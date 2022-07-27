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Телеком-гигант заплатит миллиарды долларов за убийство сотрудником старушки

Вторую по размеру абонентской базы кабельную компанию в США Charter (Spectrum) обязали выплатить в общей сложности более $7,3 млрд по иску о преступной халатности. Телеком-гигант не обращал внимание на неадекватное поведение одного из своих сотрудников – техника из Техаса, и это обернулось трагедией. В свой выходной день он хладнокровно убил и ограбил пожилую женщину, которой накануне чинил телевидение.

Гигантский штраф

Американского телеком-гиганта Charter Communications обязали выплатить $7,3 млрд в качестве компенсации ущерба, нанесенного его сотрудником, который ограбил и убил пожилого клиента компании, пишет The Register.

Charter Communications – это крупная американская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, кабельного телевидения и фиксированной телефонной связи под брендом Spectrum. По состоянию на 2017 г. обслуживала 26 млн клиентов в 41 штате и была второй по численности абонентов в США среди поставщиков сервисов кабельного ТВ после Comcast.

Хладнокровное убийство

Жертвой техника кабельной компании Роя Холдена (Roy Holden Jr) стала 83-летняя Бетти Томас (Betty Thomas), абонент Spectrum. В декабре 2019 г. женщина обратилась в службу поддержки оператора по телефону с жалобой на работу телевидения у нее дома, в Ирвинге (штат Техас).

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Spectrum заплатит $7,3 млрд за проступок своего сотрудника

Компания отправила своего технического специалиста, чтобы тот устранил проблему. Им оказался Холден, который навестил клиентку дважды: в день обращения и на следующий за ним. Во время нежданного повторного визита на нем была униформа Spectrum, добирался до своей жертвы Холден на фургоне, принадлежавшем работодателю.

По словам представителей родственников потерпевшей стороны, в процессе устранения неисправности ТВ мужчина попытался тайком украсть банковские карты старушки из ее сумочки. Однако женщина это заметила, после чего техник напал на нее с ножом и нанес ей смертельное ранение. Прихватив с собой карточки, Холден отправился тратить награбленное.

Тело Бетти Томас обнаружили родственники, наведавшиеся к ней в дом после того, как та не явилась на семейное мероприятие вечером того же дня.

Отчаяние и цинизм

Рой Холден признал свою вину в 2021 г. и отправился в тюрьму, где проведет остаток жизни. Однако семейство Томас не удовлетворилось таким исходом и пошло дальше. Оно обратилось в суд с гражданским иском против Charter по обвинению в преступной халатности.

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Вне зависимости от исхода дела, Рой Холден на свободу, скорее всего, уже не выйдет

При рассмотрении дела выяснилось, что Холден неоднократно жаловался своему начальству на полное отсутствие у него денег после развода с супругой. Впоследствии оказалось, что он промышлял хищением кредитных карт и чеков у возрастных абонентов Spectrum. Корпорация в свою очередь закрывала глаза на воровские повадки своих техников и установщиков оборудования.

В ходе процесса также вскрылось, что Spectrum цинично удержала с Томас $58 за «услуги», оказанные Холденом. Более того, после смерти Бетти оператор продолжил ежемесячно начислять абонентскую плату за пользование телеком-сервисами.

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Центры обработки данных

В мягко говоря не лучшем свете выставляет компанию и другое обстоятельство: в день убийства Холден был не на смене, но тем не менее смог воспользоваться фирменным фургоном, который располагался на закрытой парковке Charter.

Странности поведения и безразличие

В вину оператору ставят и некачественно выстроенную процедуру отсеивания претендентов на роль специалистов, «работающих в поле». Если верить заявлениям адвокатов Томас, Холден врал рекрутерам Charter о своей прошлой карьере. Он не упомянул об увольнении с предыдущего места работы. Кадровики в свою очередь не удосужились проверить трудовой бэкграунд будущего сотрудника.

С не меньшим безразличием, вероятно, относилось к проблемам и душевному состоянию персонала и непосредственное начальство Холдена. Во время разбирательства прозвучало утверждение, что тот в бытность сотрудником Charter мог внезапно зарыдать прямо на работе. Не смутил менеджеров и тот факт, что техник страдал от бессонницы, ночевал в фургоне Spectrum, а в какой-то момент начал представляться бывшим игроком легендарной команды по американскому футболу «Далласские ковбои» (Dallas Cowboys), которая выступает в Национальной футбольной лиге (NFL).

Компенсация и апелляция

В июне 2022 г. Окружной суд Далласа назначил компенсацию в $357 млн в пользу родственников погибшей Бетти Томас; 90% от этой суммы должен оплатить Charter. На этой неделе компанию оштрафовали на дополнительные $7 млрд.

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Безопасность

Представители оператора заявили о намерении опротестовать оба судебных решения. В компании ответственность за случившееся полностью возлагают на Холдена, отмечая, что в момент совершения преступления тот не находился при исполнении служебных обязанностей, а компания не могла предвидеть развитие событий, приведшее к трагедии.

Не согласны в Charter и с заявлением о несовершенстве принятой в компании процедуры отсеивания кандидатов. По словам адвокатов, Холден прошел все необходимые проверки, которые не выявили у него криминального прошлого. Более того, ничто в поведении техника не указывало на его способность пойти на преступление. На счету Холдена в Spectrum более 1 тыс. вызовов и ни одной жалобы от клиентов.

Дмитрий Степанов

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