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«Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro

ПО Бизнес Телеком Техника
, Текст: Валерия Шмырова

«Билайн» запустил в России игровую облачную экосистему Beeline Gaming. Чтобы стать ее пользователем, нужно купить приставку и подписку. Пользователям будут доступны 2,5 тыс. игр Buka, My.Games и META Publishing. Со временем появится приложение, которое позволит играть в современные игры на маломощных компьютерах.

Экосистема «Билайна»

Сотовый оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил в России игровую облачную экосистему Beeline Gaming. Презентация продукта прошла на международной выставке интерактивных компьютерных развлечений «Игромир», которая проходит в Москве.

Экосистема включает в себя приставку и облачное решение, которые дают возможность играть в современные игры на максимальных настройках. Приставка будет стоить 9990 руб., подписка — 990 руб. в месяц. Приобрести их пользователи смогут позднее этой осенью. Для игры им понадобится подключить собственный монитор или телевизор. Владельцы приставки получат доступ к сервису «Билайн ТВ».

Вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса «Билайн» Джордж Хелд объяснил запуск экосистемы тем, что оператор активно разрабатывает и внедряет различные новые решения вне традиционного телеком-сегмента и видит большой потенциал роста игрового рынка в России. «Наше решение позволит расширить рынок, сделав гейминг более доступным», — отметил он.

Что получает подписчик

Подписчики Beeline Gaming смогут играть более чем в 2,5 тыс. игр, в том числе таких издателей как Buka (издатель серий игр «Петька и Василий Иванович», Syberia и Metro), My.Games (игровое подразделение Mail.Ru) и META Publishing. Также им будет открыт доступ к специальным предложениям партнеров и новостям сферы гейминга, которые будет поставлять интернет-портал DTF.

Кроме того, Beeline Gaming разрабатывает приложение, которое даст возможность с максимальными настройками запускать в облаке игры с компьютеров, системные требования которых устарели с точки зрения современного гейминга. Авторы проекта обещают, что приложение появится в ближайшее время и будет бесплатным при условии оплаты подписки. Работать приложение будет только с ОС Windows.

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«Билайн» запустил экосистему облачного гейминга

Также в Beeline Gaming войдет специальная игровая банковская карта с 10-процентным кэшбеком на покупки в экосистеме. Кроме того, карта предусматривает бонусы за оплату в кафе и ресторанах в размере 5% от суммы покупки. При совершении любых других покупок бонусы составят 1% суммы.

Другие игровые платформы

Это не единственная игровая платформа, запущенная в России в последнее время. В начале октября «Мегафон» запустил портал «Мегафон игры», где пользователи смогут покупать игры американского издателя Blizzard Entertainment — первого партнера проекта. Blizzard Entertainment наиболее известна такими играми как World of Warcraft, Overwatch, Diablo и Hearthstone.

Также на портале можно оплатить с мобильного счета доступ к сервису Battle.net, который принадлежит издателю. В будущем «Мегафон» собирается сделать бесплатным трафик для мобильных игр и сервисов Blizzard.

В сентябре МТС добавил на медиаплатформу Wasd.TV сервис для стриминга и гейминга в облаке. Разработчиком сервиса является российский стартап Loudplay. С помощью Wasd.TV можно проходить и стримить игры в облаке на устаревших компьютерах. Все данные обрабатываются в облаке на серверах с графическими картами Nvidia, на компьютер пользователя только транслируется видео.

Подписка дает пользователю право скачивать игры сервисов Steam, Battle.net, Origin, Epic Games и других. Сервис будет доступен пользователям ОС Windows 7 или выше, а также macOS. Минимальный тариф составит 60 руб. в час, условия пилотного проекта позволяют пройти первый час бесплатно.

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