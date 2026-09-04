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NFL National football league Национальная футбольная лига США Американская спортивная лига

NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.09.2026 Знаменитый клуб английской премьер-лиги отказался от ПО VMware и сэкономил 85% 1
27.07.2022 Телеком-гигант заплатит миллиарды долларов за убийство сотрудником старушки 1
15.11.2021 Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга 1
05.08.2020 BUD Light установил в Москве «умные» билборды, реагирующие на погоду 2
19.10.2018 Уволенному топ-менеджеру Microsoft грозят 20 лет тюрьмы за воровство и махинации 2
05.02.2014 Extreme Networks представила решение Purview для сетевого анализа данных о работе приложений 1
08.12.2011 R2-D2: Android Market - десять миллиардов загрузок и юбилейная распродажа приложений по десять центов 1
21.08.2009 Хоккеисты «Ак Барс» внедрили Axapta 1
03.04.2008 Madden NFL 09 не для PC 1
03.10.2007 «Доктор Веб» статистика вирусов за сентябрь 2007 г. 1
11.09.2007 «Штормовые черви» выбрали новую «мишень»: фанаты NFL 1
15.05.2007 США: Yahoo! — во главе апрельской десятки сайтов 1
14.05.2007 Суперкубок NFL в онлайне: на Fox Sports и MySpace 2
12.01.2007 20 самых продаваемых игровых тайтлов за историю 1
01.12.2006 NFL будет транслировать матчи для абонентов Verizon Communications 2
17.07.2006 EA готовит шесть игр для Nintendo Wii 1
15.12.2002 Lycos составил рейтинг самых востребованных слов 1
08.08.2002 DAM-системы: динамично развивающаяся отрасль корпоративного софтверного рынка 1
12.07.2001 NFL заработает в Сети $300 млн. 2
03.01.2001 На ТВ появилась реклама eBay 1
19.12.2000 PGA попросила Yahoo! не рекламировать азартные игры 1
15.12.2000 Yahoo! уберет рекламу азартных игр с футбольных страниц 1
09.10.2000 Репортажи с матчей NFL транслируются на Yahoo! 2
21.09.2000 eBay поделился планами своего развития 1
28.12.1999 FoxSports.com добавит к своим услугам интерактивную игру в футбол 1
09.12.1999 Национальная Футбольная Лига США подала в суд на веб-сайт за нарушение авторских прав 1
15.02.1999 Venator займется электронной коммерцией на сайте NFL 2
29.01.1999 NFL Properties и Cisco заключили контракт 2
02.12.1998 Think New разработает web-сайт для общения с игроками NFL 1

Публикаций - 29, упоминаний - 37

NFL и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3728 4
EA - Electronic Arts 1317 3
Google LLC 12747 2
Microsoft Corporation 25823 2
Comcast 231 1
Capcom 290 1
Silver Lake Partners - Altera 104 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 270 1
STG Partners - Avid Technology 40 1
Square Enix 215 1
NCsoft 104 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Midway 110 1
EA - Maxis 71 1
GM - Hughes - DirecTV 123 1
Meta Platforms 184 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Quark 23 1
HP Autonomy - Interwoven 33 1
NTN Communications Inc 1 1
Charter Communications 41 1
Broadcom - VMware 2619 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 737 1
Cisco Systems 5374 1
IBM - International Business Machines Corp 9710 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 613 1
БАРС Груп 581 1
HPE Aruba Networks 99 1
Sony 6749 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Adobe Systems 1601 1
Extreme Networks 110 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
Nintendo 825 1
AOL Inc - America Online 1883 1
eBay Inc 1642 2
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Meta Group 54 1
Buffalo Sabres - Хоккейный клуб 1 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
Pets.com 24 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 97 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Татнефть 244 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Ак Барс Банк 284 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Coca-Cola Company 261 1
Block - Square 203 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 127 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18426 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17051 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8709 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54330 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33689 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5406 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 838 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3606 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3213 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9676 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13543 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3332 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12991 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35385 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3412 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14346 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11883 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 846 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7761 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 1
Кибербезопасность - NAC - Network Access Control - Network Admission Control - устройства контроля доступа к сети 117 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4577 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 932 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 193 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1921 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 797 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6577 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1440 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 89 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23052 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10785 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26449 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5522 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10277 1
DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами 28 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7925 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 19 3
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 2
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 1
OpenNebula 44 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 1
Adobe Illustrator 136 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 59 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Apache OpenOffice Draw 30 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 1
Dropbox Paper 83 1
Autodesk SketchBook 18 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
NCSoft Lineage 104 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 1
NASA Constellation - NASA CxP - Космическая программа развития пилотируемой космонавтики в США 2004 по 2010 годы 4 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Lenovo Motorola Dragonball 40 1
Stellantis - Jeep Wrangler 6 1
Nintendo Donkey Kong 16 1
Square Enix - Final Fantasy 65 1
Google YouTube - Видеохостинг 3009 1
Apple iPad 4022 1
Google Android 15307 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 87 1
Microsoft Surface - Планшет 451 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3120 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Tran Jeff - Тран Джефф 1 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Вертоградов Владимир 29 1
Курникова Анна 27 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 131 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 10 1
Шакиров Рустем 1 1
Полонский Юрий 1 1
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 1
Shakespeare William - Шекспир Уильям 9 1
Kathman David - Кэтман Дэвид - Катман Дэвид 6 1
Moore Piter - Мур Питер 6 1
Anstis Bradley - Энстис Бредли 6 1
Goodell Roger - Гудл Роджер 1 1
Тамиров Константин 1 1
Moore Peter - Мур Питер 9 1
Berger Chuck - Бергер Чак 2 1
Holden Roy - Холден Рой 1 1
Mehra Rohit - Мехра Рохит 8 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54900 13
Россия - РФ - Российская федерация 167278 3
Япония 13825 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 2
Африка - Сахара - пустыня 93 1
Европа 25003 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 1
Земля - планета Солнечной системы 10889 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3479 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Канада 5087 1
Германия - Федеративная Республика 13256 1
Великобритания - Лондон 2434 1
США - Техас 1054 1
Великобритания - Ливерпуль 22 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 779 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6820 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8914 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5890 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8287 2
Спорт - Хоккей - Hockey 270 2
Спорт - Бейсбол - Baseball 49 2
Спорт - Баскетбол - Basketball 95 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5131 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 352 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1221 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 167 1
Игра престолов - телевизионный сериал 12 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6615 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3150 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58059 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11725 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16194 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4813 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10936 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1646 1
Английский язык 7048 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1377 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 346 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1723 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53779 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34015 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3048 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2200 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7624 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1802 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1378 1
Зоология - наука о животных 2900 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1740 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2026 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1330 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11408 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
The Register - The Register Hardware 1791 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
The Independent 33 1
News Corp - News Corporation 221 1
Computer Weekly 376 1
Washington Profile 142 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Yahoo! Sports 8 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
The Verge - Издание 620 1
Wikipedia - Википедия 654 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 318 1
IDC - International Data Corporation 4995 2
comScore 379 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Gartner - Meta Group 8 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2674 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1289 1
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