BUD Light установил в Москве «умные» билборды, реагирующие на погоду

BUD Light Non Alcoholic, новый бренд на российском рынке, запустил креативную наружную рекламу в Москве, центральным героем которой стал рыцарь BUD Light Non Alcoholic, хорошо знакомый потребителям в США. В рамках кампании по всей Москве будут установлены интерактивные билборды с рыцарем BUD Light, который будет следить за погодой и подбадривать москвичей.

Интерактивные билборды синхронизированы с погодными платформами (например, «Яндекс.Погода»), с которых они по геолокации получают информацию о температуре, облачности и осадках. Благодаря этой технологии, изображение и веселые слоганы на них меняются в зависимости от погоды: в дождь рыцарь BUD Light встретит жителей столицы с зонтом, а в жару — с опахалом.

«Интерактивные билборды — это новый этап в рекламной кампании бренда, который призван познакомить аудиторию с его главным героем — рыцарем BUD Light Non Alcoholic. Light — это не просто характеристика вкуса, а целая философия, объединяющая тех, кто живет «на лайте» — легких на подъем и умеющих посмеяться над собой. Рыцарь BUD Light Non Alcoholic — это символ насыщенной жизни бренда, поэтому он всегда попадает в приключения, следить за которыми весело и интересно», — сказал Константин Тамиров, директор по маркетингу AB InBev Efes.

Разработкой и реализацией креативной идеи занималось агентство Saatchi & Saatchi. Юрий Полонский, исполнительный креативный директор Saatchi & Saatchi Russia, сказал: «Мы обожаем кампанию «Дили-Дили!». Смешная, смелая и сделана просто великолепно. Для нас честь быть причастными к её развитию, тем более, что нам удалось сделать гораздо больше, чем просто креативно адаптировать исходный материал».

В США, на своей родине, BUD Light является абсолютным лидером рынка и занимает долю около 28%. В России пивоваренная компания AB InBev Efes вывела BUD Light Non Alcoholic на российский рынок в апреле 2020 г. Бренд стал официальным спонсором киберспортивной команды «КБУ» — бывших профессиональных игроков, участников турниров по Dota 2, которые сейчас продолжают играть как любители. На глобальном уровне BUD Light поддерживает Национальную футбольную лигу США, киберспортивные турниры, чемпионаты по играм League of Legends, Overwatch и различные музыкальные фестивали.

Рыцарь BUD Light является главным персонажем бренда, который широко известен на родине в США. Большую популярность ему принесла серия скетчей-пародий на «Игру престолов», выпущенных в рамках кампании к Super Bowl — решающей игре Национальной футбольной лиги США.