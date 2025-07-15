Жителей глубинки так достал местный интернет-провайдер, что они запустили собственного штат Мичиган, США), развернули собственную оптоволоконную сеть и запустили на ее основе полноценного интернет-провайдера, который теперь конкурирует с таким телеком-гигантом федерального масштаба как Comcast. Говоря о своих мотивах, ныне 25-летний Херман вспоминает, что вырос в многодетной семье, во времена, когда интернет уже плотно вошел в повседневную жизнь американцев. Ему и его многочи

Comcast реализует дешевый роуминг данных в США Сделка с Japan’s KDDI и Taiwan Mobile позволит клиентам этих компаний использовать точки беспроводной связи от Comcast, пока они путешествуют по США. Пользователи смогут сэкономить на плате за роуминг, сообщает представитель Comcast. Кабельная компания уверенно развивает свои WiFi сети. На прошло

Comcast приобретает Time Warner Cable за $45 млрд Крупнейшая американская кабельная корпорация Comcast намерена поглотить телекоммуникационную компанию Time Warner Cable, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times. Стоимость сделки составляет $45 млрд. Сделка, скорее всего, по

Comcast установила маршрутизаторы Cisco для поддержки корпоративных Ethernet-услуг Компания Comcast, американский поставщик развлекательных, информационных и коммуникационных продуктов и услуг, установила маршрутизаторы Cisco ASR 9000 в своей сети нового поколения, предоставляющей сов

Comcast и GE создают нового крупного игрока индустрии развлечений Компании Comcast и General Electric сообщили о подписании окончательного соглашения о создании объединенной компании, в которой 51% будет принадлежать Comcast, а 49% - GE. Управление объединенной

Comcast запустил собственный онлайн-магазин видео Крупный американский интернет-провайдер Comcast объявил о запуске собственного онлайн-магазина по продаже видеоконтента Fancast Store. На сервисе Fancast Store пользователи могут покупать или брать напрокат фильмы и телевизионные сер

Comcast приобрел сервис рассылок DailyCandy Крупный интернет-провайдер Comcast приобрел популярный в США сервис информационных рассылок DailyCandy. Финансовые условия сделки не раскрываются. По информации издания Silicon Alley Insider, за DailyCandy Comcast

Comcast и Cisco продемонстрировали работающий интерфейс маршрутизации 100GE Американский поставщик развлекательных, информационных и коммуникационных продуктов и услуг - корпорация Comcast объявила об успешном завершении испытаний технологии 100 Gigabit Ethernet (100GE) в существующей сетевой магистрали между городами Филадельфия (штат Пенсильвания) и Маклин (штат Вирджин

Сайт провайдера Comcast взломали Портал коммуникационного гиганта США Comcast был взломан в среду вечером, 28 мая. В итоге абоненты не могли получить доступ к их электронной почте в течение нескольких часов. Главная страница comcast.net была заменена приве

Comcast покупает сервис Plaxo Интернет-провайдер США Comcast купит социальный сервис Plaxo. Финансовые условия сделки не раскрываются. По словам представителей Comcast, этот стартап поможет компании создать различные социально-ориентирован

Comcast не будет фильтровать трафик BitTorrent Интернет-провайдер США Comcast пообещал прекратить фильтрацию трафика BitTorrent, а также обрабатывать все типы данных, передаваемых по Сети, на одинаковых условиях. Летом 2007 г. действия провайдера вызвали возмущен

Comcast и Time Warner станут интернет-провайдерами ием технологии WiMax, которая позволяет обеспечивать высокоскоростное соединение с интернетом. Ожидается, что новосозданным предприятием будут управлять компании Sprint Nextel и Clearwire. Инвестиции Comcast в этот проект составят $1 млрд., а Time Warner Cable добавит еще $500 млн. Представители Comcast и Time Warner Cable не давали официальных комментариев по поводу этой информации.

Слух: Comcast купил Plaxo за $175 млн. В Сети появилась информация о том, что компания Comcast, крупный американский провайдер интернет-свзяи, приобрела сервис Plaxo за $175 млн. Об этом сообщает издание Valleywag со ссылкой на надежный источник. Plaxo – это сервис, позволяющий х

Федеральная комиссия связи США: Comcast будет проверен Федеральная комиссия связи США (FCC) планирует разобраться в скандале, связанном с провайдером Comcast. Напомним, что возмущение общественности было вызвано тем, что компания Comcast фильтрует часть P2P-трафика. Например, передача данных через BitTorrent по каналам этого провайдер

Comcast разработала технологию сверхбыстрого подключения к Сети Компания Comcast на выставке CES в Лас-Вегасе представила новую технологию под названием DOCSIS 3.0, с помощью которой можно осуществить доступ к Сети со скоростью до 160 мегабит в секунду. Пользователе

Comcast засудят за блокировку трафика P2P-сетей На компанию Comcast, крупного американского провайдера интернет-связи, подан судебный иск. Джон Харт (Jon Hart), один из клиентов компании, заявляет, что Comcast обманывает своих пользователей, обещ

Comcast отказался от Microsoft Американский оператор кабельного телевидения Comcast отказался от приложения Microsoft, применявшегося в ТВ-приставках для просмотра программ телепередач. Причиной послужили жалобы пользователей, а также выбор нового, более подходящего пр

Comcast ожидает дальнейшего роста прибыли Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельных телекоммуникационных услуг Comcast в 1 квартале 2007 г. выросла на 80% — до $837 млн. против $466 млн. за аналогичный период минувшего года. Выручка компании увеличилась на 32% и составила $7,39 млрд. по сравнению с

Comcast присоединится к News Corp. и NBC совместному предприятию News Corp. и NBC Universal. Крупный оператор кабельных сетей будет выступать в качестве дистрибьютора и контент-провайдера, сообщил Reuters. Согласно неэксклюзивному договору, Comcast будет представлять полнометражные фильмы, телесериалы и другой контент, в частности, программы каналов E!, Style, G4, Versus и Golf.

Comcast выбирает поискового гиганта Оператор кабельного интернета США Comcast ищет партнёра среди поисковых гигантов для размещения его поискового движка и рекламы в поиске на своём сайте Comcast.net, привлекающем порядка 17 млн посетителей в месяц (по дан

Чистая прибыль Comcast в 2006 г. выросла более чем в 2 раза Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельных телекоммуникационных услуг Comcast в 2006 г. выросла более чем в 2 раза — до $2,53 млрд. по сравнению с $928 млн. за аналогичный период прошлого года. Выручка за отчетный период выросла на 18% — с $21,08 млрд. до $24,97

Comcast вышел на мобильный рынок Comcast стал первым оператором кабельного телевидения в США, бросившим вызов телекоммуникационным конкурентам на рынке сотовых телефонов, который представил свой сервис в двух городах. Comcast запустил в Бостоне и Портленде новый сервис после года тестовой эксплуатации. Подразделение кабельного телевидения компании Time Warner и Cox Communications должны запустить собственные

Comcast будет показывать любительские видео с сайтов по ТВ чают переход молодёжной аудитории от телеэкрана в интернет, они стараются не отставать от тех сервисов, которые выигрывают от тенденции больше всего – YouTube, Revver.com и других. Полтора года назад Comcast запустил сервис «Знакомство по запросу» (Dating on Demand), с которого можно отправлять видеоклипы для воспроизведения по системе «видео по запросу» (VoD). Инвестиционное подразделение,

Выход из строя сервера Comcast нарушил работу Google Выход из строя сервера доменных имен DNS компании Comcast стал причиной недоступности нескольких американских веб-сайтов, в том числе и Google. Сбой в работе сервера вызвал перебои в доступности к некоторым сайтам в течение нескольких часов, с

Чистая прибыль Comcast в 1 полугодии 2006 г. выросла на 62% Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельных телекоммуникационных услуг Comcast в 1 полугодии 2006 г. выросла на 62% — до $926 млн. по сравнению с $573 млн., полученными за аналогичный период годом ранее, сообщает РБК. Выручка Comcast за первые шесть ме

Comcast будет хранить журналы посещений сайтов полгода Американский оператор кабельного интернета Comcast пообещал законодателям хранить журналы посещений веб-сайтов до полугода для того, чтобы помочь правоохранительным органам в борьбе с детской порнографией. Об этом в Палате представителе

Comcast купит небольшую мультимедийную компанию Кабельный оператор Comcast заявил о планах расширить свой онлайн-видеосервис с помощью покупки небольшой мультимедийной компании. В Comcast не раскрыли, сколько они вложат в фирму под названием theplatform

Comcast увеличит численность сотрудников Ведущий американский кабельный оператор Comcast заявил о дополнительном найме 500 сотрудников на территории залива Сан-Франциско. Увеличение штата связано с ростом спроса на высокоскоростной интернет, телевизионные и телефонные серви

Comcast будет хранить записи длительное время Американский кабельный оператор Comcast заявил о том, что компания будет хранить записи веб-адресов более длительное время в связи с новой политикой. Вице-президент Comcast Герард Люис сказал в палате представителей, ч

Comcast увеличит скорость широкополосного доступа Компания Comcast, самый крупный провайдер в США, даст пользователям возможность бесплатно увеличить скорость передачи данных при загрузках. Как говорят в компании, пользователи в городе Нью Инглэнд уже

Чистая прибыль Comcast в 1 квартале 2006 г. выросла более чем в 3 раза Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельных телекоммуникационных услуг Comcast в 1 квартале 2005 г. увеличилась более чем в 3 раза — до $466 млн. по сравнению с показателем в $143 млн., полученным годом ранее, сообщает РБК. Выручка Comcast в 1 квартале

Comcast и Sony запустят "ужасы по запросу" Крупнейший оператор кабельных сетей США, Comcast, совместно с Sony откроет 31 октября, на праздник Хэллоуин, сервис доставки фильмов ужасов по запросу в своих сетях кабельного телевидения, интернета и беспроводной связи. Зрителям пред

Comcast и DirecTV начнут продажу ТВ по запросу Кабельный оператор Comcast и телеканал CBS, а также оператор спутникового ТВ DirecTV и телеканал NBC договорились о продаже повторов программ по $0,99. Записи будут доступны через услугу «видео по запросу». NBC

Google и Comcast хотят купить AOL Google и Comcast ведут переговоры с владельцем America Online — Time Warner о приобретении доли интернет-портала AOL и создании общего подразделения, управляющего порталом, сообщает источник, близк

Полугодовая прибыль Comcast выросла на 75% Чистая прибыль крупнейшего американского оператора кабельного телевидения Comcast в 1 полугодии 2005 г. увеличилась на 75% — до $573 млн. по сравнению с показателем $327 млн., полученным годом ранее, сообщает РБК. Выручка Comcast за минувшее полугодие сос

Comcast увеличит скорость DSL на треть Крупнейший кабельный интернет-провайдер США Comcast намерен в течение года увеличить скорость соединений в сетях DSL как минимум на треть. Более быстрый доступ в сеть Comcast без увеличения тарифов будет развернут в течение трех м

Американские связисты переходят на IP-телефонию Половина проводных телефонов в зоне действия американского оператора кабельных сетей Comcast будет переведена на интернет-телефонию к концу 2005 года, заявило руководство компании. Согласно планам Comcast, в регионах, где у компании есть фиксированные сети, к концу года

Comcast завершила поглощение AT&T Broadband В среду корпорация AT&T сообщила о завершении процедуры слияния ее подразделения широкополосной связи AT&T Broadband с компанией Comcast. Таким образом, в США образовалась крупнейшая компания широкополосного интернета и кабельной связи. Договор о слиянии был подписан 18 ноября 2002 года. За каждую обычную акцию продаваем

Comcast потратит $2 млрд. на модернизацию кабельных сетей Американскя телекоммуникационная компания Comcast Corp. планирует в течение ближайших двух лет потратить от $2 млрд. до $2,5 млрд. на модернизацию недавно приобретённых кабельных сетей компании AT&T Broadband. Это связано с намерением