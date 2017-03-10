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СОБЫТИЯ
|10.03.2017
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Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»
С 15 марта 2017 г. телеканал «MTV Россия» будет доступен абонентам «Акадо Телеком» в базовом цифровом пакете. Медиахолдинг
|22.07.2016
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«НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет
Channel, детских телеканалов Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr., а также музыкальных телеканалов MTV, MTV Dance, MTV Rocks, MTV Live HD, MTV Hits, VH1 European и
|23.07.2015
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Viber и MTV запускают совместный проект
Телеканал MTV и мессенджер Viber, позволяющий общаться при помощи голосовой и видеосвязи, в рамках фест
|07.12.2012
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MTV больше не будет вещать на русском
а» не будет продлевать контракт с медиакорпорацией Viacom на использование бренда и контента канала MTV. Срок этого контракта истекает в мае 2013 г. Таким образом, с 1 июня 2013 г. MTV R
|20.04.2009
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Технологии Cisco помогут MTV Networks сократить расходы
Компания MTV Networks (MTVN) при поддержке Cisco решила установить более масштабную и эффективную плат
|15.12.2008
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MTV защитил ИТ-инфраструктуру с помощью Eset NOD32
Компания Eset сообщила о том, музыкальный телеканал MTV Россия выбрал антивирусное решение Eset NOD32 для защиты серверов и рабочих станций от ви
|31.10.2008
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MTV запустила видеосервис с бесплатными клипами
Компания MTV вчера, 30 октября, объявила о запуске своего нового видеосервиса. На сайте MTVMusic.com п
|23.09.2008
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MTV Networks купила компанию Social Project
здания социальных сетей Flux. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Ранее MTV Networks была миноритарным акционером Social Platform. Платформа Flux используется на мно
|25.04.2008
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GTA 4 в эфире MTV
В преддверии выхода долгожданной GTA 4 канал MTV Россия покажет специальный выпуск «Виртуалити», полностью посвященный культовой игре! Чег
|11.03.2008
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Сотрудники MTV стали жертвами хакеров
Французский медиахолдинг Viacom сообщил, что хакеры проникли в сеть компании MTV Networks, и украли конфиденциальные данные работников телеканала. Были похищены имена, да
|19.02.2008
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MTV Networks приобрела сеть сайтов Babunga
Компания MTV Networks, принадлежащая Viacom, вчера, 18 февраля, объявила о приобретении Babunga, сети
|29.10.2007
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MTV Networks позволит искать в Сети тексты песен
Сегодня, 29 октября, компания MTV Networks объявила о заключении соглашения с Gracenote, согласно которому пользователи сай
|20.09.2007
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MTV запускает новую социальную сеть Think
Компания MTV, принадлежащая Viacom, объявила о запуске новой социальной сети под названием Think.MT
|14.09.2007
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MTV Networks запустит конкурента Facebook?
В Сети появилась информация о том, что MTV Networks, принадлежащая компании Viacom, планирует запустить собственную социальную сеть,
|21.08.2007
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MTV и RealNetworks объединились против iTunes
Компания MTV Networks, принадлежащая Viacom, и RealNetworks, разработчик популярного плеера RealPlayer
|17.08.2007
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MTV инвестирует в игры
считана на два ближайших года и на глобальный охват.Пожалуй, главной студией игрового подразделения MTV является Spearheaded, продажи которой за первое полугодие 2007 года выросли на 20% вслед
|25.05.2007
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Австралия: MTV создает новый общественный портал
она или компьютера. Новый сервис основывается на голландском The Music Factory, который был запущен MTV в 2002 году, сообщает ААР. «На TMF будут транслироваться видеоклипы, помещенные туда друг
|30.04.2007
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"Офицеры" на MTV
Сегодня, 27 апреля в 18:30, в программе "Икона Видеоигр" на телеканале MTV будет рассказано о создании стратегии в реальном времени "Офицеры" от компании GFI. Повторы программы будут показаны 28 апреля в 12:30 и 30 апреля в 14:30.Напомним, что "Офицеры" - это полн
|20.03.2007
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MTV вставила некоторые телепрограммы на сайт Daily Rage
Музыкальный телеканал MTV Networks встроил элементы некоторых своих телепрограмм в собственный игровой сайт Daily R
|22.01.2007
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IMHO VI заключил эксклюзивный контракт с MTV.ru
Агентство IMHO VI и телекомпания «MTV: Музыкальное телевидение» заключили контракт, согласно которому IMHO VI в 2007 году будет
|07.09.2006
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Ericsson поставит решение IPX для MTV
ллинга мобильного контента, приобретаемого зрителями канала в странах Балтийского региона, и отправки коротких сообщений. Внедрение решения IPX связано с запуском новых вещательных станций в регионе. MTV применит решение IPX от Ericsson для оплаты таких развлекательных услуг и контента, как Matchmaker. Этот сервис компания MTV предлагает зрителям своего популярного музыкального канал
|09.08.2006
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Google предложит видео MTV с рекламой
Google договорился с MTV Networks, принадлежащей Viacom, об использовании ее видеопрограмм для доставки рекламы. Т
|04.07.2006
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MTV расширила ассортимент видео в iTunes
Музыкальная телесеть MTV Networks объявила о расширении ассортимента своих телепрограмм в онлайновом магазине iTun
|30.06.2006
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MTV начала продажу телепрограмм через iTunes
Музыкальная телесеть MTV Networks, принадлежащая Viacom, в четверг начала продажу своих телепрограмм через онлайно
|16.05.2006
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MTV откроет продажу музыки и видео в интернете
сервис представит потоковое видео, а позднее в этом году — видеоролики для загрузки. Президент MTV Networks Music Group Ван Тоффлер (Van Toffler) сказал, что компания начала записывать для
|15.12.2005
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MTV Networks будет поставлять видеоклипы для Amp'd Mobile
я беспроводной услуги, которую Amp'd Mobile планирует запустить на этой неделе. По некоторым данным MTV, которая также войдет в состав директоров Amp'd', инвестирует в предприятие $50 млн. В св
|15.12.2005
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Microsoft встроит MTV в Windows Media Player
Филиал Sumner Redstone, Viacom, владелец музыкальной сети MTV, договорился с Microsoft о совместной разработке нового музыкального сервиса URGE, который появится на рынке в 2006 году и будет встроен в новую версию Microsoft Windows Media Player. Ассор
|25.02.2005
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MTV - он и в Африке MTV
Музыкальный телеканал MTV открыл региональное африканское отделение с офисом в городе Йоханнесбург, ЮАР. Миссией канала, утверждают представители комании, станет поиск и раскрытие музыкальных талантов на «черном кон
|15.12.2004
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PlayFon совершил революцию на рынке мобильного контента
своих сервисов на территории Великобритании, стартующий рекламной кампанией на телеканалах MTV UK, MTV HITS, MTV-BASE и MTV-DANCE. В ближайших планах компании выход на рынки других стран Европ
|04.11.2003
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Apple получит конкурента в лице MTV
Компания MTV Networks собирается запустить службу платного скачивания музыки и составить конкуренцию A
|04.09.2003
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Motorola и MTV запускают в России специальный проект
На российском MTV запущен новый проект, созданный в сотрудничестве с американским производителем средств св
|02.06.2003
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Компьютерный монстр получил награду MTV
а, и Горлум победили в тех категориях, где им противостояли живые актеры, победу в новой для премии MTV в области кино номинации – «лучшего виртуального персонажа» - одержал Горлум. Им также пр
|30.05.2003
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MTV осваивает мобильные телефоны
Услуги будут работать в GSM-сети крупной телекоммуникационной компании Telia Mobile. Чтобы получить доступ к контенту MTV, нужно будет покупать специальные карточки, кроме того, компания намерена активно продвигать сервисы на базе SIM-карт. Канал MTV рассчитывает на то, что его новым сервисом заинтересу
|12.03.2003
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MTV и Motorola работают и отдыхают вместе
Американский производитель телекоммуникационного оборудования Motorola и медиа-компания MTV International заключили на выставке CeBIT крупнейшее в своей истории соглашение о создани
|20.02.2003
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"MTV Россия" внедряет Microsoft Business Solutions–Axapta
На телеканале ”MTV Россия” начаты работы по настройке и оптимизации системы Microsoft Business Solutions–Axa
|07.10.2002
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MTV снимет фильм об истории Napster
еканал NTV подписал контракт с создателем Р2Р-сети Napster Шоном Фэннингом (Sean Fanning) о съемках фильма об истории всех взлетов и падений пионера файлообменных сетей. Как объяснила пресс-секретарь MTV, фильм будет рассказывать о личной судьбе Фэннинга, о том, как скромный студент колледжа превратился в символ свободного интернета. Фэннинг начал разрабатывать программную часть Napster, ко
|18.01.2002
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Evolution Technologies, MTV и DataPlay представили новый цифровой аудиоплеер
Компании Evolution Technologies, MTV и DataPlay сообщили о выпуске первого цифрового аудиоплеера, поддерживающего технологию DataPlay. Технология DataPlay, применяемая в новых поколениях переносных устройств, позволяет им функ
|25.09.2001
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Intel и MTV совместно создадут сайт конкурса Europe Music Awards
Корпорация Intel объявила о предоставлении спонсорской поддержки телекомпании MTV в проведении европейских музыкальных конкурсов (Europe Music Awards) и об открытии нового микросайта с интерактивным музыкальным наполнением. Благодаря новому сайту пользователи интернета и
|10.09.2001
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MTV создаст собственный интернет-пейджер
мпания Odigo, производитель одноименной программы обмена сообщениями в Сети, подписала соглашение с MTV Networks Europe о создании специального пакета услуг для посетителей сайтов крупнейшего м
|20.08.2001
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MTV будет вести трансляции программ в интернете
Известный в Америке и популярный во всем мире музыкальный канал MTV в скором времени начнет готовить программы для высокоскоростного интернет-доступа, а такж
Paramount Skydance и организации, системы, технологии, персоны:
|Дергач Юрий 5 5
|Пушной Александр 8 3
|Бальмонт Елена 5 3
|Махновский Кирилл 26 3
|Кузовкин Алексей 155 2
|Свердлова Анна 20 2
|Медведева Наталья 11 2
|Гринбух Эдвард 3 2
|Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 2
|Пацкевич Александр 2 2
|Чурикова Яна 3 2
|Вуличенко Екатерина 3 2
|Давлетьяров Арман 2 2
|Атанесян Александр 2 2
|Полански Роман 4 2
|Scorsese Martin - Скорсезе Мартин 6 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Назаров Сергей 60 2
|Петров Кирилл 36 2
|Бородин Владимир 20 2
|Зайцева Ольга 19 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Припачкин Юрий 67 2
|Мишин Глеб 70 2
|Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
|Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
|Рылов Дмитрий 56 1
|Крайнов Алексей 10 1
|Любимов Александр 14 1
|Демидов Михаил 134 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Беляева Оксана 22 1
|Солонин Виталий 90 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Плесконос Дмитрий 33 1
|Крылова Елена 27 1
|Майорец Максим 4 1
|Chandratillake Suranga - Чандратиллаке Суранга 5 1
|Зобнина Маргарита 54 1
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