Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком» С 15 марта 2017 г. телеканал «MTV Россия» будет доступен абонентам «Акадо Телеком» в базовом цифровом пакете. Медиахолдинг

«НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет Channel, детских телеканалов Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr., а также музыкальных телеканалов MTV, MTV Dance, MTV Rocks, MTV Live HD, MTV Hits, VH1 European и

Viber и MTV запускают совместный проект Телеканал MTV и мессенджер Viber, позволяющий общаться при помощи голосовой и видеосвязи, в рамках фест

MTV больше не будет вещать на русском а» не будет продлевать контракт с медиакорпорацией Viacom на использование бренда и контента канала MTV. Срок этого контракта истекает в мае 2013 г. Таким образом, с 1 июня 2013 г. MTV R

Технологии Cisco помогут MTV Networks сократить расходы Компания MTV Networks (MTVN) при поддержке Cisco решила установить более масштабную и эффективную плат

MTV защитил ИТ-инфраструктуру с помощью Eset NOD32 Компания Eset сообщила о том, музыкальный телеканал MTV Россия выбрал антивирусное решение Eset NOD32 для защиты серверов и рабочих станций от ви

MTV запустила видеосервис с бесплатными клипами Компания MTV вчера, 30 октября, объявила о запуске своего нового видеосервиса. На сайте MTVMusic.com п

MTV Networks купила компанию Social Project здания социальных сетей Flux. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Ранее MTV Networks была миноритарным акционером Social Platform. Платформа Flux используется на мно

GTA 4 в эфире MTV В преддверии выхода долгожданной GTA 4 канал MTV Россия покажет специальный выпуск «Виртуалити», полностью посвященный культовой игре! Чег

Сотрудники MTV стали жертвами хакеров Французский медиахолдинг Viacom сообщил, что хакеры проникли в сеть компании MTV Networks, и украли конфиденциальные данные работников телеканала. Были похищены имена, да

MTV Networks приобрела сеть сайтов Babunga Компания MTV Networks, принадлежащая Viacom, вчера, 18 февраля, объявила о приобретении Babunga, сети

MTV Networks позволит искать в Сети тексты песен Сегодня, 29 октября, компания MTV Networks объявила о заключении соглашения с Gracenote, согласно которому пользователи сай

MTV запускает новую социальную сеть Think Компания MTV, принадлежащая Viacom, объявила о запуске новой социальной сети под названием Think.MT

MTV Networks запустит конкурента Facebook? В Сети появилась информация о том, что MTV Networks, принадлежащая компании Viacom, планирует запустить собственную социальную сеть,

MTV и RealNetworks объединились против iTunes Компания MTV Networks, принадлежащая Viacom, и RealNetworks, разработчик популярного плеера RealPlayer

MTV инвестирует в игры считана на два ближайших года и на глобальный охват.Пожалуй, главной студией игрового подразделения MTV является Spearheaded, продажи которой за первое полугодие 2007 года выросли на 20% вслед

Австралия: MTV создает новый общественный портал она или компьютера. Новый сервис основывается на голландском The Music Factory, который был запущен MTV в 2002 году, сообщает ААР. «На TMF будут транслироваться видеоклипы, помещенные туда друг

"Офицеры" на MTV Сегодня, 27 апреля в 18:30, в программе "Икона Видеоигр" на телеканале MTV будет рассказано о создании стратегии в реальном времени "Офицеры" от компании GFI. Повторы программы будут показаны 28 апреля в 12:30 и 30 апреля в 14:30.Напомним, что "Офицеры" - это полн

MTV вставила некоторые телепрограммы на сайт Daily Rage Музыкальный телеканал MTV Networks встроил элементы некоторых своих телепрограмм в собственный игровой сайт Daily R

IMHO VI заключил эксклюзивный контракт с MTV.ru Агентство IMHO VI и телекомпания «MTV: Музыкальное телевидение» заключили контракт, согласно которому IMHO VI в 2007 году будет

Ericsson поставит решение IPX для MTV ллинга мобильного контента, приобретаемого зрителями канала в странах Балтийского региона, и отправки коротких сообщений. Внедрение решения IPX связано с запуском новых вещательных станций в регионе. MTV применит решение IPX от Ericsson для оплаты таких развлекательных услуг и контента, как Matchmaker. Этот сервис компания MTV предлагает зрителям своего популярного музыкального канал

Google предложит видео MTV с рекламой Google договорился с MTV Networks, принадлежащей Viacom, об использовании ее видеопрограмм для доставки рекламы. Т

MTV расширила ассортимент видео в iTunes Музыкальная телесеть MTV Networks объявила о расширении ассортимента своих телепрограмм в онлайновом магазине iTun

MTV начала продажу телепрограмм через iTunes Музыкальная телесеть MTV Networks, принадлежащая Viacom, в четверг начала продажу своих телепрограмм через онлайно

MTV откроет продажу музыки и видео в интернете сервис представит потоковое видео, а позднее в этом году — видеоролики для загрузки. Президент MTV Networks Music Group Ван Тоффлер (Van Toffler) сказал, что компания начала записывать для

MTV Networks будет поставлять видеоклипы для Amp'd Mobile я беспроводной услуги, которую Amp'd Mobile планирует запустить на этой неделе. По некоторым данным MTV, которая также войдет в состав директоров Amp'd', инвестирует в предприятие $50 млн. В св

Microsoft встроит MTV в Windows Media Player Филиал Sumner Redstone, Viacom, владелец музыкальной сети MTV, договорился с Microsoft о совместной разработке нового музыкального сервиса URGE, который появится на рынке в 2006 году и будет встроен в новую версию Microsoft Windows Media Player. Ассор

MTV - он и в Африке MTV Музыкальный телеканал MTV открыл региональное африканское отделение с офисом в городе Йоханнесбург, ЮАР. Миссией канала, утверждают представители комании, станет поиск и раскрытие музыкальных талантов на «черном кон

PlayFon совершил революцию на рынке мобильного контента своих сервисов на территории Великобритании, стартующий рекламной кампанией на телеканалах MTV UK, MTV HITS, MTV-BASE и MTV-DANCE. В ближайших планах компании выход на рынки других стран Европ

Apple получит конкурента в лице MTV Компания MTV Networks собирается запустить службу платного скачивания музыки и составить конкуренцию A

Motorola и MTV запускают в России специальный проект На российском MTV запущен новый проект, созданный в сотрудничестве с американским производителем средств св

Компьютерный монстр получил награду MTV а, и Горлум победили в тех категориях, где им противостояли живые актеры, победу в новой для премии MTV в области кино номинации – «лучшего виртуального персонажа» - одержал Горлум. Им также пр

MTV осваивает мобильные телефоны Услуги будут работать в GSM-сети крупной телекоммуникационной компании Telia Mobile. Чтобы получить доступ к контенту MTV, нужно будет покупать специальные карточки, кроме того, компания намерена активно продвигать сервисы на базе SIM-карт. Канал MTV рассчитывает на то, что его новым сервисом заинтересу

MTV и Motorola работают и отдыхают вместе Американский производитель телекоммуникационного оборудования Motorola и медиа-компания MTV International заключили на выставке CeBIT крупнейшее в своей истории соглашение о создани

"MTV Россия" внедряет Microsoft Business Solutions–Axapta На телеканале ”MTV Россия” начаты работы по настройке и оптимизации системы Microsoft Business Solutions–Axa

MTV снимет фильм об истории Napster еканал NTV подписал контракт с создателем Р2Р-сети Napster Шоном Фэннингом (Sean Fanning) о съемках фильма об истории всех взлетов и падений пионера файлообменных сетей. Как объяснила пресс-секретарь MTV, фильм будет рассказывать о личной судьбе Фэннинга, о том, как скромный студент колледжа превратился в символ свободного интернета. Фэннинг начал разрабатывать программную часть Napster, ко

Evolution Technologies, MTV и DataPlay представили новый цифровой аудиоплеер Компании Evolution Technologies, MTV и DataPlay сообщили о выпуске первого цифрового аудиоплеера, поддерживающего технологию DataPlay. Технология DataPlay, применяемая в новых поколениях переносных устройств, позволяет им функ

Intel и MTV совместно создадут сайт конкурса Europe Music Awards Корпорация Intel объявила о предоставлении спонсорской поддержки телекомпании MTV в проведении европейских музыкальных конкурсов (Europe Music Awards) и об открытии нового микросайта с интерактивным музыкальным наполнением. Благодаря новому сайту пользователи интернета и

MTV создаст собственный интернет-пейджер мпания Odigo, производитель одноименной программы обмена сообщениями в Сети, подписала соглашение с MTV Networks Europe о создании специального пакета услуг для посетителей сайтов крупнейшего м