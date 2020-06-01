Paramount Pictures Corporation Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн
|01.06.2020
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Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России
в себя обширную линейку контента ViacomCBS для всей семьи: легендарные кинофильмы и любимые комедии Paramount Pictures, одной из крупнейших киностудий мира, а также анимационные сериалы для дет
|22.07.2016
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«НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет
ей России получат круглосуточный доступ к блокбастерам последних десятилетий и классическим фильмам Paramount Pictures (принадлежит материнской компании VIMN — Viacom Inc). Вместе с шедеврами С
|12.05.2015
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«Орион Экспресс» начинает вещание телеканала голливудского кино Paramount Channel
рка блокбастеров последних десятилетий и классических фильмов одной из старейших студий Голливуда – Paramount Pictures (принадлежит материнской компании VIMN – Viacom), а также картины других и
|12.08.2013
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«Билайн ТВ» подписал соглашение с Paramount Pictures
Компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Paramount Pictures объявили о подписании долгосрочного лицензионного соглашения, благодаря ко
|07.04.2008
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Paramount будет продавать свои фильмы в виртуальных мирах
кунд над своими аватарами с помощью нового сервиса под названием VooZoo. Это приложение от компании FanRocket было впервые запущено в социальной сети Facebook, сообщает АР. За покупку одного клипа от Paramount пользователям There.com и vMTV придется заплатить около $1.
|11.03.2008
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Paramount Pictures запустит приложение для Facebook
Киностудия Paramount Pictures вчера, 10 марта, объявила о том, что совместно с компанией FanRocket запус
|21.02.2008
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Отныне все голливудские студии поддерживают Blu-ray
Кинокомпания Paramount Pictures заявила, что будет поддерживать формат Blu-ray, сообщает Reuters. В среду,
|13.12.2007
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Paramount начнет прокат нового фильма в Сети
Компании Paramount Pictures и MTV New Media объявили о том, что новый фильм Jackass 2,5 станет первой
|21.08.2007
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Две крупнейшие студии будут поддерживать HD DVD
Студия Paramount Pictures выбирает формат HD DVD и в дальнейшим будет поддерживать только его, полно
|25.10.2006
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AOL предложит загрузку фильмов Paramount Pictures
AOL договорилась с киностудией Paramount Pictures о предложении ее фильмов и телесериалов для загрузки через интернет. Классика - "Breakfast at Tiffany's" и "Chinatown", а также более новые фильмы, такие как "Mission: Imposs
|17.04.2006
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Фильмы Paramount появятся в Xbox
Microsoft дополнила сервис Xbox Live контентом высокого разрешения из новых фильмов студии Paramount Pictures. Первыми предложениями сервиса Xbox Live Showcase станут ролики из фильмов
|12.12.2005
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Paramount приобретает киностудию DreamWorks за $1,6 млрд.
Кинокомпания Paramount Pictures приобретает киностудию DreamWorks SKG за $1,6 млрд. наличными и долговыми
|04.10.2005
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Paramount присоединяется к Blu-Ray
Представители компании Paramount Home Entertainment заявили о своем намерении присоединиться к группе компаний, занимающихся продвижением дисков нового формата Blu-Ray. В настоящее время приверженцами высокоемких дис
|07.09.1999
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Теперь MTV, Paramount Pictures и CBS будут вместе
Viacom Inc, медиа-гигант, владеющий Paramount Pictures и MTV, ведет переговоры с радио- и телевещательной компанией CBS Corp. Все выходные служащие высшего менеджерского звена обоих компаний провели в обсуждении деталей. Препятст
|30.12.1998
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Отделение Kodak будет распространять через Интернет графическую информацию разнообразного содержания из архивов Paramount Pictures
иматься распространением через Интернет графической информации разнообразного содержания из архивов Paramount Pictures. По словам Роберта Бендера (Robert L. Bender), вице - президента и управля
Paramount Pictures Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|Казарян Карен 74 5
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 120 4
|Кузнецов Дмитрий 67 4
|Дедков Евгений 3 3
|Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 2
|Бырдин Алексей 29 2
|Абрамов Олег 5 2
|Семенов Анатолий 32 2
|Malkovich John - Малкович Джон 8 2
|Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 2
|Hopkins Anthony - Хопкинс Энтони 5 2
|Zemeckis Robert - Земекис Роберт 8 2
|Scorsese Martin - Скорсезе Мартин 6 2
|Иванов Алексей 132 1
|Ситковская Мария 4 1
|Бардинцева Яна 6 1
|Волин Алексей 120 1
|Семенов Алексей 82 1
|Масленников Игорь 36 1
|Наумов Виктор 126 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Воронцов Константин 15 1
|Анкилов Константин 107 1
|Иванов Игорь 32 1
|Туманов Олег 12 1
|Припачкин Юрий 66 1
|Слащева Юлиана 6 1
|Доброхвалова Татьяна 2 1
|Машуков Барасби 15 1
|Майорец Максим 4 1
|Горюнов Михаил 16 1
|Рыжикова Анна 9 1
|Новицкий Григорий 8 1
|Киселев Владислав 1 1
|Земченков Константин 3 1
|Булгаров Виталий 1 1
|Путин Владимир 3187 1
|Шадаев Максут 1015 1
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