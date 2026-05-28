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Metro AG Metro Cash&Carry Metro C&C Метро Кэш энд Керри Metro Group Logistics, MGL Метро Груп Логистикс, МГЛ
METRO – один из крупнейших транснациональных операторов оптовой торговли. Компания предлагает широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров и специализируется на удовлетворении потребностей сегмента HoReCa и независимых торговых организаций. METRO также поддерживает конкурентоспособность предпринимателей и владельцев собственного бизнеса с помощью цифровых решений, тем самым внося свой вклад в повышение социокультурного многообразия в розничной торговле и индустрии гостеприимства. По данным на 2022 год компания представлена в 30 странах с общим количеством сотрудников свыше 95 000 сотрудников по всему миру. Объем продаж METRO за 2020/2021 финансовый год составил приблизительно 24,8 млрд. евро.
В России METRO Cash&Carry управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. В России объем продаж за 2020/2021 финансовый год составил 2,4 млрд. евро. Численность сотрудников – около 11 000 человек.
СОБЫТИЯ
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|28.05.2026
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Metro обновила интернет-магазин: органический трафик вырос более чем в 2 раза
Компания Metro обновила платформу metro-cc.ru. Новый сайт, реализованный провайдером e-com & data-решений «Аэро», стал единой точкой входа в цифровую экосистему компании и объединил сценарии для
|17.03.2026
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Торговая сеть Metro выбрала Cloud.ru для работы c облачными и ИИ-сервисами
Cloud.ru стал облачным и ИИ-провайдером российского подразделения Metro, одной из крупнейших в мире сетей мелкооптовой торговли. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. Компания использует облачную инфраструктуру для работы ИТ-систем, а такж
|13.03.2026
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Metro запустила собственную платформу управления клиентским опытом Mpulse
Компания Metro объявила о завершении перехода на собственную цифровую платформу Mpulse, предназначенну
|27.11.2025
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Metro запустила собственную рекламную платформу
т рекламодателей на всех этапах размещения. Теперь любой бренд — от производителей товаров до банков и застройщиков — может размещать таргетированную рекламу для многомиллионной аудитории покупателей Metro. Об этом CNews сообщили представители Metro. Запускать продвижение можно в форматах медийной и товарной рекламы. Рекламодателям доступны плейсменты на веб-версии сайта и в мобильно
|17.10.2025
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Metro перевела 6000 сотрудников на виртуальный офис «Яндекс 360»
Компания Metro завершила переезд на сервисы «Яндекс 360» с зарубежной экосистемы. Более 6000 сотрудник
|28.04.2025
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Metro, «Яндекс Еда» и «Деливери» расширили зону доставки
Доставка из торговых центров Metro стала доступна большему числу москвичей и жителей области. Теперь заказать товары из магазинов сети можно во всех округах столицы, кроме Троицкого, и в 10 округах Московской области – в К
|03.04.2025
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Количество заказов через приложение Metro увеличилось на 19%
Количество посещений сайта и мобильного приложения Metro составило более 150 млн за 2024 г., а количество заказов выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом. Компания активно развивает digital-продукты и совершенствует сервисы, ориентир
|26.02.2025
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Metro управляет всеми видами доверенностей в системе Directum RX
Российский офис оператора оптовой торговли Metro организовал работу со всеми доверенностями в интеллектуальной системе Directum RX. Функциональность для управления МЧД на 95% реализована из коробки и сокращает трудозатраты на оформление
|16.07.2024
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Metro запустила проект по цифровизации документооборота
Компания Metro запустила проект по цифровизации документооборота, позволяющий оптимизировать процесс поставки товаров. Теперь весь пакет документов для В2В-клиентов доступен в один клик. Направление B2B
|15.02.2024
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«Ростелеком» на страже безопасности магазинов Metro Cash&Carry
«Ростелеком» внедрил в торговых центрах сети крупного оператора оптовой торговли Metro Cash&Carry интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая в непрерывном режиме работ
|22.12.2023
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Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX
Российский офис Metro выбрал для себя способ создания машиночитаемой доверенности в Directum RX через интеграцию с узлом блокчейн-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Dir
|17.05.2023
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Российский офис Metro проводит инвентаризации без бумаги с помощью Directum RX
Компания Metro полностью перевела регулярные инвентаризации 110 магазинов и складов в электронный формат на базе Directum RX, снизив временные затраты на оформление и согласование документов, а также ра
|10.04.2023
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Metro запустила мобильное приложение для бизнеса M|SHOP
ьных клиентов M|SHOP. Теперь бизнес-клиенты могут заказывать товары без привязки к рабочему месту с мобильных устройств, получая все документы за несколько минут. Об этом CNews сообщили представители Metro. M|SHOP - сервис онлайн-заказа и доставки товаров для профессиональных клиентов из сфер ресторанно-гостиничного бизнеса, мелкой розничной торговли, офисов и других предприятий. Сервис M|S
|15.02.2023
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Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы
Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубровка в Москве. Открытие даркстора позволит сократить время доставки
|19.12.2022
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METRO совместно с компанией Axenix автоматизировала управление расходами
Axenix (ex-Accenture в России) внедрила систему управления расходами в компании METRO, которая управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе России. Цели проекта заключались в том, чтобы обеспечить стопроцентную прозрачность процесса закупок услуг и материалов всеми департа
|19.12.2022
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«Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов
Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть Metro внедрили технологию «Виртуальные кассы», которая позволяет сборщикам проводить оплату собранных заказов без участия кассиров и без использования касс самообслуживания. К данной технологии
|16.11.2021
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Ритейлер Metro рекомендует своим контрагентам переходить на электронный документооборот от «Сберкорус»
Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть Metro реализовали возможность обмена электронными документами с клиентами. Теперь поставщики и контрагенты Metro могут бесплатно получать первичную документацию (УПД, УКД, Счет) в электр
|21.06.2021
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Metro появился на AliExpress Россия
AliExpress Россия, Metro и SaveTime запустили официальный магазин торговой сети через сервис «Есть!». Это специальный раздел в приложении AliExpress для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, де
|04.03.2021
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Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX
«Директум» сообщила о том, что российское представительство торговой сети METRO выбрало Directum RX для цифровизации договорных процессов. Более 1000 сотрудников уже оценили преимущества новой системы при согласовании документов и обработке входящих счетов на оплату.
|21.01.2021
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«Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite
Платформа импортного товара складского комплекса Metro Group Logistics в Ногинске заработала под управлением WMS-системы Logistics Vision Suit
|20.01.2021
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Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в Appgallery
Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в магазине приложений Appgallery для смартфонов Huawei. При
|26.11.2020
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«АНТ технолоджис» интегрировала WMS Logistics Vision Suite с системой маркировки обуви на распределительном центре Metro Group Logistics
й цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» на платформе распределительного центра Metro Group Logistics, работающей по системе кросс-докинга. Внедренное решение позволяет вест
|25.11.2020
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Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла
для того, чтобы не потерять клиентов. Евгений Мищенко, руководитель дивизиона электронной коммерции Metro C&C, рассказал, что в его компании решили не организовывать собственную службу доставки
|04.10.2019
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«Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro
— отметил он. Что получает подписчик Подписчики Beeline Gaming смогут играть более чем в 2,5 тыс. игр, в том числе таких издателей как Buka (издатель серий игр «Петька и Василий Иванович», Syberia и Metro), My.Games (игровое подразделение Mail.Ru) и META Publishing. Также им будет открыт доступ к специальным предложениям партнеров и новостям сферы гейминга, которые будет поставлять интерне
|07.12.2018
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METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров
Оператор розничной и мелкооптовой торговли METRO присоединился к созданию Национального каталога товаров. Компания и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соответствующее соглашение 6 декабря на конференции «Маркировк
|22.11.2018
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Решение «Крок» позволило вдвое сократить финансовые потери терминала Metro
«Крок» реализовал функцию трекинга на основе видеоаналитики для одного из логистических терминалов Metro Cash&Carry. Решение позволило отслеживать перемещение объектов и автоматически выстраив
|12.07.2017
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ВТБ24 запустил эквайринговое обслуживание в сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри»
ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри» в России. До конца года планируемый объем оборота по этому проекту соста
|20.04.2017
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«Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур»
С 17 февраля 2017 г. компания «Паулиг Рус», поставщик обжаренного кофе в России, выставляет сети «Метро Кэш энд Керри» электронные универсальные передаточные документы (УПД). Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Раньше «Паулиг Рус» осуществлял поставки в «Метро Кэш энд Керри
|20.03.2017
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Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами
Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью управляемое решение для городских (Metro) сетей. Как сообщили CNews в Brain4Net, решение сочетает в себе возможности открытых стандартов, запатентованных подходов к организации сетевой инфраструктуры, методов обработки сетевого
|23.09.2016
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Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept
пании, во время очного выступления, которое состоится 7-11 ноября в городе Балтимор, штат Вашингтон, США в рамках глобального форума MEF16, компания проведет демонстрацию решения для построения сетей metro-агрегации операторского класса на базе технологий SDN и NFV.По условиям MEF16 Proof of Concept Showcase, разработчики технологического решения совместно с сервис-провайдером должны будут
|10.03.2016
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«Новороссийский морской торговый порт» внедрил в основной и резервный ЦОД систему EMC VPLEX Metro
«Новороссийский морской торговый порт» — российский портовый оператор — объявил об успешном внедрении в свой основной и резервный ЦОД системы виртуализации EMC VPLEX Metro. Об этом говорится в заявлении EMC, поступившем в редакцию CNews. Круглосуточная (24х7) и высокоинтенсивная работа критически важных бизнес-приложений и сервисов порта подразумевает обесп
|24.12.2015
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«Метро Кэш энд Керри» повысит эффективность всех бизнес-процессов с «Билайн Бизнес»
Ком» («Билайн Бизнес») сообщила о том, что становится единым поставщиком услуг мобильной связи для «Метро Кэш энд Керри Россия» — крупнейшей международной компании мелкооптовой и розничной торг
|08.06.2015
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D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet
расширении линейки гигабитных коммутаторов моделями DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME, предназначенными для использования на уровне доступа в корпоративных сетях и операторских сетях Metro Ethernet. Коммутатор DGS-1210-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, консольным портом RJ-45, а также разъемом для подключения внешнего резервного источника
|24.03.2015
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Alcatel-Lucent расширила портфель оптических сетевых продуктов, предназначенных для транспортных METRO-сетей
х сетевых технологий, которые помогут сервис-провайдерам и крупным предприятиям удовлетворять растущие потребности, связанные с постоянным ростом спроса на широкополосный трафик на местных и зоновых (METRO) сетях, включая обеспечение взаимодействия между ЦОД. По мере того, как корпоративные и индивидуальные заказчики наращивают использование облачных сервисов для получения контента и работы
|20.02.2015
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Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor
Компания Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor, которая предоставляет операторам дополнительную гибкость для построения так называемых гетерогенных сетей или высокоэффективных многоплатформенных систем мобильного сверхшир
|16.04.2014
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Metro Cash & Carry об исследовании больших данных
народных компаний, все технологии отрабатываются в Германии нашим внутренним системным интегратором Metro Systems, который на все 29 стран разрабатывает политику автоматизации. При этом рассмат
|19.02.2014
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Интерфейс Metro в Windows 8: причины появления
Интерфейс Metro создан для пользователей, которые плохо умеют пользоваться компьютером или не умеют вовсе, рассказал в дискуссии на сайте Reddit Джейкоб Миллер (Jacob Miller), один из разработчиков польз
|07.11.2013
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Metro: Last Light для Linux
Студия 4А Games объявила о выходе версии шутера Metro: Last Light для ОС Linux. Игра является логическим продолжением "плохой" концовки первой части - улей "Тёмных" уничтожен, но история продолжается. В Metro: Last Light мы снова окаж
|28.08.2013
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Metro: Last Light для Mac и Linux
Студия 4А Games анонсировала версии шутера Metro: Last Light для операционных систем Mac и Linux. Версия для Mac станет доступна 10 сентября в App Store и Steam. Релиз Linux-версии состоится несколько позднее.Игра является логическим пр
|01.08.2013
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Александр Борисов - Эффективность нашего
прогноза в 2 раза выше нормы
числа торговых точек. Меняется направленность, глубина анализа, поэтому развиваются инструменты. В "МЕТРО Кэш энд Керри" это не сильно видно, поскольку российское подразделение бизнеса работает
Metro AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Антонов Александр 77 15
|Оберемок Андрей 17 15
|Чаркин Евгений 318 15
|Абакумов Евгений 231 15
|Сотин Денис 216 14
|Путятинский Сергей 120 14
|Платонов Михаил 42 14
|Емелин Александр 45 14
|Савцов Игорь 29 14
|Валчев Стоян 48 14
|Мищенко Евгений 15 14
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Клепиков Алексей 121 13
|Слышкин Василий 129 13
|Карпов Иван 79 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Нестеров Алексей 183 13
|Степченков Максим 65 13
|Сирота Юрий 67 13
|Сыкулев Андрей 85 13
|Соловьев Алексей 97 13
|Васильев Владислав 59 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Вахнин Павел 53 13
|Лебедев Антон 53 13
|Рубин Адар 47 13
|Шевченко Владимир 154 13
|Хасин Михаил 27 13
|Федечкин Сергей 20 13
|Смык Виталий 46 13
|Сарнацкий Владислав 17 13
|Бурилов Андрей 118 13
|Шадура Максим 17 13
|Портной Михаил 42 13
|Рыстенко Михаил 62 13
|Москальков Дмитрий 43 13
|Алтухов Дмитрий 47 13
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