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Metro AG Metro Cash&Carry Metro C&C Метро Кэш энд Керри Metro Group Logistics, MGL Метро Груп Логистикс, МГЛ

Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ

METRO – один из крупнейших транснациональных операторов оптовой торговли. Компания предлагает широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров и специализируется на удовлетворении потребностей сегмента HoReCa и независимых торговых организаций. METRO также поддерживает конкурентоспособность предпринимателей и владельцев собственного бизнеса с помощью цифровых решений, тем самым внося свой вклад в повышение социокультурного многообразия в розничной торговле и индустрии гостеприимства. По данным на 2022 год компания представлена в 30 странах с общим количеством сотрудников свыше 95 000  сотрудников по всему миру. Объем продаж METRO за 2020/2021 финансовый год составил приблизительно 24,8 млрд. евро. 

В России METRO Cash&Carry управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. В России объем продаж за 2020/2021 финансовый год составил 2,4 млрд. евро. Численность сотрудников – около 11 000 человек.

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28.05.2026 Metro обновила интернет-магазин: органический трафик вырос более чем в 2 раза

Компания Metro обновила платформу metro-cc.ru. Новый сайт, реализованный провайдером e-com & data-решений «Аэро», стал единой точкой входа в цифровую экосистему компании и объединил сценарии для

17.03.2026 Торговая сеть Metro выбрала Cloud.ru для работы c облачными и ИИ-сервисами

Cloud.ru стал облачным и ИИ-провайдером российского подразделения Metro, одной из крупнейших в мире сетей мелкооптовой торговли. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. Компания использует облачную инфраструктуру для работы ИТ-систем, а такж
13.03.2026 Metro запустила собственную платформу управления клиентским опытом Mpulse

Компания Metro объявила о завершении перехода на собственную цифровую платформу Mpulse, предназначенну
27.11.2025 Metro запустила собственную рекламную платформу

т рекламодателей на всех этапах размещения. Теперь любой бренд — от производителей товаров до банков и застройщиков — может размещать таргетированную рекламу для многомиллионной аудитории покупателей Metro. Об этом CNews сообщили представители Metro. Запускать продвижение можно в форматах медийной и товарной рекламы. Рекламодателям доступны плейсменты на веб-версии сайта и в мобильно
17.10.2025 Metro перевела 6000 сотрудников на виртуальный офис «Яндекс 360»

Компания Metro завершила переезд на сервисы «Яндекс 360» с зарубежной экосистемы. Более 6000 сотрудник
28.04.2025 Metro, «Яндекс Еда» и «Деливери» расширили зону доставки

Доставка из торговых центров Metro стала доступна большему числу москвичей и жителей области. Теперь заказать товары из магазинов сети можно во всех округах столицы, кроме Троицкого, и в 10 округах Московской области – в К
03.04.2025 Количество заказов через приложение Metro увеличилось на 19%

Количество посещений сайта и мобильного приложения Metro составило более 150 млн за 2024 г., а количество заказов выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом. Компания активно развивает digital-продукты и совершенствует сервисы, ориентир
26.02.2025 Metro управляет всеми видами доверенностей в системе Directum RX

Российский офис оператора оптовой торговли Metro организовал работу со всеми доверенностями в интеллектуальной системе Directum RX. Функциональность для управления МЧД на 95% реализована из коробки и сокращает трудозатраты на оформление
16.07.2024 Metro запустила проект по цифровизации документооборота

Компания Metro запустила проект по цифровизации документооборота, позволяющий оптимизировать процесс поставки товаров. Теперь весь пакет документов для В2В-клиентов доступен в один клик. Направление B2B
15.02.2024 «Ростелеком» на страже безопасности магазинов Metro Cash&Carry

«Ростелеком» внедрил в торговых центрах сети крупного оператора оптовой торговли Metro Cash&Carry интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая в непрерывном режиме работ
22.12.2023 Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX

Российский офис Metro выбрал для себя способ создания машиночитаемой доверенности в Directum RX через интеграцию с узлом блокчейн-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Dir
17.05.2023 Российский офис Metro проводит инвентаризации без бумаги с помощью Directum RX

Компания Metro полностью перевела регулярные инвентаризации 110 магазинов и складов в электронный формат на базе Directum RX, снизив временные затраты на оформление и согласование документов, а также ра
10.04.2023 Metro запустила мобильное приложение для бизнеса M|SHOP

ьных клиентов M|SHOP. Теперь бизнес-клиенты могут заказывать товары без привязки к рабочему месту с мобильных устройств, получая все документы за несколько минут. Об этом CNews сообщили представители Metro. M|SHOP - сервис онлайн-заказа и доставки товаров для профессиональных клиентов из сфер ресторанно-гостиничного бизнеса, мелкой розничной торговли, офисов и других предприятий. Сервис M|S
15.02.2023 Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы

Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубровка в Москве. Открытие даркстора позволит сократить время доставки
19.12.2022 METRO совместно с компанией Axenix автоматизировала управление расходами

Axenix (ex-Accenture в России) внедрила систему управления расходами в компании METRO, которая управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе России. Цели проекта заключались в том, чтобы обеспечить стопроцентную прозрачность процесса закупок услуг и материалов всеми департа
19.12.2022 «Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть Metro внедрили технологию «Виртуальные кассы», которая позволяет сборщикам проводить оплату собранных заказов без участия кассиров и без использования касс самообслуживания. К данной технологии
16.11.2021 Ритейлер Metro рекомендует своим контрагентам переходить на электронный документооборот от «Сберкорус»

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть Metro реализовали возможность обмена электронными документами с клиентами. Теперь поставщики и контрагенты Metro могут бесплатно получать первичную документацию (УПД, УКД, Счет) в электр
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия

AliExpress Россия, Metro и SaveTime запустили официальный магазин торговой сети через сервис «Есть!». Это специальный раздел в приложении AliExpress для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, де
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX

«Директум» сообщила о том, что российское представительство торговой сети METRO выбрало Directum RX для цифровизации договорных процессов. Более 1000 сотрудников уже оценили преимущества новой системы при согласовании документов и обработке входящих счетов на оплату.
21.01.2021 «Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite

Платформа импортного товара складского комплекса Metro Group Logistics в Ногинске заработала под управлением WMS-системы Logistics Vision Suit
20.01.2021 Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в Appgallery

Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в магазине приложений Appgallery для смартфонов Huawei. При
26.11.2020 «АНТ технолоджис» интегрировала WMS Logistics Vision Suite с системой маркировки обуви на распределительном центре Metro Group Logistics

й цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» на платформе распределительного центра Metro Group Logistics, работающей по системе кросс-докинга. Внедренное решение позволяет вест
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла

для того, чтобы не потерять клиентов. Евгений Мищенко, руководитель дивизиона электронной коммерции Metro C&C, рассказал, что в его компании решили не организовывать собственную службу доставки
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro

— отметил он. Что получает подписчик Подписчики Beeline Gaming смогут играть более чем в 2,5 тыс. игр, в том числе таких издателей как Buka (издатель серий игр «Петька и Василий Иванович», Syberia и Metro), My.Games (игровое подразделение Mail.Ru) и META Publishing. Также им будет открыт доступ к специальным предложениям партнеров и новостям сферы гейминга, которые будет поставлять интерне
07.12.2018 METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров

Оператор розничной и мелкооптовой торговли METRO присоединился к созданию Национального каталога товаров. Компания и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соответствующее соглашение 6 декабря на конференции «Маркировк
22.11.2018 Решение «Крок» позволило вдвое сократить финансовые потери терминала Metro

«Крок» реализовал функцию трекинга на основе видеоаналитики для одного из логистических терминалов Metro Cash&Carry. Решение позволило отслеживать перемещение объектов и автоматически выстраив
12.07.2017 ВТБ24 запустил эквайринговое обслуживание в сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри»

ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри» в России. До конца года планируемый объем оборота по этому проекту соста
20.04.2017 «Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур»

С 17 февраля 2017 г. компания «Паулиг Рус», поставщик обжаренного кофе в России, выставляет сети «Метро Кэш энд Керри» электронные универсальные передаточные документы (УПД). Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур». Раньше «Паулиг Рус» осуществлял поставки в «Метро Кэш энд Керри

20.03.2017 Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами

Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью управляемое решение для городских (Metro) сетей. Как сообщили CNews в Brain4Net, решение сочетает в себе возможности открытых стандартов, запатентованных подходов к организации сетевой инфраструктуры, методов обработки сетевого

23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept

пании, во время очного выступления, которое состоится 7-11 ноября в городе Балтимор, штат Вашингтон, США в рамках глобального форума MEF16, компания проведет демонстрацию решения для построения сетей metro-агрегации операторского класса на базе технологий SDN и NFV.По условиям MEF16 Proof of Concept Showcase, разработчики технологического решения совместно с сервис-провайдером должны будут

10.03.2016 «Новороссийский морской торговый порт» внедрил в основной и резервный ЦОД систему EMC VPLEX Metro

«Новороссийский морской торговый порт» — российский портовый оператор — объявил об успешном внедрении в свой основной и резервный ЦОД системы виртуализации EMC VPLEX Metro. Об этом говорится в заявлении EMC, поступившем в редакцию CNews. Круглосуточная (24х7) и высокоинтенсивная работа критически важных бизнес-приложений и сервисов порта подразумевает обесп
24.12.2015 «Метро Кэш энд Керри» повысит эффективность всех бизнес-процессов с «Билайн Бизнес»

Ком» («Билайн Бизнес») сообщила о том, что становится единым поставщиком услуг мобильной связи для «Метро Кэш энд Керри Россия» — крупнейшей международной компании мелкооптовой и розничной торг
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet

расширении линейки гигабитных коммутаторов моделями DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME, предназначенными для использования на уровне доступа в корпоративных сетях и операторских сетях Metro Ethernet. Коммутатор DGS-1210-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, консольным портом RJ-45, а также разъемом для подключения внешнего резервного источника

24.03.2015 Alcatel-Lucent расширила портфель оптических сетевых продуктов, предназначенных для транспортных METRO-сетей

х сетевых технологий, которые помогут сервис-провайдерам и крупным предприятиям удовлетворять растущие потребности, связанные с постоянным ростом спроса на широкополосный трафик на местных и зоновых (METRO) сетях, включая обеспечение взаимодействия между ЦОД. По мере того, как корпоративные и индивидуальные заказчики наращивают использование облачных сервисов для получения контента и работы
20.02.2015 Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor

Компания Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor, которая предоставляет операторам дополнительную гибкость для построения так называемых гетерогенных сетей или высокоэффективных многоплатформенных систем мобильного сверхшир
16.04.2014 Metro Cash & Carry об исследовании больших данных

народных компаний, все технологии отрабатываются в Германии нашим внутренним системным интегратором Metro Systems, который на все 29 стран разрабатывает политику автоматизации. При этом рассмат
19.02.2014 Интерфейс Metro в Windows 8: причины появления

Интерфейс Metro создан для пользователей, которые плохо умеют пользоваться компьютером или не умеют вовсе, рассказал в дискуссии на сайте Reddit Джейкоб Миллер (Jacob Miller), один из разработчиков польз
07.11.2013 Metro: Last Light для Linux

Студия 4А Games объявила о выходе версии шутера Metro: Last Light для ОС Linux. Игра является логическим продолжением "плохой" концовки первой части - улей "Тёмных" уничтожен, но история продолжается. В Metro: Last Light мы снова окаж
28.08.2013 Metro: Last Light для Mac и Linux

Студия 4А Games анонсировала версии шутера Metro: Last Light для операционных систем Mac и Linux. Версия для Mac станет доступна 10 сентября в App Store и Steam. Релиз Linux-версии состоится несколько позднее.Игра является логическим пр
01.08.2013 Александр Борисов - Эффективность нашего прогноза в 2 раза выше нормы

числа торговых точек. Меняется направленность, глубина анализа, поэтому развиваются инструменты. В "МЕТРО Кэш энд Керри" это не сильно видно, поскольку российское подразделение бизнеса работает

Публикаций - 514, упоминаний - 584

Metro AG и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25910 111
Intel Corporation 12897 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 47
9771 31
IBM - International Business Machines Corp 9722 30
Oracle Corporation 7124 28
4A Games 52 26
Dell EMC 5212 26
Apple Inc 13334 25
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 24
SAP SE 5635 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 24
МегаФон 11050 22
Nvidia Corp 4128 21
Yandex - Яндекс 9446 21
Ростелеком 11091 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 685 19
Google LLC 12843 18
Huawei 4738 18
Philips 2102 18
Samsung Electronics 11176 17
Oracle Siebel Systems 520 16
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 16
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 810 16
Verisign 362 15
Thawte 34 15
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 15
Крок - Croc 1972 15
Sony - Sony Group Corporation 6764 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 15
Ростелеком - Связьинвест 1719 14
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1528 14
Такском - Taxcom 256 14
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 13
Бука - Buka Entertaiment 493 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 334 13
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1377 13
Schneider Electric 615 13
Auchan Holding - Ашан Ритейл 355 76
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 52
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 49
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 49
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 31
РЖД - Российские железные дороги 2113 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 20
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 98 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 19
X5 Group - Перекрёсток 646 19
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 19
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 17
Газпром ПАО 1498 17
ГПБ - Газпромбанк 1300 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 17
Альфа-Банк 1997 17
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 105 16
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 96 16
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 621 16
Траско - Trasko 32 15
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 15
Ингосстрах СПАО 487 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 15
ВкусВилл - Избёнка 223 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 375 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 14
ВТБ - ВТБ24 671 14
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 267 14
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 14
Связной ГК 1406 14
МКБ - Московский кредитный банк 660 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 249 14
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 14
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 27
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COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
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НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
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Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 123
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 99
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 83
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 80
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4963 73
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 71
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 64
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 59
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 58
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 52
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 48
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3928 46
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5771 46
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 45
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6492 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 42
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2277 41
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18555 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 33
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 32
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 31
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 30
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 29
Microsoft Windows 17075 100
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 82
Google Android 15411 46
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 225 36
Microsoft Windows 7 2010 34
Apple iOS 8678 32
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 31
4A Games - Metro: Last Light 39 29
Microsoft Windows 2000 8675 22
Microsoft Office 4253 22
Intel x86 - архитектура процессора 2191 19
Microsoft Design Language - MDL - Microsoft Metro UI 47 18
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 17
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 15
Apple iPad 4029 15
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 14
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 341 14
Linux OS 11724 14
1С:ERP Управление предприятием 879 14
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 371 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 101 13
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1043 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2043 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 12
Microsoft Windows 10 1962 11
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 422 10
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4211 10
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 777 9
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 9
Microsoft Windows XP 2433 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3049 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 8
Apple - App Store 3158 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1377 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2582 7
Антонов Александр 77 15
Оберемок Андрей 17 15
Чаркин Евгений 318 15
Абакумов Евгений 231 15
Сотин Денис 216 14
Путятинский Сергей 120 14
Платонов Михаил 42 14
Емелин Александр 45 14
Савцов Игорь 29 14
Валчев Стоян 48 14
Мищенко Евгений 15 14
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Клепиков Алексей 121 13
Слышкин Василий 129 13
Карпов Иван 79 13
Семенихин Игорь 56 13
Нестеров Алексей 183 13
Степченков Максим 65 13
Сирота Юрий 67 13
Сыкулев Андрей 85 13
Соловьев Алексей 97 13
Васильев Владислав 59 13
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Генкина Екатерина 43 13
Вахнин Павел 53 13
Лебедев Антон 53 13
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Шевченко Владимир 154 13
Хасин Михаил 27 13
Федечкин Сергей 20 13
Смык Виталий 46 13
Сарнацкий Владислав 17 13
Бурилов Андрей 118 13
Шадура Максим 17 13
Портной Михаил 42 13
Рыстенко Михаил 62 13
Москальков Дмитрий 43 13
Алтухов Дмитрий 47 13
Россия - РФ - Российская федерация 169397 280
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 65
Европа 25059 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 51
Германия - Федеративная Республика 13321 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 30
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1687 28
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 371 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 23
Европа Восточная 3141 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 18
Украина 7982 16
Россия - СФО - Новосибирск 4969 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2562 14
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Франция - Французская Республика 8218 14
Казахстан - Республика 6154 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 11
Земля - планета Солнечной системы 10930 11
Азия - Азиатский регион 5969 11
Япония 13872 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2434 11
Украина - Киев 1163 10
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Беларусь - Белоруссия 6387 9
Израиль 2877 9
США - Нью-Йорк 3201 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3644 9
Великобритания - Лондон 2438 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1355 9
США - Калифорния - Лос-Анджелес 826 7
Швеция - Королевство 3802 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 1317 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1124 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3394 6
Великобритания - Банбери 6 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 200
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 108
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 43
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1731 28
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 20
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 1
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 80 1
CNews AWARDS - награда 579 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 15
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 13
CNews Баттл 69 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 5
CeBIT 614 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Metro Expo 6 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 34 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Связь-Экспокомм 276 2
День молодёжи - 27 июня 1120 2
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