6718 1
EA - Electronic Arts 1317 1
PUBG Corporation 54 1
Blizzard Entertainment 343 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1144 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 192 1
Proskater 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60982 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3141 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 361 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18200 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 357 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3210 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4148 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 134 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
VK Клипы 68 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19365 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2335 1
Япония - Токио 1018 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1083 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
Индонезия - Джакарта 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 164468 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47259 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4445 1
Нидерланды - Амстердам 627 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5693 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 606 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453075, в очереди разбора - 727958.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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