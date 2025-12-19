Разделы

Overwatch Компьютерная игра "Шутер" от первого лица


19.12.2025 Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж 1
12.01.2023 Как создать свою киберспортивную команду и заработать на ней? 1
27.09.2022 «Ситилинк» стал ближе к гикам 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
22.01.2021 «Эльдорадо» начала продажу мерча с символами бренда 1
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
05.08.2020 У разработчиков World of Warcraft и CoD бунт. Они экономят на еде, пока их гендиректор получает $40 млн в год 1
05.08.2020 BUD Light установил в Москве «умные» билборды, реагирующие на погоду 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro 1
30.05.2019 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый школьник-геймер уделяет онлайн-играм все свободное время 1
19.09.2018 «ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay 1
28.09.2017 В Москве стратовали "ИгроМир" и Comic Con 1
24.01.2017 Nintendo Switch: первый взгляд на новую игровую консоль 1
06.10.2016 Российский киберспорт получил стадион 1
17.08.2016 Intel выпустила самые мощные процессоры в своей истории 1
01.08.2016 «Яндекс.Деньги» начали продавать в России карты Blizzard 1
15.04.2016 Стали известны новые подробности об игре Overwatch 1
05.12.2013 Need for Speed Rivals. Видео 1

Blizzard Entertainment 334 10
PUBG Corporation 49 7
Fortnite 89 6
МегаФон 9938 4
Loudplay - ЛП стрим 25 4
Nvidia Corp 3740 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 2
Intel Corporation 12547 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 2
Sony 6636 2
EA - Electronic Arts 1299 2
Nintendo 797 2
Epic Games 160 2
Microsoft Corporation 25254 2
Google LLC 12277 1
Doom Eternal 11 1
Microsoft - Activision Blizzard 489 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Бука - Buka Entertaiment 489 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 118 1
META Publishing 3 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 1
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 92 1
Piranha Bytes 52 1
Bandai Namco Entertainment 109 1
Roblox Corporation 76 1
Team Spirit - Team:Spirits 4 1
Amazon Inc - Amazon.com 3142 1
Huawei 4225 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 1
Acer Group - Acer Inc 2660 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
Valve Software 234 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
Yandex - Яндекс 8472 1
Dell EMC 5096 1
HP Inc. 5763 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 1
Walt Disney Company 638 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
Proskater 1 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
101Hotels.com 456 1
Киберия 2 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 489 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 108 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1379 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 29 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 22
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 4
Аксессуары 4135 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4194 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1071 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 696 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3716 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 298 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1034 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 146 1
Док-станция - Docking station 547 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Blizzard - World of Warcraft 360 8
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 79 7
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 164 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 7
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 157 6
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 370 6
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 332 5
Blizzard - Battle.net 40 4
МегаФон Игры - games.megafon.ru 6 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 291 4
Blizzard - Hearthstone 18 3
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 3
Lenovo Legion - серия ноутбуков 51 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 431 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 291 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Tom Clancy’s - Rainbow Six - компьютерная игра (шутер от первого лица) 23 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 2
VK - My.Games 77 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 189 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 89 2
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 9 1
EA Origin 190 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 260 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 38 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 50 1
Cyberpunk 2077 40 1
Adobe Lightroom 104 1
Enlisted - компьютерная игра 4 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 1
Red Dead Redemption - компьютерная игра 59 1
Nvidia Reflex Latency Analyzer 9 1
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 15 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 132 1
EA The Sims - компьютерная игра 167 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 57 1
Кушнарев Андрей 18 3
Стародубов Виталий 10 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 2
Быков Сергей 28 1
Щепилов Александр 2 1
Ларкина Анна 12 1
Магурян Василий 16 1
Большаков Василий 11 1
Чернов Денис 4 1
Лукьяненко Сергей 46 1
Kotick Bobby - Котик Бобби 20 1
Мокрицкий Сергей 1 1
Полонский Юрий 1 1
Durkin Dennis - Даркин Деннис 4 1
Тамиров Константин 1 1
Дунаев Павел 1 1
Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 6 1
Файзиев Джаник 3 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Носков Константин 239 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 6
Япония 13555 2
США - Калифорния 4776 2
Италия - Рим 206 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2964 1
Япония - Токио 1009 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Европа 24650 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 51 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
Игра престолов - телевизионный сериал 4 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Аренда 2584 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11414 1
Bloomberg 1420 1
ZDnet 662 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Forbes - Форбс 914 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 170 1
ИгроМир 119 2
Intel Developer Forum - IDF 278 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
