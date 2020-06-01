Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн

в себя обширную линейку контента ViacomCBS для всей семьи: легендарные кинофильмы и любимые комедии Paramount Pictures , одной из крупнейших киностудий мира, а также анимационные сериалы для дет

ей России получат круглосуточный доступ к блокбастерам последних десятилетий и классическим фильмам Paramount Pictures (принадлежит материнской компании VIMN — Viacom Inc). Вместе с шедеврами С

рка блокбастеров последних десятилетий и классических фильмов одной из старейших студий Голливуда – Paramount Pictures (принадлежит материнской компании VIMN – Viacom), а также картины других и