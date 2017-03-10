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Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ


10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»

С 15 марта 2017 г. телеканал «MTV Россия» будет доступен абонентам «Акадо Телеком» в базовом цифровом пакете. Медиахолдинг

22.07.2016 «НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет

Channel, детских телеканалов Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr., а также музыкальных телеканалов MTV, MTV Dance, MTV Rocks, MTV Live HD, MTV Hits, VH1 European и 
23.07.2015 Viber и MTV запускают совместный проект

Телеканал MTV и мессенджер Viber, позволяющий общаться при помощи голосовой и видеосвязи, в рамках фест
07.12.2012 MTV больше не будет вещать на русском

а» не будет продлевать контракт с медиакорпорацией Viacom на использование бренда и контента канала MTV. Срок этого контракта истекает в мае 2013 г. Таким образом, с 1 июня 2013 г. MTV R
20.04.2009 Технологии Cisco помогут MTV Networks сократить расходы

Компания MTV Networks (MTVN) при поддержке Cisco решила установить более масштабную и эффективную плат
15.12.2008 MTV защитил ИТ-инфраструктуру с помощью Eset NOD32

Компания Eset сообщила о том, музыкальный телеканал MTV Россия выбрал антивирусное решение Eset NOD32 для защиты серверов и рабочих станций от ви
31.10.2008 MTV запустила видеосервис с бесплатными клипами

Компания MTV вчера, 30 октября, объявила о запуске своего нового видеосервиса. На сайте MTVMusic.com п
23.09.2008 MTV Networks купила компанию Social Project

здания социальных сетей Flux. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Ранее MTV Networks была миноритарным акционером Social Platform. Платформа Flux используется на мно
25.04.2008 GTA 4 в эфире MTV

В преддверии выхода долгожданной GTA 4 канал MTV Россия покажет специальный выпуск «Виртуалити», полностью посвященный культовой игре! Чег
11.03.2008 Сотрудники MTV стали жертвами хакеров

Французский медиахолдинг Viacom сообщил, что хакеры проникли в сеть компании MTV Networks, и украли конфиденциальные данные работников телеканала. Были похищены имена, да
19.02.2008 MTV Networks приобрела сеть сайтов Babunga

Компания MTV Networks, принадлежащая Viacom, вчера, 18 февраля, объявила о приобретении Babunga, сети

29.10.2007 MTV Networks позволит искать в Сети тексты песен

Сегодня, 29 октября, компания MTV Networks объявила о заключении соглашения с Gracenote, согласно которому пользователи сай
20.09.2007 MTV запускает новую социальную сеть Think

Компания MTV, принадлежащая Viacom, объявила о запуске новой социальной сети под названием Think.MT
14.09.2007 MTV Networks запустит конкурента Facebook?

В Сети появилась информация о том, что MTV Networks, принадлежащая компании Viacom, планирует запустить собственную социальную сеть,
21.08.2007 MTV и RealNetworks объединились против iTunes

Компания MTV Networks, принадлежащая Viacom, и RealNetworks, разработчик популярного плеера RealPlayer
17.08.2007 MTV инвестирует в игры

считана на два ближайших года и на глобальный охват.Пожалуй, главной студией игрового подразделения MTV является Spearheaded, продажи которой за первое полугодие 2007 года выросли на 20% вслед

25.05.2007 Австралия: MTV создает новый общественный портал

она или компьютера. Новый сервис основывается на голландском The Music Factory, который был запущен MTV в 2002 году, сообщает ААР. «На TMF будут транслироваться видеоклипы, помещенные туда друг
30.04.2007 "Офицеры" на MTV

Сегодня, 27 апреля в 18:30, в программе "Икона Видеоигр" на телеканале MTV будет рассказано о создании стратегии в реальном времени "Офицеры" от компании GFI. Повторы программы будут показаны 28 апреля в 12:30 и 30 апреля в 14:30.Напомним, что "Офицеры" - это полн
20.03.2007 MTV вставила некоторые телепрограммы на сайт Daily Rage

Музыкальный телеканал MTV Networks встроил элементы некоторых своих телепрограмм в собственный игровой сайт Daily R
22.01.2007 IMHO VI заключил эксклюзивный контракт с MTV.ru

Агентство IMHO VI и телекомпания «MTV: Музыкальное телевидение» заключили контракт, согласно которому IMHO VI в 2007 году будет
07.09.2006 Ericsson поставит решение IPX для MTV

ллинга мобильного контента, приобретаемого зрителями канала в странах Балтийского региона, и отправки коротких сообщений. Внедрение решения IPX связано с запуском новых вещательных станций в регионе. MTV применит решение IPX от Ericsson для оплаты таких развлекательных услуг и контента, как Matchmaker. Этот сервис компания MTV предлагает зрителям своего популярного музыкального канал
09.08.2006 Google предложит видео MTV с рекламой

Google договорился с MTV Networks, принадлежащей Viacom, об использовании ее видеопрограмм для доставки рекламы. Т
04.07.2006 MTV расширила ассортимент видео в iTunes

Музыкальная телесеть MTV Networks объявила о расширении ассортимента своих телепрограмм в онлайновом магазине iTun
30.06.2006 MTV начала продажу телепрограмм через iTunes

Музыкальная телесеть MTV Networks, принадлежащая Viacom, в четверг начала продажу своих телепрограмм через онлайно
16.05.2006 MTV откроет продажу музыки и видео в интернете

сервис представит потоковое видео, а позднее в этом году — видеоролики для загрузки. Президент MTV Networks Music Group Ван Тоффлер (Van Toffler) сказал, что компания начала записывать для
15.12.2005 MTV Networks будет поставлять видеоклипы для Amp'd Mobile

я беспроводной услуги, которую Amp'd Mobile планирует запустить на этой неделе. По некоторым данным MTV, которая также войдет в состав директоров Amp'd', инвестирует в предприятие $50 млн. В св
15.12.2005 Microsoft встроит MTV в Windows Media Player

Филиал Sumner Redstone, Viacom, владелец музыкальной сети MTV, договорился с Microsoft о совместной разработке нового музыкального сервиса URGE, который появится на рынке в 2006 году и будет встроен в новую версию Microsoft Windows Media Player. Ассор
25.02.2005 MTV - он и в Африке MTV

Музыкальный телеканал MTV открыл региональное африканское отделение с офисом в городе Йоханнесбург, ЮАР. Миссией канала, утверждают представители комании, станет поиск и раскрытие музыкальных талантов на «черном кон
15.12.2004 PlayFon совершил революцию на рынке мобильного контента

своих сервисов на территории Великобритании, стартующий рекламной кампанией на телеканалах MTV UK, MTV HITS, MTV-BASE и MTV-DANCE. В ближайших планах компании выход на рынки других стран Европ
04.11.2003 Apple получит конкурента в лице MTV

Компания MTV Networks собирается запустить службу платного скачивания музыки и составить конкуренцию A
04.09.2003 Motorola и MTV запускают в России специальный проект

На российском MTV запущен новый проект, созданный в сотрудничестве с американским производителем средств св
02.06.2003 Компьютерный монстр получил награду MTV

а, и Горлум победили в тех категориях, где им противостояли живые актеры, победу в новой для премии MTV в области кино номинации – «лучшего виртуального персонажа» - одержал Горлум. Им также пр
30.05.2003 MTV осваивает мобильные телефоны

Услуги будут работать в GSM-сети крупной телекоммуникационной компании Telia Mobile. Чтобы получить доступ к контенту MTV, нужно будет покупать специальные карточки, кроме того, компания намерена активно продвигать сервисы на базе SIM-карт. Канал MTV рассчитывает на то, что его новым сервисом заинтересу
12.03.2003 MTV и Motorola работают и отдыхают вместе

Американский производитель телекоммуникационного оборудования Motorola и медиа-компания MTV International заключили на выставке CeBIT крупнейшее в своей истории соглашение о создани
20.02.2003 "MTV Россия" внедряет Microsoft Business Solutions–Axapta

На телеканале ”MTV Россия” начаты работы по настройке и оптимизации системы Microsoft Business Solutions–Axa
07.10.2002 MTV снимет фильм об истории Napster

еканал NTV подписал контракт с создателем Р2Р-сети Napster Шоном Фэннингом (Sean Fanning) о съемках фильма об истории всех взлетов и падений пионера файлообменных сетей. Как объяснила пресс-секретарь MTV, фильм будет рассказывать о личной судьбе Фэннинга, о том, как скромный студент колледжа превратился в символ свободного интернета. Фэннинг начал разрабатывать программную часть Napster, ко
18.01.2002 Evolution Technologies, MTV и DataPlay представили новый цифровой аудиоплеер

Компании Evolution Technologies, MTV и DataPlay сообщили о выпуске первого цифрового аудиоплеера, поддерживающего технологию DataPlay. Технология DataPlay, применяемая в новых поколениях переносных устройств, позволяет им функ
25.09.2001 Intel и MTV совместно создадут сайт конкурса Europe Music Awards

Корпорация Intel объявила о предоставлении спонсорской поддержки телекомпании MTV в проведении европейских музыкальных конкурсов (Europe Music Awards) и об открытии нового микросайта с интерактивным музыкальным наполнением. Благодаря новому сайту пользователи интернета и
10.09.2001 MTV создаст собственный интернет-пейджер

мпания Odigo, производитель одноименной программы обмена сообщениями в Сети, подписала соглашение с MTV Networks Europe о создании специального пакета услуг для посетителей сайтов крупнейшего м
20.08.2001 MTV будет вести трансляции программ в интернете

Известный в Америке и популярный во всем мире музыкальный канал MTV в скором времени начнет готовить программы для высокоскоростного интернет-доступа, а такж

Публикаций - 273, упоминаний - 365

Paramount Skydance и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 34
Google LLC 12690 23
Samsung Electronics 11065 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Apple Inc 13156 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Lenovo Motorola 3566 13
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 12
Yahoo! 3726 11
Sony 6739 10
AOL Inc - America Online 1883 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
EA - Electronic Arts 1317 8
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Midway 110 6
LG Electronics 3735 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 6
Новый диск 963 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 5
EA - BioWare 205 4
RealNetworks Products and Services 355 4
Ростелеком 10948 4
МегаФон 10742 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Intel Corporation 12811 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Vodafone Group 1412 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Nintendo 823 4
Blizzard Entertainment 343 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 4
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 16
Walt Disney Company 647 13
Warner Bros. International Television Distribution 289 8
Sony BMG 187 5
Warner 540 5
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 4
Sony Music Entertainment 161 4
WMG - Warner Music Group 210 4
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 3
Neopets 5 3
Metallica - американская метал-группа 36 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 3
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Bertelsmann 195 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 2
Lionsgate Entertainment Corporation 26 2
РУСАЛ - ВгАЗ - Волгоградский алюминиевый завод - Волгоградский алюминий 6 2
ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика, ТНГФ - Башнефтегеофизика - Геостра НПЦ 13 2
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 2
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 2
WPP - Wunderman 2 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
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Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 2
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
Bitcoin Foundation 8 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Электрокабель 13 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 82
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 48
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 37
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 32
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 24
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 17
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 13
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 13
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Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 8
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 19
Apple iTunes Store 1118 19
Apple iPhone 6 4861 13
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Myspace - социальная сеть 640 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Apple iPod 1553 8
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
Microsoft Windows 16882 6
Google Android 15244 5
Nintendo Wii - игровая консоль 760 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 4
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 3
Amedia Premium HD 28 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 3
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 3
Sony Playstation Network - PSN 204 3
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 3
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
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