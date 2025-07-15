Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Comcast

Comcast

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.07.2025 Жителей глубинки так достал местный интернет-провайдер, что они запустили собственного

штат Мичиган, США), развернули собственную оптоволоконную сеть и запустили на ее основе полноценного интернет-провайдера, который теперь конкурирует с таким телеком-гигантом федерального масштаба как Comcast. Говоря о своих мотивах, ныне 25-летний Херман вспоминает, что вырос в многодетной семье, во времена, когда интернет уже плотно вошел в повседневную жизнь американцев. Ему и его многочи
20.05.2014 Comcast реализует дешевый роуминг данных в США

Сделка с Japan’s KDDI и Taiwan Mobile позволит клиентам этих компаний использовать точки беспроводной связи от Comcast, пока они путешествуют по США. Пользователи смогут сэкономить на плате за роуминг, сообщает представитель Comcast. Кабельная компания уверенно развивает свои WiFi сети. На прошло
13.02.2014 Comcast приобретает Time Warner Cable за $45 млрд

Крупнейшая американская кабельная корпорация Comcast намерена поглотить телекоммуникационную компанию Time Warner Cable, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times. Стоимость сделки составляет $45 млрд. Сделка, скорее всего, по
27.06.2011 Comcast установила маршрутизаторы Cisco для поддержки корпоративных Ethernet-услуг

Компания Comcast, американский поставщик развлекательных, информационных и коммуникационных продуктов и услуг, установила маршрутизаторы Cisco ASR 9000 в своей сети нового поколения, предоставляющей сов
04.12.2009 Comcast и GE создают нового крупного игрока индустрии развлечений

Компании Comcast и General Electric сообщили о подписании окончательного соглашения о создании объединенной компании, в которой 51% будет принадлежать Comcast, а 49% - GE. Управление объединенной
04.09.2008 Comcast запустил собственный онлайн-магазин видео

Крупный американский интернет-провайдер Comcast объявил о запуске собственного онлайн-магазина по продаже видеоконтента Fancast Store. На сервисе Fancast Store пользователи могут покупать или брать напрокат фильмы и телевизионные сер
06.08.2008 Comcast приобрел сервис рассылок DailyCandy

Крупный интернет-провайдер Comcast приобрел популярный в США сервис информационных рассылок DailyCandy. Финансовые условия сделки не раскрываются. По информации издания Silicon Alley Insider, за DailyCandy Comcast
30.06.2008 Comcast и Cisco продемонстрировали работающий интерфейс маршрутизации 100GE

Американский поставщик развлекательных, информационных и коммуникационных продуктов и услуг - корпорация Comcast объявила об успешном завершении испытаний технологии 100 Gigabit Ethernet (100GE) в существующей сетевой магистрали между городами Филадельфия (штат Пенсильвания) и Маклин (штат Вирджин
30.05.2008 Сайт провайдера Comcast взломали

Портал коммуникационного гиганта США Comcast был взломан в среду вечером, 28 мая. В итоге абоненты не могли получить доступ к их электронной почте в течение нескольких часов. Главная страница comcast.net была заменена приве
15.05.2008 Comcast покупает сервис Plaxo

Интернет-провайдер США Comcast купит социальный сервис Plaxo. Финансовые условия сделки не раскрываются. По словам представителей Comcast, этот стартап поможет компании создать различные социально-ориентирован
28.03.2008 Comcast не будет фильтровать трафик BitTorrent

Интернет-провайдер США Comcast пообещал прекратить фильтрацию трафика BitTorrent, а также обрабатывать все типы данных, передаваемых по Сети, на одинаковых условиях. Летом 2007 г. действия провайдера вызвали возмущен
26.03.2008 Comcast и Time Warner станут интернет-провайдерами

ием технологии WiMax, которая позволяет обеспечивать высокоскоростное соединение с интернетом. Ожидается, что новосозданным предприятием будут управлять компании Sprint Nextel и Clearwire. Инвестиции Comcast в этот проект составят $1 млрд., а Time Warner Cable добавит еще $500 млн. Представители Comcast и Time Warner Cable не давали официальных комментариев по поводу этой информации.
14.02.2008 Слух: Comcast купил Plaxo за $175 млн.

В Сети появилась информация о том, что компания Comcast, крупный американский провайдер интернет-свзяи, приобрела сервис Plaxo за $175 млн. Об этом сообщает издание Valleywag со ссылкой на надежный источник. Plaxo – это сервис, позволяющий х
11.01.2008 Федеральная комиссия связи США: Comcast будет проверен

Федеральная комиссия связи США (FCC) планирует разобраться в скандале, связанном с провайдером Comcast. Напомним, что возмущение общественности было вызвано тем, что компания Comcast фильтрует часть P2P-трафика. Например, передача данных через BitTorrent по каналам этого провайдер
10.01.2008 Comcast разработала технологию сверхбыстрого подключения к Сети

Компания Comcast на выставке CES в Лас-Вегасе представила новую технологию под названием DOCSIS 3.0, с помощью которой можно осуществить доступ к Сети со скоростью до 160 мегабит в секунду. Пользователе
15.11.2007 Comcast засудят за блокировку трафика P2P-сетей

На компанию Comcast, крупного американского провайдера интернет-связи, подан судебный иск. Джон Харт (Jon Hart), один из клиентов компании, заявляет, что Comcast обманывает своих пользователей, обещ
17.05.2007 Comcast отказался от Microsoft

Американский оператор кабельного телевидения Comcast отказался от приложения Microsoft, применявшегося в ТВ-приставках для просмотра программ телепередач. Причиной послужили жалобы пользователей, а также выбор нового, более подходящего пр
27.04.2007 Comcast ожидает дальнейшего роста прибыли

Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельных телекоммуникационных услуг Comcast в 1 квартале 2007 г. выросла на 80% — до $837 млн. против $466 млн. за аналогичный период минувшего года. Выручка компании увеличилась на 32% и составила $7,39 млрд. по сравнению с
17.04.2007 Comcast присоединится к News Corp. и NBC

совместному предприятию News Corp. и NBC Universal. Крупный оператор кабельных сетей будет выступать в качестве дистрибьютора и контент-провайдера, сообщил Reuters. Согласно неэксклюзивному договору, Comcast будет представлять полнометражные фильмы, телесериалы и другой контент, в частности, программы каналов E!, Style, G4, Versus и Golf.
21.03.2007 Comcast выбирает поискового гиганта

Оператор кабельного интернета США Comcast ищет партнёра среди поисковых гигантов для размещения его поискового движка и рекламы в поиске на своём сайте Comcast.net, привлекающем порядка 17 млн посетителей в месяц (по дан
01.02.2007 Чистая прибыль Comcast в 2006 г. выросла более чем в 2 раза

Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельных телекоммуникационных услуг Comcast в 2006 г. выросла более чем в 2 раза — до $2,53 млрд. по сравнению с $928 млн. за аналогичный период прошлого года. Выручка за отчетный период выросла на 18% — с $21,08 млрд. до $24,97

29.11.2006 Comcast вышел на мобильный рынок

Comcast стал первым оператором кабельного телевидения в США, бросившим вызов телекоммуникационным конкурентам на рынке сотовых телефонов, который представил свой сервис в двух городах. Comcast запустил в Бостоне и Портленде новый сервис после года тестовой эксплуатации. Подразделение кабельного телевидения компании Time Warner и Cox Communications должны запустить собственные
07.11.2006 Comcast будет показывать любительские видео с сайтов по ТВ

чают переход молодёжной аудитории от телеэкрана в интернет, они стараются не отставать от тех сервисов, которые выигрывают от тенденции больше всего – YouTube, Revver.com и других. Полтора года назад Comcast запустил сервис «Знакомство по запросу» (Dating on Demand), с которого можно отправлять видеоклипы для воспроизведения по системе «видео по запросу» (VoD). Инвестиционное подразделение,
28.09.2006 Выход из строя сервера Comcast нарушил работу Google

Выход из строя сервера доменных имен DNS компании Comcast стал причиной недоступности нескольких американских веб-сайтов, в том числе и Google. Сбой в работе сервера вызвал перебои в доступности к некоторым сайтам в течение нескольких часов, с
27.07.2006 Чистая прибыль Comcast в 1 полугодии 2006 г. выросла на 62%

Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельных телекоммуникационных услуг Comcast в 1 полугодии 2006 г. выросла на 62% — до $926 млн. по сравнению с $573 млн., полученными за аналогичный период годом ранее, сообщает РБК. Выручка Comcast за первые шесть ме
29.06.2006 Comcast будет хранить журналы посещений сайтов полгода

Американский оператор кабельного интернета Comcast пообещал законодателям хранить журналы посещений веб-сайтов до полугода для того, чтобы помочь правоохранительным органам в борьбе с детской порнографией. Об этом в Палате представителе
29.06.2006 Comcast купит небольшую мультимедийную компанию

Кабельный оператор Comcast заявил о планах расширить свой онлайн-видеосервис с помощью покупки небольшой мультимедийной компании. В Comcast не раскрыли, сколько они вложат в фирму под названием theplatform
28.06.2006 Comcast увеличит численность сотрудников

Ведущий американский кабельный оператор Comcast заявил о дополнительном найме 500 сотрудников на территории залива Сан-Франциско. Увеличение штата связано с ростом спроса на высокоскоростной интернет, телевизионные и телефонные серви
28.06.2006 Comcast будет хранить записи длительное время

Американский кабельный оператор Comcast заявил о том, что компания будет хранить записи веб-адресов более длительное время в связи с новой политикой. Вице-президент Comcast Герард Люис сказал в палате представителей, ч
02.06.2006 Comcast увеличит скорость широкополосного доступа

Компания Comcast, самый крупный провайдер в США, даст пользователям возможность бесплатно увеличить скорость передачи данных при загрузках. Как говорят в компании, пользователи в городе Нью Инглэнд уже

27.04.2006 Чистая прибыль Comcast в 1 квартале 2006 г. выросла более чем в 3 раза

Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельных телекоммуникационных услуг Comcast в 1 квартале 2005 г. увеличилась более чем в 3 раза — до $466 млн. по сравнению с показателем в $143 млн., полученным годом ранее, сообщает РБК. Выручка Comcast в 1 квартале
11.04.2006 Comcast и Sony запустят "ужасы по запросу"

Крупнейший оператор кабельных сетей США, Comcast, совместно с Sony откроет 31 октября, на праздник Хэллоуин, сервис доставки фильмов ужасов по запросу в своих сетях кабельного телевидения, интернета и беспроводной связи. Зрителям пред
09.11.2005 Comcast и DirecTV начнут продажу ТВ по запросу

Кабельный оператор Comcast и телеканал CBS, а также оператор спутникового ТВ  DirecTV и телеканал NBC договорились о продаже повторов программ по $0,99. Записи будут доступны через услугу «видео по запросу». NBC

13.10.2005 Google и Comcast хотят купить AOL

Google и Comcast ведут переговоры с владельцем America Online — Time Warner о приобретении доли интернет-портала AOL и создании общего подразделения, управляющего порталом, сообщает источник, близк
03.08.2005 Полугодовая прибыль Comcast выросла на 75%

Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельного телевидения Comcast в 1 полугодии 2005 г. увеличилась на 75% — до $573 млн. по сравнению с показателем $327 млн., полученным годом ранее, сообщает РБК. Выручка Comcast за минувшее полугодие сос
18.01.2005 Comcast увеличит скорость DSL на треть

Крупнейший кабельный интернет-провайдер США Comcast намерен в течение года увеличить скорость соединений в сетях DSL как минимум на треть. Более быстрый доступ в сеть Comcast без увеличения тарифов будет развернут в течение трех м
12.01.2005 Американские связисты переходят на IP-телефонию

Половина проводных телефонов в зоне действия американского оператора кабельных сетей Comcast будет переведена на интернет-телефонию к концу 2005 года, заявило руководство компании. Согласно планам Comcast, в регионах, где у компании есть фиксированные сети, к концу года

06.02.2003 Comcast завершила поглощение AT&T Broadband

В среду корпорация AT&T сообщила о завершении процедуры слияния ее подразделения широкополосной связи AT&T Broadband с компанией Comcast. Таким образом, в США образовалась крупнейшая компания широкополосного интернета и кабельной связи. Договор о слиянии был подписан 18 ноября 2002 года. За каждую обычную акцию продаваем
11.12.2002 Comcast потратит $2 млрд. на модернизацию кабельных сетей

Американскя телекоммуникационная компания Comcast Corp. планирует в течение ближайших двух лет потратить от $2 млрд. до $2,5 млрд. на модернизацию недавно приобретённых кабельных сетей компании AT&T Broadband. Это связано с намерением

20.11.2002 AT&T объявила о завершении продажи AT&T Broadband компании Comcast

На этой неделе корпорация AT&T сообщила о завершении процедур отделения подразделения широкополосной связи AT&T Broadband и продажи его компании Comcast. В результате слияния AT&T Broadband с Comcast образовалась одна из крупнейших в мире кабельных компаний стоимостью около $60 млрд. с учетом долга и акций. Новая Comcast и

Публикаций - 231, упоминаний - 231

Comcast и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T Inc 1726 85
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 40
Microsoft Corporation 25775 39
Google LLC 12690 36
AOL Inc - America Online 1883 33
Yahoo! 3726 32
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 30
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 25
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 21
Cox Communications 46 19
Cisco Systems 5372 16
Intel Corporation 12811 15
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Earthlink 156 9
GM - Hughes - DirecTV 123 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 42 7
Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions 42 7
Charter Communications 41 7
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 6
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 5
Apple Inc 13156 5
Sony 6739 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Vodafone Group 1412 5
Deutsche Telekom 954 5
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 5
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 4
AT&T South - BellSouth 234 4
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 4
Samsung Electronics 11065 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 3
Verizon - WorldCom 501 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 3
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Covad Communications Group 43 3
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 3
X Corp - Twitter 2938 3
Warner 540 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
Walt Disney Company 647 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 6
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Enron - Enrongate 122 3
RadioShack - Radio Shack 16 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Expedia Group 136 3
Honda Motor Company - HND 240 2
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 6 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Global Partners Securities 42 2
PartnerRe Asset Management 15 2
eBay Inc 1640 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
Intel Capital 148 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Providence Equity Partners 20 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Barnes & Noble 171 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 2
Демократическая политическая партия США 122 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
OSI - Open Source Initiative 80 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
OPA - Open Patent Alliance 2 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 70
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 63
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 31
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 15
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 9
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 9
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 8
Apple iPhone 6 4861 7
Myspace - социальная сеть 640 7
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Xperi TiVo 84 4
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 3
Google Android 15244 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Google Cloud Platform - GCP 383 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Google - Gmail 1021 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 23 3
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 2
Cisco Optics - Cisco Optical Network Management 2 2
Microsoft Windows Media Center 125 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Outlook 1506 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Apple iPod 1553 2
Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 2
Apple Mac mini - неттоп 207 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 2
Qtech QVC IPC - IP-камера 14 2
Google Video - Google Видео - видеосервис 68 2
Cisco Silicon One Q 4 2
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 18 5
Roberts Brian - Робертс Брайан 7 5
Mauch Jared - Мауч Джаред 4 3
Dorman David - Дорман Дэвид 7 3
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 2
Robbins Chuck - Роббинс Чак 12 2
Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 2
Semel Terry - Семел Терри 43 2
Gonzales Alberto - Гонзалес Альберто 9 2
Connors John - Коннорс Джон 26 2
Hesse Dan - Хессе Дэн 6 2
Nussbaum Jay - Нассбом Джей - Нассбаум Джей 3 2
Malone John - Малоун Джон 16 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Case Steve - Кейс Стив 41 2
Stevens Ted - Стивенс Тэд 6 2
Hughes John - Хьюз Джон 9 2
Malone John - Мэлон Джон 13 2
Noski Charles - Носки Чарльз 4 2
Born Günter - Борн Гюнтер 3 2
Soderberg Leif - Содерберг Лайф 2 2
Chaplin Jonathan - Чаплин Джонатан 2 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Moto Ray - Мото Рэй 2 2
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
Pai Ajit - Пай Аджит 9 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Масленников Игорь 36 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 144
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
США - Калифорния 4829 10
Япония 13807 9
Европа 24964 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
США - Нью-Йорк 3180 6
Ближний Восток 3154 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 6
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
США - Мичиган 274 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Америка - Американский регион 2206 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Испания - Королевство 3840 4
Аргентина - Аргентинская Республика 615 4
США - Мэриленд 299 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Китай - Тайвань 4245 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
США - Вирджиния - Виргиния 288 3
Африка Северная 262 3
США - Флорида - Майами 200 3
США - Вашингтон штат 128 2
США - Портленд 66 2
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 13
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Аренда 2687 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 4
Английский язык 7030 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 36
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 19
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 14
CNET Networks - CNET News 1643 12
News Corp - News Corporation 221 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 10
AP - Associated Press 2007 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
NBC News 188 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
NYT - The New York Times 1100 6
Ars Technica 450 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
FT - Financial Times 1296 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Mashable 372 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Silicon 494 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Faulkner Information Services 100 2
Liberty Media 71 2
ComputerWire 51 2
Times 661 2
NBC Universal Media - Telemundo 4 2
Wikipedia - Википедия 650 2
ZDnet 663 2
The Washington Post 350 2
TorrentFreak (TF) 159 2
Известия ИД 770 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
National Geographic 95 1
ComputerWorld 144 1
Internet Stock Report 994 6
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
ACG Research 8 2
Bear Stearns 79 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Synergy Research Group 48 1
Harris Interactive 81 1
comScore 379 1
TeleGeography Research 40 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Fortune Global 1000 51 1
PMA - Pacific Media Associates 7 1
Reuters Estimates 16 1
Nucleus Research 13 1
Fortune Global 500 295 1
ABI Research 236 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Silicon Valley Insiders 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще