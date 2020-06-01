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Paramount Pictures Corporation Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн

Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн


01.06.2020 Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России

в себя обширную линейку контента ViacomCBS для всей семьи: легендарные кинофильмы и любимые комедии Paramount Pictures, одной из крупнейших киностудий мира, а также анимационные сериалы для дет
22.07.2016 «НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет

ей России получат круглосуточный доступ к блокбастерам последних десятилетий и классическим фильмам Paramount Pictures (принадлежит материнской компании VIMN — Viacom Inc). Вместе с шедеврами С
12.05.2015 «Орион Экспресс» начинает вещание телеканала голливудского кино Paramount Channel

рка блокбастеров последних десятилетий и классических фильмов одной из старейших студий Голливуда – Paramount Pictures (принадлежит материнской компании VIMN – Viacom), а также картины других и
12.08.2013 «Билайн ТВ» подписал соглашение с Paramount Pictures

Компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Paramount Pictures объявили о подписании долгосрочного лицензионного соглашения, благодаря ко
07.04.2008 Paramount будет продавать свои фильмы в виртуальных мирах

кунд над своими аватарами с помощью нового сервиса под названием VooZoo. Это приложение от компании FanRocket было впервые запущено в социальной сети Facebook, сообщает АР. За покупку одного клипа от Paramount пользователям There.com и vMTV придется заплатить около $1.
11.03.2008 Paramount Pictures запустит приложение для Facebook

Киностудия Paramount Pictures вчера, 10 марта, объявила о том, что совместно с компанией FanRocket запус
21.02.2008 Отныне все голливудские студии поддерживают Blu-ray

Кинокомпания Paramount Pictures заявила, что будет поддерживать формат Blu-ray, сообщает Reuters. В среду,
13.12.2007 Paramount начнет прокат нового фильма в Сети

Компании Paramount Pictures и MTV New Media объявили о том, что новый фильм Jackass 2,5 станет первой

21.08.2007 Две крупнейшие студии будут поддерживать HD DVD

Студия Paramount Pictures выбирает формат HD DVD и в дальнейшим будет поддерживать только его, полно
25.10.2006 AOL предложит загрузку фильмов Paramount Pictures

AOL договорилась с киностудией Paramount Pictures о предложении ее фильмов и телесериалов для загрузки через интернет. Классика - "Breakfast at Tiffany's" и "Chinatown", а также более новые фильмы, такие как "Mission: Imposs
17.04.2006 Фильмы Paramount появятся в Xbox

Microsoft дополнила сервис Xbox Live контентом высокого разрешения из новых фильмов студии Paramount Pictures. Первыми предложениями сервиса Xbox Live Showcase станут ролики из фильмов
12.12.2005 Paramount приобретает киностудию DreamWorks за $1,6 млрд.

Кинокомпания Paramount Pictures приобретает киностудию DreamWorks SKG за $1,6 млрд. наличными и долговыми

04.10.2005 Paramount присоединяется к Blu-Ray

Представители компании Paramount Home Entertainment заявили о своем намерении присоединиться к группе компаний, занимающихся продвижением дисков нового формата Blu-Ray. В настоящее время приверженцами высокоемких дис
07.09.1999 Теперь MTV, Paramount Pictures и CBS будут вместе

Viacom Inc, медиа-гигант, владеющий Paramount Pictures и MTV, ведет переговоры с радио- и телевещательной компанией CBS Corp. Все выходные служащие высшего менеджерского звена обоих компаний провели в обсуждении деталей. Препятст
30.12.1998 Отделение Kodak будет распространять через Интернет графическую информацию разнообразного содержания из архивов Paramount Pictures

иматься распространением через Интернет графической информации разнообразного содержания из архивов Paramount Pictures. По словам Роберта Бендера (Robert L. Bender), вице - президента и управля

Публикаций - 130, упоминаний - 146

Paramount Pictures Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6551 28
Microsoft Corporation 24667 18
Apple Inc 12142 16
Toshiba Corporation 2931 16
Samsung Electronics 10285 8
Intel Corporation 12217 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 6
Dell EMC 5036 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 6
Google LLC 11823 5
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 5
Amazon Inc - Amazon.com 3011 5
HP - Hewlett-Packard 3625 5
HP Inc. 5691 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 208 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 3
Ростелеком 9742 3
Meta Platforms - Facebook 4444 3
Cisco Systems 5122 3
Philips 2056 3
Sharp Corporation 1041 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 331 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 327 3
LG Electronics 3619 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 2
Yahoo! 3698 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
EA - Electronic Arts 1287 2
AOL Inc - America Online 1868 2
Best Buy 215 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 290 2
Галактика - Корпорация 1469 2
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 2
Dolby Laboratories 34 1
LeEco - LeTV 61 1
Walt Disney Company 623 45
Warner Bros. International Television Distribution 278 36
Sony Pictures Entertainment 141 32
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 25
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 24
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 20
Warner 534 17
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 60 17
Lionsgate Entertainment Corporation 25 10
Walt Disney Pictures 11 7
Walmart - Wal-Mart Stores 377 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 6
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 212 5
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 5
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 5
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 5
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 4
WMG - Warner Music Group 209 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 3
Sony Music Entertainment 158 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 2
Sony BMG 183 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Sony Pictures Television 18 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 241 2
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 2
Базелевс - Bazelevs 11 2
МТС Медиа 38 1
Neopets 5 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Викинг 2 1
BMW Group 448 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 99 1
Sequoia Capital 111 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 5
Судебная власть - Judicial power 2318 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1088 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 7 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 57 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
HD DVD Promotion Group 9 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 3
Интернет-видео - ассоциация 19 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 2
DVD Forum 23 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5582 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 27
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1500 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50925 20
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6065 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 16
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2927 16
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7111 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7408 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3488 11
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 8
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10807 8
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1013 5
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 4
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 701 4
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 4
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4770 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7136 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 3
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Apple iTunes Store 1068 9
Google YouTube - Видеохостинг 2760 7
Apple iPhone 6 4862 7
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 6
Google Android 14058 5
Sony u-Matic Betamax 29 5
Apple iOS 7841 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 4
Apple - App Store 2899 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 3
Apple iPod 1537 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 3
Microsoft Xbox Live 306 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7102 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 3
Sony Playstation Network - PSN 198 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 2
Сбер - Okko Paramount+ 2 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Toshiba DVD - проигрыватель 23 2
Google Play - Google Store - Android Market 3304 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 2
Яндекс.Пробки 66 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Сбер - СберПрайм 45 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 317 2
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Apple - macOS Time Machine 73 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 709 2
Apple AirPor Time Capsule 24 2
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Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
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Malkovich John - Малкович Джон 8 2
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 2
Hopkins Anthony - Хопкинс Энтони 5 2
Zemeckis Robert - Земекис Роберт 8 2
Scorsese Martin - Скорсезе Мартин 6 2
Иванов Алексей 132 1
Ситковская Мария 4 1
Бардинцева Яна 6 1
Волин Алексей 120 1
Семенов Алексей 82 1
Масленников Игорь 36 1
Наумов Виктор 126 1
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Брюквин Юрий 299 1
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Анкилов Константин 107 1
Иванов Игорь 32 1
Туманов Олег 12 1
Припачкин Юрий 66 1
Слащева Юлиана 6 1
Доброхвалова Татьяна 2 1
Машуков Барасби 15 1
Майорец Максим 4 1
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Новицкий Григорий 8 1
Киселев Владислав 1 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 3
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Россия - СФО - Новосибирск 4324 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 2
Беларусь - Белоруссия 5701 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1176 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 326 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1037 1
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